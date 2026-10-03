Les Jours Flash Prime d'Amazon se tiendront les 6 et 7 octobre et seront réservés aux abonnés Prime. Une partie des remises est pourtant déjà en ligne : nous avons retenu 30 offres, des liseuses Kindle aux batteries solaires, en regardant de près ce que valent réellement les pourcentages affichés.
Amazon a fixé le coup d'envoi de ses Jours Flash Prime au 6 octobre à 0 h 01, pour 48 heures de promotions. Le marchand n'a pas attendu cette date pour bouger ses prix : de nombreuses baisses sont déjà actives, sur ses propres appareils comme sur des références Dyson, Roborock, Xiaomi ou DJI.
Notre sélection réunit 30 offres qui couvrent la lecture, la maison connectée, l'entretien des sols, le smartphone, la photo, l'audio, la recharge et l'énergie solaire. Les remises sont calculées à partir des prix affichés sur Amazon au moment de notre sélection. Ces prix peuvent encore évoluer d'ici le 6 octobre, dans un sens comme dans l'autre.
30 offres Amazon déjà en ligne avant les Jours Flash Prime
- Kindle (16 Go, dernière génération) à 99,99 € au lieu de 169,99 €
- Xiaomi 17T Pro 12 Go + 1 To à 853 € au lieu de 1 103 €
- Dyson Supersonic Origin à 249 € au lieu de 369 €
- Echo Dot Max à 64,99 € au lieu de 129,99 €
- Roborock Qrevo S Pro Set à 379,99 € au lieu de 599,99 €
- Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 8+512 Go à 430 € au lieu de 553 €
- Fire TV Stick 4K Max à 52,99 € au lieu de 114,99 €
- Sonnette Ring Battery Video Doorbell Plus à 89,99 € au lieu de 179,99 €
- Kindle Colorsoft à 164,99 € au lieu de 299,99 €
- Soundcore Liberty 5 Pro à 139,99 € au lieu de 179,99 €
- DJI Osmo Pocket 3 à 288 € au lieu de 429 €
- Dyson Airwrap Origin à 299 € au lieu de 449 €
- Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen 3 à 329 € au lieu de 599 €
- Sony WH-CH730N à 99 € au lieu de 119,99 €
- Echo Show 11 à 154,99 € au lieu de 269,99 €
- Anker Solix Solarbank 2 E1600 Plus à 579 € au lieu de 1 399 €
- Roborock Saros 20 Neo à 799 € au lieu de 1 299 €
- Insta360 Ace Pro 2 Pack Xplorer à 399 € au lieu de 529 €
- Blink Solaris 2K+ à 47,99 € au lieu de 119,99 €
- Canon EOS R50 à 699 € au lieu de 849,28 €
- SwitchBot Lock Pro à 142,49 € au lieu de 239,99 €
- Kindle Scribe 64 Go à 399,99 € au lieu de 569,99 €
- Edifier NeoBuds Planar à 119,99 € au lieu de 199,99 €
- Xiaomi Pad 8 Pro 8+256 Go à 551 € au lieu de 651 €
- Dreame L50s Pro Ultra-A à 579 € au lieu de 749 €
- EcoFlow River 2 Max à 299 € au lieu de 399 €
- Belkin UltraCharge 3-en-1 Qi2 25 W à 89,99 € au lieu de 119,99 €
- Ugreen Nexode 165 W 25 000 mAh à 59,99 € au lieu de 95,99 €
- Shark PowerDetect Clean & Empty à 348,99 € au lieu de 499,99 €
- Xiaomi Redmi Note 17 6+256 Go à 240 € au lieu de 303 €
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 3 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à -50 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €
Six offres à regarder de plus près
Sur trente offres, six méritent qu'on s'attarde sur leur fiche technique. Chacune répond à un usage différent, et chacune comporte un point à connaître avant de commander.
- Kindle (16 Go, dernière génération) : écran E Ink de 6 pouces à 300 ppi, 158 g et jusqu'à six semaines d'autonomie, c'est le modèle d'entrée de gamme, pensé pour lire et rien d'autre. Cette version est sans publicités sur l'écran de veille. Elle n'est en revanche pas étanche et ne propose pas d'éclairage chaud, deux points qui la distinguent des Kindle plus chers.
