frigolu

Je suis totalement d’accord avec Fodger : la seule économie, c’est de ne pas dépenser ! C’est stupide de dire qu’on économise de l’argent en en dépensant, même si c’est en en dépensant potentiellement moins que prévu. Il fut un temps ou je commandais beaucoup via Amazon, puis j’ai commandé de moins en moins. Maintenant, je dois faire 2 ou 3 commandes par an tout au plus, quand j’ai vraiment besoin de quelque chose. Ceci car je suis un très mauvais consommateur : je n’éprouve aucun plaisir à dépenser de l’argent, ma vie proche de ma condition est un bonheur et me satisfait pleinement, je récupère, recycle, répare tout, donc en dehors de mes courses alimentaires, j’achète rarement quelque chose. Par exemple, j’achète des vêtements une fois tous les 5 à 10 ans, quand je n’ai vraiment pas le choix. Je suis un privilégié financièrement parlant, mais je vis de manière très sobre et simple (bien qu’étant profondément athée, ma vie est presque monacale). Je n’éprouve pas de joie à dépenser, ça ne me distraie pas d’acheter les innombrables gadgets inutiles que le marketing agite devant les consommateurs. Ensuite, il faut bien avoir à l’esprit qu’énormément de produits sur Amazon sont du dropshipping, comme l’a soulevé barret2222.

J’adore lire les commentaires sur Amazon, de gens qui trouvent un produit super, « de qualité allemande », ou « rien à voir avec les merdouilles chinoises, » alors que pourtant, c’est précisément un produit purement chinois, avec une marque bidon aux consonances allemandes (les chinois sont très forts pour inventer des marques bidons), vendu 2x son prix sur Amazon… C’est assez distrayant, parfois, de lire les commentaires de ces personnes qui se sont faites pigeonner, croyant avoir fait une « bonne affaire ».