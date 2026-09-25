Sur son design, la Samsung Galaxy Tab A11+ ne fait pas de folie. On retrouve une tablette avec un dos gris qui peut avoir tendance à prendre certaines traces de doigt. Côté épaisseur, elle ne fait que 6,9 mm pour un poids inférieur à 500 grammes. À l'avant, on retrouve un écran de 11 pouces avec une résolution Full HD. Par ailleurs, les bordures sont relativement épaisses pour ne pas que vos paumes n'empiètent sur l'écran.

Cette dalle possède un pic de luminosité de 501,79 cd/m² et un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Si la luminosité est au rendez-vous, les reflets vont être trop présents si vous souhaitez l'utiliser en plein soleil.

Pour accompagner la tablette, on retrouve un clavier pour la transformer en mini PC portable. Pour remplir cette fonction, le Mediatek Dimensity 7300 et 6 Go de RAM équipent cette Galaxy Tab A11+. Ainsi, vous pourrez surfer sur internet avec plusieurs onglets ouverts et éditer des textes.