- Xiaomi 17T Pro 12 Go + 1 To : annoncé fin mai, il associe une puce Dimensity 9500, un écran AMOLED à 144 Hz et une batterie de 7 000 mAh rechargeable à 100 W, ou 50 W sans fil. Son téléobjectif 5x de 50 Mpx, conçu avec Leica, vise ceux qui photographient beaucoup. À 853 €, cette version 1 To revient moins cher que le prix de lancement de la version 512 Go, fixé à 999,99 €.
- Echo Dot Max : son woofer de 63 mm, associé à un tweeter de 20 mm, lui donne bien plus de basses qu'un Echo Dot classique. Dans notre test, nous avions apprécié la réactivité d'Alexa, beaucoup moins l'équilibre du son, qui sature à haut volume. Alexa+, l'assistant dopé à l'IA pour lequel il a été conçu, n'était pas encore disponible en France à ce moment-là.
- Roborock Qrevo S Pro Set : lancé à 599,99 € en juin, ce robot aspire à 18 500 Pa et sa station lave les serpillières à 75 °C, les sèche à 45 °C et vide le bac. Les réservoirs se remplissent et se vident à la main, et faute de serpillière extensible, les bords et les plinthes sont moins bien lavés.
- DJI Osmo Pocket 3 : capteur 1 pouce, stabilisation mécanique sur trois axes et 4K jusqu'à 120 images par seconde, elle reste une valeur sûre pour le vlog et le voyage. La Pocket 4 lui a succédé avec la 4K à 240 images par seconde et du stockage intégré, mais elle démarre à 479 €. Sachez que la batterie de la Pocket 3 n'est pas amovible.
- Anker Solix Solarbank 2 E1600 Plus : avec 820 € de moins, c'est la plus forte baisse en euros de la sélection. Cette batterie de 1,6 kWh, extensible jusqu'à 9,6 kWh, intègre un micro-onduleur et accepte jusqu'à 1 200 W de panneaux solaires sur deux entrées. Elle n'a pas de prise hors réseau, et la fiche Amazon ne mentionne aucun panneau : ils sont à prévoir à part.
Ce que disent vraiment les pourcentages
Onze offres affichent au moins 40 % de remise, avec en tête la caméra Blink Solaris 2K+ (-60 %), la batterie Anker (-59 %) et le Fire TV Stick 4K Max (-54 %). Les appareils des marques d'Amazon, Kindle, Echo, Fire TV, Ring et Blink, occupent sept de ces onze places. À l'inverse, le casque Sony WH-CH730N, le Canon EOS R50 et la Xiaomi Pad 8 Pro restent sous les 20 % de baisse : des prix corrects, pas des chutes.
Gardez en tête que le prix barré est celui qu'Amazon retient comme référence : il peut dépasser ce que le produit coûtait réellement le mois dernier. Rien ne permet non plus de savoir si un produit sera davantage remisé le 6 octobre, ni s'il gardera son prix actuel d'ici là. Si vous hésitez entre les trois Kindle de la sélection, notre comparatif des meilleures liseuses permet aussi de les situer face aux modèles Kobo et Vivlio.
Avant les Jours Flash Prime : vos questions
Les offres de cette sélection sont-elles réservées aux abonnés Prime ?
Les Jours Flash Prime des 6 et 7 octobre sont réservés aux membres Prime. Pour les offres déjà en ligne, la fiche produit indique si le prix affiché dépend de l'abonnement.
Quel Kindle choisir parmi les trois de la sélection ?
Le Kindle à 99,99 € suffit pour lire des romans, sans étanchéité ni éclairage chaud. Le Kindle Colorsoft ajoute un écran couleur et un éclairage chaud réglable, utiles pour la BD, tandis que le Kindle Scribe vise la prise de notes au stylet sur grand écran.
Comment savoir si une remise Amazon est vraiment intéressante ?
Un comparateur de prix avec historique montre l'évolution du tarif sur plusieurs mois. Si le prix actuel est proche du plus bas relevé, la baisse est réelle, quel que soit le pourcentage affiché.
Pour profiter du Prime Day, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Comment profiter des Jours Flash Prime Amazon ?
Afin de profiter du Prime Day d'automne d'Amazon, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l'une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69€ par an
- Amazon Prime à 6,99€/mois
- Amazon Prime Student 3,49€/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)