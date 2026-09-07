Lancé à 1 249 € en mai 2025, le Galaxy S25 Edge traînait un reproche que notre test Clubic avait clairement identifié : un tarif difficile à justifier. Pendant les French Days, Darty ramène la version 256 Go à 599 €, soit 653 € de moins que le prix catalogue du marchand, et l'équation change totalement de nature.

Ce bon plan concerne surtout celles et ceux qui cherchent un smartphone haut de gamme compact à transporter, avec un écran de grande taille, sans monter à plus de 1 000 €. Les gros consommateurs de batterie, eux, devront regarder cette offre avec plus de recul.