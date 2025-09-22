Que vous soyez freelance à domicile, salarié en télétravail, en vacances ou délocalisé à l'autre bout du monde, la solution idéale pour assurer votre sécurité sur Internet est le VPN. Ce réseau privé virtuel (Virtual Private Network) chiffre vos communications, préserve la confidentialité de vos projets et vous permet d'accéder sans contraintes aux ressources en ligne nécessaires à votre activité. Pour vous aider à choisir, Clubic a sélectionné les 5 meilleurs VPN en 2025.
Un VPN pour le télétravail, pour quoi faire ?
Un VPN sécurise votre connexion, masque votre IP et chiffre vos échanges. En télétravail, il protège vos données sensibles, sécurise l’usage du WiFi public et permet d’accéder au réseau et aux outils de l’entreprise comme si vous étiez au bureau.
- storage11000 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
- storage14990 serveurs
- language122 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan8 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
Pourquoi utiliser un VPN pour le télétravail ?
Le télétravail s’impose aujourd’hui comme une pratique courante, mais il soulève des enjeux de sécurité et d’accessibilité. Un VPN y répond en créant une connexion chiffrée avec le réseau de l’entreprise, ce qui permet d’accéder à distance aux fichiers, logiciels internes et outils collaboratifs comme si vous étiez au bureau, tout en protégeant les données sensibles.
Cette protection est essentielle lorsqu’on utilise le WiFi d’un café, d’un hôtel ou d’un espace de coworking, souvent vulnérable aux attaques. Le VPN chiffre l’ensemble du trafic et empêche l’interception des identifiants ou des échanges professionnels. Il masque aussi votre adresse IP, ce qui limite le suivi de vos activités et garantit la confidentialité des communications entre collaborateurs.
Enfin, le VPN permet de contourner les restrictions géographiques qui bloquent parfois certains services ou plateformes. Que vous soyez en déplacement ou à l’étranger, vous gardez un accès fluide à vos outils de travail. En combinant sécurité, confidentialité et liberté, il devient un véritable passeport numérique pour un télétravail efficace et serein.
Le travail à distance sécurisé par un VPN, c’est possible ?
Grâce à un VPN, il est possible de travailler à distance comme si vous étiez au bureau, même depuis l’étranger. En vous connectant à un serveur situé dans le pays de votre entreprise, vous contournez les restrictions géographiques et gardez un accès complet à vos logiciels et services internes.
Une connexion VPN sécurisée permet de protéger vos échanges et vos fichiers, mais elle est également un outil de continuité pour le travail. Que ce soit pour consulter vos emails, collaborer sur des documents partagés, participer à des visioconférences ou accéder à des applications métiers, vous bénéficiez d’une expérience fluide et sécurisée, comme si vous étiez sur place.
Voici quelques plateformes incontournables du travail à distance, toutes accessibles via VPN :
- Microsoft 365 (Outlook, Teams, SharePoint, OneDrive)
- Google Workspace (Gmail, Drive, Meet, Docs)
- Slack (messagerie d’équipe)
- Zoom (réunions et visioconférences)
- Dropbox (partage et stockage de fichiers)
Comparatif des 5 meilleurs VPN pour le télétravail de 2025
Pour vous guider dans le choix d’un VPN adapté au télétravail, nous avons sélectionné les solutions les plus fiables et performantes du marché. Sécurité des connexions, rapidité des transferts, compatibilité multiappareils, facilité d’usage…
- Solution polyvalente pour le travail à distance : CyberGhost – Pour accéder rapidement à ses plateformes et outils professionnels depuis n’importe quel endroit, avec une connexion stable et sans interruption, y compris sur des réseaux publics.
- Sécurité pro même en WiFi public : ProtonVPN – Offre gratuite pratique pour protéger les échanges et chiffrer les données, même si l'on ne peut pas choisir le serveur.
- Visioconférences et transferts fluides : ExpressVPN – Connexions rapides et fiables pour les visioconférences, transferts de fichiers ou applications en temps réel.
- Accès simple aux ressources internes : NordVPN – Interface intuitive et connexion fluide pour alterner entre différents pays et réseaux.
- Protège tous les appareils d’équipe : Surfshark – Connexions illimitées sur tous vos appareils, pratique pour sécuriser en même temps ordinateurs, tablettes et smartphones.
CyberGhost - Un VPN polyvalent pour travailler à distance sans contraintes
Avec une latence extrêmement faible, CyberGhost offre une connexion très rapide, jusqu'à 950 Mbps, ce qui permet de tenir des visioconférences en haute définition et de transférer des fichiers volumineux dans interruption.
- storage11000 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
✅ Points forts
- Interface simple et intuitive
- Près de 10 000 serveurs dans 100 pays
- Serveurs optimisés pour le streaming et le téléchargement
- Politique no log auditée
- Kill Switch automatique
❌ Points faibles
- Vitesse variable selon les serveurs
- Pas d’obfuscation avancée
- Quelques fonctionnalités réservées à l'abonnement Premium
- Interface mobile uniquement en anglais
Pourquoi choisir ce VPN ?
