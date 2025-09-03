Lens Live exploite une habitude déjà répandue chez les consommateurs : comparer les prix Amazon depuis un magasin physique. Amazon transforme maintenant cette comparaison en processus instantané et invisible.

Vous flânez dans une librairie si vous avez la chance qu'il y en ait une dans votre quartier, un magasin de décoration, ou n'importe quel commerce physique. Vous ouvrez Lens Live et votre téléphone identifie automatiquement tous les produits autour de vous. En quelques secondes, vous savez si Amazon propose ces articles moins cher, avec quels délais de livraison, et avec quelles notes clients.

Amazon utilise Amazon SageMaker et Amazon OpenSearch pour traiter cette reconnaissance en temps réel. Un modèle de détection d'objets par vision par ordinateur tourne directement sur votre appareil mobile. Il identifie ce que vous regardez et compare instantanément avec la base de données Amazon qui contient des milliards de références.

Chaque visite en magasin devient potentiellement une session de shopping Amazon. Petit hic, les commerçants physiques se transforment malgré eux en showrooms pour la plateforme de Jeff Bezos.