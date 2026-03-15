Le 10 avril prochain, Amazon basculera Prime Video vers un nouveau modèle tarifaire aux États-Unis. La 4K UHD et le Dolby Atmos passent dans une formule Ultra à 4,99 dollars par mois, en supplément de l'abonnement Prime existant.
4,99 dollars par mois en plus. À partir du 10 avril, les abonnés américains d'Amazon Prime Video qui veulent garder la 4K UHD devront souscrire à Prime Video Ultra, une nouvelle formule qui absorbe aussi l'ancienne option sans publicité, jusqu'ici facturée 2,99 dollars. Pour un membre Prime qui cumule les deux abonnements, l'addition s'avère salée à près de 20 dollars. La 4K, accessible à tous les abonnés Prime Video depuis des années, bascule dans un tier payant supplémentaire.
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Ce que les abonnés perdent au passage
Le plan de départ, c'était 139 dollars par an pour Prime, avec la 4K incluse. À partir du 10 avril, sans Prime Video Ultra, c'est le 1080p. En contrepartie, Amazon ajoute le Dolby Vision à l'offre standard, porte le quota de téléchargements hors ligne à 50 et autorise un flux simultané de plus. Un échange que beaucoup d'abonnés jugeront déséquilibré, puisque la résolution pesait bien plus lourd dans leur usage quotidien que des téléchargements supplémentaires.
Amazon précise aussi dans son annonce officielle que même en payant Ultra, certains contenus en direct, événements sportifs ou chaînes tierces intégrées, pourront toujours afficher des publicités. Pour 4,99 dollars par mois supplémentaires, l'expérience sans publicité promise n'est donc pas garantie à 100 %.
Prime Video Ultra ajoute par ailleurs deux flux simultanés supplémentaires, pour un total de cinq, et porte le quota de téléchargements à 100. Des ajouts utiles pour les foyers nombreux ou les grands voyageurs, mais qui ne changeront pas grand-chose pour la majorité des abonnés individuels.
Dix ans de 4K pour tous, terminés
Depuis 2015, les plateformes ont vendu la 4K en standard inclus, un argument d'abonnement universel. Netflix, Disney+, Amazon : tous ont utilisé l'Ultra HD pour convaincre les gens de payer. Amazon vient de retirer ce standard de son offre de base pour en faire une gamme à part.
Apple TV+ et Max ont relevé leurs tarifs ces derniers mois, mais sans sortir la 4K de l'offre socle. Amazon l'a fait, en invoquant dans son communiqué officiel que c'était pour financer le streaming sans publicité, en ajoutant que cette structure « rapproche Prime Video des autres grands services de streaming ».
Mais on a tendance à oublier que pendant dix ans, la 4K a servi d'argument pour faire passer les abonnés vers des offres supérieures. Aujourd'hui, c'est l'inverse : ceux qui l'avaient déjà doivent payer pour la conserver.
Pour le moment, pas de panique pour les abonnés français. Aux États-Unis, Prime Video Ultra sera dès le 10 avril la seule option sans publicité disponible, et Amazon n'a donné aucun calendrier pour les autres marchés.