Avant de se pencher sur la fiche technique de ce Samsung Galaxy Book 4 Edge SE, il faut s’attarder sur le design du laptop. Il emporte une coque en plastique et se présente avec un coloris gris. Jusqu'ici rien d’anormal, mais ce PC portable brille par sa finesse. Il ne fait que 1,5 kg pour 1,5 cm d’épaisseur. Malgré son écran de 15 pouces, avec une résolution en Full HD, il pourra facilement se glisser dans un sac à dos.

Autre élément qui fait de ce Samsung Galaxy Book 4 Edge SE un ordinateur particulièrement portable, c’est sa batterie. La marque sud-coréenne annonce 28 heures. Dans les faits, le résultat final risque d’être légèrement en dessous, mais le cap de la journée de travail ou de cours sera facilement franchi.

Pour renforcer sa portabilité, Boulanger complète cette offre avec une pochette de transport et une souris sans fil.