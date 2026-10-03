Amazon a fixé le coup d'envoi de ses Jours Flash Prime au 6 octobre à 0 h 01, pour 48 heures de promotions. Le marchand n'a pas attendu cette date pour bouger ses prix : de nombreuses baisses sont déjà actives, sur ses propres appareils comme sur des références Dyson, Roborock, Xiaomi ou DJI.

Notre sélection réunit 30 offres qui couvrent la lecture, la maison connectée, l'entretien des sols, le smartphone, la photo, l'audio, la recharge et l'énergie solaire. Les remises sont calculées à partir des prix affichés sur Amazon au moment de notre sélection. Ces prix peuvent encore évoluer d'ici le 6 octobre, dans un sens comme dans l'autre.