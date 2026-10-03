Quatre caméras extérieures 5 Mpx rechargées par le soleil et un hub qui conserve les vidéos chez vous, sans abonnement : c’est la formule de ce kit Reolink. Reste à savoir ce qu’il couvre vraiment quand la maison reste vide plusieurs jours, et ce qu’il demande avant le départ.
Les vacances de la Toussaint commencent le 17 octobre dans toutes les zones, et avec elles revient la question de la maison laissée vide. Reolink propose pour ce cas de figure un kit complet : quatre caméras Argus Solar à panneau solaire intégré, reliées à un Home Hub Mini qui centralise les enregistrements.
Le kit Reolink Argus Solar avec Home Hub Mini est vendu 297,99 € sur Amazon, contre 349,99 €, son prix le plus bas des 30 derniers jours selon le marchand. La remise atteint 52 €, soit 15 %. Il s’adresse d’abord aux propriétaires d’une maison avec jardin, cour ou garage à couvrir sous plusieurs angles.
Le kit de quatre caméras Reolink Argus Solar et son Home Hub Mini passent de 349,99 € à 297,99 € chez Amazon, soit 52 € d’économie sur l’ensemble.
Pourquoi choisir le kit Reolink Argus Solar ?
- Pas de batterie à surveiller : Chaque caméra embarque un panneau solaire et une batterie de 6 500 mAh. Une fois fixées, elles n’imposent pas de démontage régulier pour la recharge, ce qui compte quand personne n’est là pour s’en occuper.
- Des vidéos gardées à l’intérieur : Le Home Hub Mini, relié à votre box, stocke les séquences des quatre caméras sur une carte microSD jusqu’à 1 To. Aucun abonnement mensuel n’est exigé, et les enregistrements restent dans la maison plutôt que dans un boîtier fixé dehors.
- Des alertes triées : Le détecteur PIR couplé à l’IA distingue personnes, véhicules et animaux. Loin de chez vous, cela évite d’être réveillé par une notification chaque fois qu’un chat traverse le jardin.
Ce que le kit surveille quand vous êtes loin
Quatre caméras permettent de couvrir les principaux accès d’une maison : portail, porte d’entrée, garage et arrière du jardin. Chacune filme en 5 Mpx (2 880 x 1 616 pixels) avec un champ de 132° en diagonale, et la nuit, elle bascule en infrarouge jusqu’à 10 mètres ou en couleur grâce à son projecteur LED. Lorsqu’une intrusion est détectée, la caméra déclenche sirène et projecteur, et l’audio bidirectionnel vous laisse parler depuis l’application Reolink, où que vous soyez. Le Wi-Fi 6 double bande 2,4 et 5 GHz offre le choix de la bande la mieux reçue à chaque emplacement.
Le kit vise les maisons individuelles dont plusieurs zones extérieures sont exposées, et les foyers qui refusent de payer un abonnement cloud. Il est moins pertinent en appartement : ces caméras sont conçues pour l’extérieur, et quatre unités dépassent largement les besoins d’un balcon. Le Home Hub Mini doit par ailleurs rester branché sur secteur et, selon Reolink, raccordé à votre box par câble Ethernet, qu’il ne faut donc pas débrancher avant de partir.
Stockage local contre abonnement : l’autre logique face à Arlo
Dans notre comparatif des meilleures caméras de surveillance, l’Arlo Pro 5 arrive en tête, mais nous y relevons qu’un abonnement devient quasi indispensable pour l’historique vidéo et que l’enregistrement local n’est pas actif par défaut. Le kit Reolink prend le contre-pied : tout reste sur le hub, sans frais mensuels. Il ne garantit pas pour autant la même autonomie partout, car ce guide estime qu’une caméra solaire réclame trois à quatre heures de soleil direct par jour, là où Reolink annonce qu’une heure suffit.
✅ Les points forts
- Quatre caméras 5 Mpx et un hub pour moins de 75 € par caméra
- Stockage local centralisé, sans abonnement
- Recharge solaire intégrée, aucun câble à tirer jusqu’aux caméras
- Sirène, projecteur et audio bidirectionnel pour dissuader à distance
- Caméras IP67, prévues pour fonctionner de -20 à +55 °C
❌ Les limites
- Cartes microSD non fournies, pour le hub comme pour les caméras
- Hub à brancher sur secteur et à relier à la box
- Recharge dépendante de l’ensoleillement de chaque façade
- Vidéo limitée à 15 images par seconde
Avant de commander, repérez les quatre emplacements et leur exposition au soleil : au moment où nous écrivons, le kit Reolink Argus Solar est affiché à 297,99 € chez Amazon.
À 297,99 €, ce kit réunit ce qu’une maison laissée vide demande : plusieurs angles couverts, des alertes triées et des vidéos conservées sans abonnement. La remise de 15 % se calcule sur le prix le plus bas des 30 derniers jours affiché par Amazon, ce qui en fait une baisse réelle plutôt qu’un prix barré de façade. Ramené à l’unité, chaque caméra revient à moins de 75 €, hub compris.
Si vous vivez en appartement, ou si une seule entrée vous préoccupe, une caméra isolée comme la Xiaomi C500 Pro, notre choix rapport qualité-prix pour l’extérieur, coûtera bien moins cher. Même conclusion si vos façades restent à l’ombre l’essentiel de la journée, car la recharge solaire y perdra de son intérêt. Pour une maison avec jardin à surveiller pendant la Toussaint, prévoyez une carte microSD et le temps de fixer les caméras avant le départ.
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