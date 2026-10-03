Les vacances de la Toussaint commencent le 17 octobre dans toutes les zones, et avec elles revient la question de la maison laissée vide. Reolink propose pour ce cas de figure un kit complet : quatre caméras Argus Solar à panneau solaire intégré, reliées à un Home Hub Mini qui centralise les enregistrements.

Le kit Reolink Argus Solar avec Home Hub Mini est vendu 297,99 € sur Amazon, contre 349,99 €, son prix le plus bas des 30 derniers jours selon le marchand. La remise atteint 52 €, soit 15 %. Il s’adresse d’abord aux propriétaires d’une maison avec jardin, cour ou garage à couvrir sous plusieurs angles.