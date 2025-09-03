Lens Live est la nouvelle fonction de reconnaissance visuelle en temps réel d'Amazon qui transforme l'appareil photo de votre smartphone en scanner de produits connecté directement à sa boutique en ligne.
- Amazon a lancé Lens Live, une fonction de reconnaissance visuelle qui scanne les produits en temps réel via l'appareil photo.
- L'assistant Rufus intégré fournit des informations sur les produits scannés, facilitant l'achat directement depuis l'application.
- Lens Live permet de comparer instantanément les prix en magasin avec ceux d'Amazon, transformant chaque sortie shopping en opportunité d'achat.
Amazon vient d'activer Lens Live sur son application mobile iOS pour des dizaines de millions d'utilisateurs américains. Cette nouvelle fonction change complètement l'usage de l'ancien Amazon Lens. Là où l'ancienne version demandait de prendre une photo, Lens Live scanne instantanément ce que vous regardez et affiche les produits correspondants dans un carrousel qui défile au bas de l'écran.
La technologie fonctionne grâce à Rufus dès l'ouverture de l'appareil photo Amazon Lens. Vous pointez votre téléphone vers n'importe quel objet et les articles similaires disponibles sur Amazon apparaissent immédiatement. Plus besoin d'appuyer sur un bouton ou de faire une manipulation. L'IA identifie automatiquement les objets principaux dans votre champ de vision et propose des alternatives commerciales en une fraction de seconde.
Rufus transforme votre recherche en conversation d'achat
Amazon a intégré son assistant conversationnel Rufus directement dans l'interface de Lens Live. Concrètement, des questions suggérées et des résumés produits s'affichent sous le carrousel d'articles. Cette intégration change complètement l'experience utilisateur. Vous scannez un produit et Rufus vous explique immédiatement ses caractéristiques principales, ses avantages, ou répond à vos interrogations sur l'article. Vous n'avez plus, si vous voulez l'acheter, qu'à ajouter l'article dans votre panier.
Les clients peuvent ajouter les produits détectés directement dans leur panier Amazon en tapotant l'icône plus, ou les sauvegarder dans leur liste de souhaits via l'icône cœur. Tout se passe sans quitter l'interface de la caméra. Plus besoin de naviguer entre plusieurs pages ou applications.
Trishul Chilimbi, vice-président d'Amazon, explique que Lens Live « aide les clients à trouver et acheter les articles dont ils ont besoin beaucoup plus rapidement ». L'entreprise prévoit d'étendre cette fonction à tous ses clients américains dans les prochains mois, puis probablement au reste du monde.
Amazon transforme chaque sortie shopping en opportunité commerciale
Lens Live exploite une habitude déjà répandue chez les consommateurs : comparer les prix Amazon depuis un magasin physique. Amazon transforme maintenant cette comparaison en processus instantané et invisible.
Vous flânez dans une librairie si vous avez la chance qu'il y en ait une dans votre quartier, un magasin de décoration, ou n'importe quel commerce physique. Vous ouvrez Lens Live et votre téléphone identifie automatiquement tous les produits autour de vous. En quelques secondes, vous savez si Amazon propose ces articles moins cher, avec quels délais de livraison, et avec quelles notes clients.
Amazon utilise Amazon SageMaker et Amazon OpenSearch pour traiter cette reconnaissance en temps réel. Un modèle de détection d'objets par vision par ordinateur tourne directement sur votre appareil mobile. Il identifie ce que vous regardez et compare instantanément avec la base de données Amazon qui contient des milliards de références.
Chaque visite en magasin devient potentiellement une session de shopping Amazon. Petit hic, les commerçants physiques se transforment malgré eux en showrooms pour la plateforme de Jeff Bezos.