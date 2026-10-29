Le MSI Cyborg 15 est une machine complète avec une configuration qui permet de jouer en 1 080p sans que vous ayez à vous ruiner puisque sur le site de Cdiscount, il est disponible pour 150 euros de moins grâce à un code promo.
En pleine inflation des composants pour PC, MSI a sorti son Cyborg 15 habituellement vendu pour 950 euros. Pour arriver à ce prix plus contenu, la marque a dû faire des choix et s'est arrêtée sur l'Intel Core i7 et 16 Go de RAM. Concernant la RAM, vous pouvez ajouter des barrettes supplémentaires pour atteindre 64 Go de RAM. En entrant le code 50GAMING849 sur le site de Cdiscount, le prix de la machine passe sous les 800 euros.
Pourquoi choisir le MSI Cyborg 15 ?
- Pour l'Intel Core i7 et 16 Go de RAM : Grâce à ce duo, le MSI Cyborg 15 permet de jouer aux titres les plus récents et de réaliser vos envies créatives en intégrant des éléments en 3D.
- Pour la RTX 3050 : Pour jouer en Full HD, MSI a intégré la RTX 3050 à sa machine. L'IA est aussi présente pour aider à l'upscaling ou pour créer des visuels pour vos montages vidéo.
- Pour son bel écran de 15 pouces : Que vous soyez un joueur ou un travailleur, vous serez à l'aise devant cet écran de 15,4 pouces qui possède un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Malheureusement, la luminosité pêche comme c'est souvent le cas sur ces machines.
Une configuration polyvalente
Pour plaire aux gamers, MSI a offert l'Intel Core i7 et la RTX 3050 à son laptop, ce qui permet de jouer en 1080p aux titres les plus récents. Pour avoir un multitâche fluide, vous pourrez compter sur les 16 Go de RAM avec la possibilité de grimper à 64 Go. Outre le gaming, le laptop se destine aussi aux montages vidéo et tous les fichiers pourront être enregistrés dans le disque dur interne de 512 Go.
Ce MSI Cyborg 15 se présente avec une dalle de 15 pouces et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Comme souvent, la luminosité pêche avec un pic de luminosité qui dépasse légèrement 260 nits.
Autre défaut commun aux laptops gaming : l'autonomie. En jeu, vous peinerez à jouer plus de quatre heures sans brancher l'ordinateur.
Un design qui souffle le chaud et le froid
Le design de ce MSI Cyborg 15 peine à convaincre. Le clavier rétroéclairé est appréciable, mais le reste du design est moins convaincant. Deux petites charnières soutiennent l'écran, ce qui peut poser quelques questions concernant sa résistance sur le long terme. La mention "MSI True Gaming" est présente sur l'ordinateur avec une incrustation qui pourrait en déplaire à certains.
Même son de cloche du côté de la connectique. Le MSI Cyborg 15 aurait pu signer une copie parfaite dans cette catégorie puisqu'on retrouve un port HDMI, un port USB-C, deux ports USB-A ainsi qu'un combo jack. Cependant, MSI n'est pas allée au bout de sa démarche en faisant l'impasse sur un port pour les cartes SD.
✅ Les points forts
- Une configuration confortable pour jouer en 1 080p
- 16 Go de RAM pour le multitâche
- Un système de refroidissement pour des performances de haut niveau même lors des sessions les plus longues
❌ Les limites
- Une faible autonomie comme tous les laptops gaming
- Windows n'est pas intégré
Le MSI Cyborg 15 est actuellement disponible pour 799,99 euros au lieu de 949 euros sur le site de Cdiscount
Ce MSI Cyborg 15 possède une configuration polyvalente qui plaira aux joueurs, mais aussi aux créatifs. Si MSI s'est appliquée sur la fiche technique, la marque propose un design qui va diviser.
Autre point qui peut poser problème : l'absence de Windows qui forcera un second passage à la caisse.
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