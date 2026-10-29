Pour plaire aux gamers, MSI a offert l'Intel Core i7 et la RTX 3050 à son laptop, ce qui permet de jouer en 1080p aux titres les plus récents. Pour avoir un multitâche fluide, vous pourrez compter sur les 16 Go de RAM avec la possibilité de grimper à 64 Go. Outre le gaming, le laptop se destine aussi aux montages vidéo et tous les fichiers pourront être enregistrés dans le disque dur interne de 512 Go.

Ce MSI Cyborg 15 se présente avec une dalle de 15 pouces et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Comme souvent, la luminosité pêche avec un pic de luminosité qui dépasse légèrement 260 nits.

Autre défaut commun aux laptops gaming : l'autonomie. En jeu, vous peinerez à jouer plus de quatre heures sans brancher l'ordinateur.