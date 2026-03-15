Le plan de départ, c'était 139 dollars par an pour Prime, avec la 4K incluse. À partir du 10 avril, sans Prime Video Ultra, c'est le 1080p. En contrepartie, Amazon ajoute le Dolby Vision à l'offre standard, porte le quota de téléchargements hors ligne à 50 et autorise un flux simultané de plus. Un échange que beaucoup d'abonnés jugeront déséquilibré, puisque la résolution pesait bien plus lourd dans leur usage quotidien que des téléchargements supplémentaires.

Amazon précise aussi dans son annonce officielle que même en payant Ultra, certains contenus en direct, événements sportifs ou chaînes tierces intégrées, pourront toujours afficher des publicités. Pour 4,99 dollars par mois supplémentaires, l'expérience sans publicité promise n'est donc pas garantie à 100 %.

Prime Video Ultra ajoute par ailleurs deux flux simultanés supplémentaires, pour un total de cinq, et porte le quota de téléchargements à 100. Des ajouts utiles pour les foyers nombreux ou les grands voyageurs, mais qui ne changeront pas grand-chose pour la majorité des abonnés individuels.