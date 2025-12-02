Une seconde vague d'ajustements interviendra le 1er février 2026. La nouvelle catégorie Maison verra ses frais passer de 15% à 8% pour les produits jusqu'à 20 euros. Les Vêtements et aliments pour animaux bénéficieront d'une réduction drastique de 15% à 5% jusqu'à 10 euros, tandis que les catégories Épicerie et Vitamines passeront de 8% à 5% dans la même tranche de prix. Amazon étend par ailleurs ses tarifs réduits aux produits à bas prix jusqu'à 20 euros, avec une économie de 0,45 euro par unité en moyenne.