La Samsung Galaxy Tab A11+ est une tablette endurante grâce à sa batterie qui peut tenir presque 20 heures. Pour la découvrir à prix réduit, rendez-vous chez Boulanger où elle est affichée à 299,99 euros.
Pourquoi choisir la Samsung Galaxy Tab A11+ ?
- Un écran parfait pour le streaming : Avec un pic de luminosité qui dépasse les 500 nits et son format portable de 11 pouces, la Samsung Galaxy Tab A11+ est une tablette parfaite pour le binge-watching au fond de son lit ou dans un avion.
- Des performances polyvalentes : Cette Samsung Galaxy Tab A11+ ne se contente pas du streaming puisque le Mediatek Dimensity 7300 et 6 Go de RAM permettent de surfer sur les réseaux sociaux et même de faire tourner quelques jeux.
- Une autonomie conséquente : La tablette emporte une batterie de 7 040 mAh pour une autonomie qui peut grimper jusqu'à 20 heures avec une seule charge.
Des performances convaincantes
Sur son design, la Samsung Galaxy Tab A11+ ne fait pas de folie. On retrouve une tablette avec un dos gris qui peut avoir tendance à prendre certaines traces de doigt. Côté épaisseur, elle ne fait que 6,9 mm pour un poids inférieur à 500 grammes. À l'avant, on retrouve un écran de 11 pouces avec une résolution Full HD. Par ailleurs, les bordures sont relativement épaisses pour ne pas que vos paumes n'empiètent sur l'écran.
Cette dalle possède un pic de luminosité de 501,79 cd/m² et un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Si la luminosité est au rendez-vous, les reflets vont être trop présents si vous souhaitez l'utiliser en plein soleil.
Pour accompagner la tablette, on retrouve un clavier pour la transformer en mini PC portable. Pour remplir cette fonction, le Mediatek Dimensity 7300 et 6 Go de RAM équipent cette Galaxy Tab A11+. Ainsi, vous pourrez surfer sur internet avec plusieurs onglets ouverts et éditer des textes.
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La batterie alterne le bon et le moins bon
La Samsung Galaxy Tab A11+ possède une batterie de 7 040 mAh. C'est suffisant pour tenir presque 20 heures avec une seule charge. Si cette autonomie est satisfaisante, ce n'est pas le cas de la recharge. Il faudra compter quasiment 1h30 pour une recharge complète. Si c'est mieux que la Galaxy Tab A9+, c'est toujours un peu lent par rapport au reste du marché surtout que le chargeur n'est pas fourni.
Du côté des autres manquements, on peut aussi noter l'absence de stylet qui aurait pu apporter une certaine polyvalence pour ceux qui aiment la création et la retouche de visuels sur Canva.
✅ Les points forts
- Un design réussi qui n'a rien à envier aux modèles haut de gamme
- Une batterie endurante qui frôle les 20 heures
- Sept ans de mises à jour logicielles
❌ Les limites
- Des reflets importants en extérieur
- Une recharge encore lente
Sur le site de Boulanger, la Samsung Galaxy Tab A11+ est affichée à 299,99 euros au lieu de 389,99 euros
Pour son prix inférieur à 300 euros, la Samsung Galaxy Tab A11+ possède un rapport qualité-prix intéressant puisqu'elle ne se contente pas d'être une tablette dédiée au streaming puisqu'elle s'adresse aussi à ceux qui ont des attentes en matière de bureautique grâce à ce clavier fourni avec cette offre.
Cependant, il ne s'agit pas d'une foudre de guerre et il ne va pas falloir être gourmand avec vos demandes.