Le Lenovo IdeaPad Slim 3 associe un écran spacieux à un processeur Intel Core Ultra récent et à un SSD de 512 Go. De quoi travailler et se divertir confortablement au quotidien. Amazon le propose au prix de 849,99 € dans le cadre d’une offre à durée limitée.
Vous cherchez à acquérir un PC portable pour travailler et vous divertir, le tout sans vous sentir à l'étroit ? Il se pourrait bien que le Lenovo IdeaPad Slim 3 15IPH11 corresponde à ce que vous recherchez. Actuellement disponible pour 849,99 € au lieu de 929,99 € chez Amazon, cet ordinateur portable de 15,3 pouces embarque un processeur Intel Core Ultra 5 322, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go, le tout sous Windows 11 Home. Entre son écran au format 16:10, son pavé numérique et sa connectique variée, il mise sur des équipements pratiques au quotidien.
Le Lenovo IdeaPad Slim 3 avec processeur Intel Core Ultra 5 et SSD de 512 Go est à 849,99 € au lieu de 929,99 € chez Amazon.
Pourquoi choisir le Lenovo IdeaPad Slim 3 ?
- Pour son écran : la dalle de 15,3 pouces au format 16:10 est adaptée aux usages bureautiques et à la navigation sur Internet.
- Pour son processeur : l’Intel Core Ultra 5 322 à six cœurs convient aux applications bureautiques et aux usages courants.
- Pour son stockage : le SSD de 512 Go permet de conserver des milliers de fichiers et d’installer de nombreux logiciels.
Un équipement pratique pour travailler à la maison
Le Lenovo IdeaPad Slim 3 combine plusieurs caractéristiques utiles au télétravail. Cela passe par un écran IPS de 15,3 pouces au format 16:10. Ce dernier offre davantage de hauteur qu’un écran 16:9 de même largeur : un petit plus pour lire des documents ou consulter des pages Web.
Pour les réunions à distance, ce modèle est équipé d’une webcam Full HD qui intègre un obturateur permettant de masquer physiquement l’objectif. Quant à son clavier AZERTY, il dispose d’un pavé numérique, utile pour l’usage d’un tableur. Enfin, côté connectique, on trouve deux ports USB-A, un USB-C, une sortie HDMI et un lecteur de cartes SD. De quoi installer votre petit espace de travail à la maison.
Un processeur récent, mais seulement 8 Go de RAM
La proposition du Lenovo IdeaPad Slim 3 est solide, mais l’une de ses caractéristiques ne manquera sans doute pas de faire tiquer les technophiles les plus exigeants : ses petits 8 Go de mémoire, qui peuvent vite devenir limités dans un usage multitâche intensif.
✅ Les points forts
- Écran de 15,3 pouces au format 16:10.
- SSD de 512 Go.
- Pavé numérique et connectique riche.
❌ Les limites
- Seulement 8 Go de RAM.
- Chargeur non fourni.
Adapté à la bureautique et au divertissement multimédia, le Lenovo IdeaPad Slim 3 est actuellement disponible à 849,99 € chez Amazon.
Avec son écran confortable, sa webcam et sa connectique complète, le Lenovo IdeaPad Slim 3 15IPH11 peut satisfaire les étudiants et les télétravailleurs qui cherchent un ordinateur pour rédiger leurs documents, suivre leurs visioconférences et regarder des séries une fois la journée terminée.
Cependant, avec ses 8 Go de RAM, il peut montrer ses limites dans les projets créatifs lourds. Par ailleurs, le chargeur n’est pas fourni avec ce modèle.
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