Introduite en janvier 2024 pour les Pixel 8 et les Galaxy S24, avant de progressivement s’étendre à de nouveaux modèles de smartphones, l’option Circle to Search entendait simplifier la recherche visuelle. Pour rappel, la fonctionnalité intégrée au système fait appel à l’intelligence artificielle pour analyser ce qu’affiche l’écran, et procéder, dans la foulée, à une requête web. Après un an d’exclusivité Android, la voilà qui débarque sur iPhone, suivant des modalités quelque peu différentes.