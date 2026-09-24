Le Samsung Galaxy Book 4 Edge SE se présente avec une fiche technique complète puisqu’on retrouve un Snapdragon X et 16 Go de RAM. Cet ensemble s’avère parfait pour de la bureautique avec un prix attractif inférieur à 700 euros.
Sur le marché de l’ordinateur portable, les références sont nombreuses. En ce moment, c’est le Samsung Galaxy Book 4 Edge SE qui tire son épingle du jeu puisque Boulanger lui offre une réduction XXL de 46 %. Si cette remise ne vous convient pas, l’enseigne complète cette proposition avec une pochette pour le transport et une souris sans fil.
Chez Boulanger, le Samsung Galaxy Book 4 Edge SE passe de 1 299 euros à 699 euros
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy Book 4 Edge SE ?
- Des performances idéales pour la bureautique : Avec son Snapdragon X et les 16 Go de RAM, ce Samsung Galaxy Book 4 Edge SE sera parfait pour du traitement de texte et même quelques activités créatives.
- Une autonomie généreuse : Samsung annonce jusqu’à 28 heures d’autonomie pour son laptop. Selon vos usages, vous pourrez tenir entre 15 et 20 heures, mais quoi qu’il en soit, ce PC portable tiendra facilement une journée.
- Une offre complète et un prix compétitif : Normalement, les laptops vendus pour moins de 700 euros se limitent à de la bureautique. Ici, le Samsung Galaxy Book 4 Edge SE va plus loin et vous pourrez l’accompagner d’une pochette de transport et d'une souris.
À emmener partout
Avant de se pencher sur la fiche technique de ce Samsung Galaxy Book 4 Edge SE, il faut s’attarder sur le design du laptop. Il emporte une coque en plastique et se présente avec un coloris gris. Jusqu'ici rien d’anormal, mais ce PC portable brille par sa finesse. Il ne fait que 1,5 kg pour 1,5 cm d’épaisseur. Malgré son écran de 15 pouces, avec une résolution en Full HD, il pourra facilement se glisser dans un sac à dos.
Autre élément qui fait de ce Samsung Galaxy Book 4 Edge SE un ordinateur particulièrement portable, c’est sa batterie. La marque sud-coréenne annonce 28 heures. Dans les faits, le résultat final risque d’être légèrement en dessous, mais le cap de la journée de travail ou de cours sera facilement franchi.
Pour renforcer sa portabilité, Boulanger complète cette offre avec une pochette de transport et une souris sans fil.
Pour la bureautique et plus si affinités
Sous le capot, Samsung a opté pour un Snapdragon X et 16 Go de RAM. Une configuration assez classique pour un tel ordinateur qui va permettre d’effectuer toutes les tâches liées à la bureautique, que ce soit l’édition de texte ou la création de tableurs sur Excel.
Les créatifs pourront y trouver leur compte puisque la retouche photo sera possible tout comme le montage vidéo à condition de ne pas être gourmand. Néanmoins, le SSD se limite à 256 Go, ce qui n’est pas très important.
Pour pallier ce défaut, Samsung opte pour une large connectique puisqu’un port USB-A et deux ports USB-C sont de la partie, sans oublier le port HDMI et le port pour la carte microSD.
✅ Les points forts
- Le Snapdragon X et 16 Go de RAM
- Une connectique complète
- La pochette de transport et une souris offertes
❌ Les limites
- Seulement 256 Go de stockage
- Toujours pas de chargeur fourni
Au lieu de 1 299 euros, le Samsung Galaxy Book 4 Edge SE passe à 699 euros sur le site de Boulanger
Si vous êtes en quête d’un ordinateur pour vos déplacements, n’hésitez plus parce que ce Samsung Galaxy Book 4 Edge SE se place parmi les meilleures offres du moment. À titre de comparaison, il est disponible à un prix plus abordable que le MacBook Neo qui se destine principalement à la bureautique.
Malheureusement, si vous souhaitez stocker beaucoup de fichiers, vous risquez de vous sentir à l’étroit avec ce SSD limité à 256 Go.
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