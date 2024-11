En interrogeant le moteur de recherche sur la base d'une image, les utilisateurs peuvent préciser leurs requêtes en ajoutant du texte. Il est par exemple possible de rechercher un objet et de préciser une couleur. Google souhaite ainsi se démarquer de la concurrence en offrant à ses utilisateurs la possibilité « d'effectuer des recherches plus complexes et plus spécifiques, avec des résultats plus utiles et pertinents ». Un résumé IA rassemblant les infos pertinentes trouvées sur le Web sera notamment disponible pour certaines requêtes.