Les French Days font tomber le Samsung Galaxy S25 Edge à 599 € chez Darty, un tarif qui n'a plus grand-chose à voir avec ses 1 252 € affichés hors promotion. Reste à savoir si ce smartphone très fin mérite votre attention à ce prix, et surtout à qui il convient vraiment.
Lancé à 1 249 € en mai 2025, le Galaxy S25 Edge traînait un reproche que notre test Clubic avait clairement identifié : un tarif difficile à justifier. Pendant les French Days, Darty ramène la version 256 Go à 599 €, soit 653 € de moins que le prix catalogue du marchand, et l'équation change totalement de nature.
Ce bon plan concerne surtout celles et ceux qui cherchent un smartphone haut de gamme compact à transporter, avec un écran de grande taille, sans monter à plus de 1 000 €. Les gros consommateurs de batterie, eux, devront regarder cette offre avec plus de recul.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S25 Edge ?
- Un écart de prix considérable : 599 € au lieu de 1 252 €, soit 653 € d'économie sur le prix affiché par Darty.
- Un format vraiment à part : 5,8 mm d'épaisseur et 163 g sur la balance, pour une dalle de 6,7 pouces.
- Une base technique haut de gamme : Snapdragon 8 Elite, 12 Go de mémoire vive, 256 Go de stockage et sept ans de mises à jour.
Un smartphone pensé pour se faire oublier au quotidien
Prendre le Galaxy S25 Edge en main provoque toujours le même effet de surprise. Avec 5,8 mm d'épaisseur et un châssis en titane certifié IP68, il glisse dans une poche de veste ou de pantalon sans la déformer, ce qui reste rare sur un modèle doté d'un écran de 6,7 pouces. Cette dalle Dynamic AMOLED 2X en définition QHD+ et 120 Hz a d'ailleurs obtenu la note de 9 sur 10 dans notre test Clubic, tout comme la partie photo.
Côté image, le capteur principal de 200 Mpx assure aussi bien en photo qu'en vidéo, épaulé par un ultra grand-angle de 12 Mpx. Le Snapdragon 8 Elite et les 12 Go de mémoire vive suivent sans difficulté la bureautique mobile, les réseaux sociaux, la navigation et les fonctions Galaxy AI, avec sept ans de mises à jour promises par Samsung.
À 599 €, un positionnement enfin cohérent face à la concurrence
À ce niveau de prix, le S25 Edge ne se compare plus aux modèles Ultra mais à des références comme le Galaxy S25 classique ou les Pixel de milieu de gamme, face auxquels il apporte une finition et une finesse sans équivalent. En revanche, il ne propose ni téléobjectif dédié, son zoom 2x reposant sur un recadrage, ni l'autonomie confortable que l'on attend généralement d'un smartphone de cette taille.
✅ Les points forts
- Un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces noté 9 sur 10 par la rédaction Clubic
- Une finesse de 5,8 mm et un poids de 163 g rares sur cette diagonale
- Un capteur principal de 200 Mpx convaincant en photo comme en vidéo
- Un châssis en titane certifié IP68, protégé par du Gorilla Glass Ceramic 2
- Sept ans de mises à jour logicielles annoncées par Samsung
❌ Les limites
- Une autonomie en retrait, avec une batterie de 3 900 mAh seulement
- Une charge filaire plafonnée à 25 W, sans chargeur fourni dans la boîte
- Pas de téléobjectif dédié, le zoom 2x reposant sur un recadrage numérique
- Une prise en main jugée trop fine pour être confortable dans notre test
Les stocks bougent vite pendant les French Days : vérifiez la disponibilité du Galaxy S25 Edge à 599 € chez Darty !
À 599 €, le Galaxy S25 Edge devient une proposition nettement plus défendable qu'à son lancement. Le principal grief formulé dans notre test Clubic, celui du prix, disparaît, alors que ses qualités restent intactes : un écran remarquable, une partie photo solide et une construction irréprochable. Si vous appréciez les smartphones fins et légers, et que vous n'avez pas envie de vous encombrer d'un appareil massif, l'offre a du sens.
Si votre priorité est de tenir deux jours loin d'une prise, ou de disposer d'un vrai zoom optique, mieux vaut orienter votre budget vers un modèle plus classique et mieux doté en batterie. Pour tous les autres, ces French Days offrent une fenêtre intéressante pour s'offrir un haut de gamme Samsung au prix d'un très bon milieu de gamme.
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