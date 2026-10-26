Le Lenovo IdeaPad Slim 3 combine plusieurs caractéristiques utiles au télétravail. Cela passe par un écran IPS de 15,3 pouces au format 16:10. Ce dernier offre davantage de hauteur qu’un écran 16:9 de même largeur : un petit plus pour lire des documents ou consulter des pages Web.

Pour les réunions à distance, ce modèle est équipé d’une webcam Full HD qui intègre un obturateur permettant de masquer physiquement l’objectif. Quant à son clavier AZERTY, il dispose d’un pavé numérique, utile pour l’usage d’un tableur. Enfin, côté connectique, on trouve deux ports USB-A, un USB-C, une sortie HDMI et un lecteur de cartes SD. De quoi installer votre petit espace de travail à la maison.