CyberGhost se distingue par sa simplicité d’utilisation et un réseau étendu, idéal pour ceux qui veulent sécuriser leur connexion sans paramétrages complexes. Sa large couverture géographique et ses serveurs optimisés pour le streaming en font un choix pertinent pour les télétravailleurs ou les familles souhaitant accéder à du contenu depuis le bout du monde. Il combine protection, rapidité et confort d’utilisation pour un usage quotidien sans prise de tête.
Fiche technique
- 🌍 Origine : Roumanie 🇷🇴
- 🔐 Protocoles : WireGuard, OpenVPN, IKEv2
- 👨👩👧👦 Connexions simultanées : 7
- 💻 Plateformes compatibles : Windows, macOS, Android, iOS, Smart TV, routeurs
- 🛡️ Kill Switch : oui
- 🆓 Offre gratuite : à partir de 7 jours (sur iOS), garantie 45 jours "Satisfait ou remboursé" dans tous les cas
Notre avis
CyberGhost est une solution fiable pour le télétravail, avec une connexion sécurisée et stable qui ne nécessite pas pour autant des compétences techniques avancées. Ce n’est pas le VPN le plus rapide du marché, mais sa couverture internationale et ses profils prédéfinis simplifient l’accès aux ressources professionnelles depuis différents pays. Sur PC, Mac ou mobile, il assure confidentialité et tranquillité d’esprit, tout en restant accessible aux utilisateurs qui ne veulent pas passer des heures à configurer des options avancées. Pour les télétravailleurs soucieux de sécurité et de praticité, c’est un choix solide et rassurant.
Proton VPN - Protéger gratuitement ses échanges professionnels en ligne
Proton VPN, c'est une sécurité renforcée et une confidentialité sans compromis, le combo gagnant pour les télétravailleurs avec un petit budget, manipulant des données sensibles ou se connectant régulièrement via des réseaux Wi-Fi public…
- storage14990 serveurs
- language122 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
✅ Points forts
- Fonction VPN Accelerator pour un débit exceptionnel
- Open‑source avec des audits publics réguliers
- Chiffrement robuste
- Fonction Secure Core pour limiter les risques de surveillance
- Politique no log stricte
❌ Points faibles
- 10 connexions simultanées maximum
- Interface un peu rébarbative
- Performances variables selon les serveurs
- Certains pays moins desservis
- Pas de hotline directe, à part en ligne
Pourquoi choisir ce VPN ?
Proton VPN mise sur la sécurité et la confidentialité, ce qui en fait une solution sérieuse pour les télétravailleurs qui échangent des données sensibles ou se connectent depuis des réseaux publics. Son siège en Suisse et son approche open source séduisent particulièrement les indépendants et les équipes mobiles qui privilégient la protection des communications.
Fiche technique
- 🌍 Origine : Suisse 🇨🇭
- 🔐 Protocoles : WireGuard, OpenVPN, IKEv2
- 👨👩👧👦 Connexions simultanées : 10 (en version payante)
- 💻 Plateformes compatibles : Windows, macOS, Android, iOS, Linux, routeurs
- 🛡️ Kill Switch : oui
- 🆓 Offre gratuite : oui
Notre avis
ProtonVPN allie sécurité avancée et bons débits, grâce à VPN Accelerator. C'est le choix idéal pour ceux qui placent la confidentialité avant tout. Son point fort : la version gratuite qui permet d'aller à l'essentiel. Pour une vitesse plus élevée et des serveurs dédiés, c'est vers les offres payantes qu'il faut se tourner. Même s'il n'est pas le plus simple à prendre en main par les débutants, il reste parmi les solutions les plus fiables.
ExpressVPN - Fluidité et performance pour les visioconférences et transferts lourds
ExpressVPN garantit des vitesses jusqu’à 9 Gb/s et une latence réduite, ce qui permet aux télétravailleurs de se connecter simultanément à des serveurs en Europe et aux États-Unis, de sécuriser leurs échanges de fichiers sensibles via le cloud de l’entreprise, et d'utiliser des applications de visioconférence sans coupures ni ralentissements.
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan8 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
✅ Points forts
- Vitesse stable supérieure à 200 Mbps
- Protocoles WireGuard et Lightway pour des connexions rapides et sécurisées
- Plus de 3000 serveurs dans plus de 100 pays
- Kill Switch automatique et protection contre les fuites DNS/IP
❌ Points faibles
- Tarif élevé
- Seulement 8 connexions simultanées
- Interface minimaliste, options avancées peu visibles
- Configuration manuelle limitée et peu visible
- Certains serveurs surchargés aux heures de pointe
Pourquoi choisir ce VPN ?
ExpressVPN combine une infrastructure solide avec des protocoles tels que Lightway et OpenVPN, qui garantissent une connexion rapide et stable, même lors de visioconférences ou de transferts de fichiers lourds. La reconnexion automatique de Lightway évite les coupures pendant les appels vidéo. Sa compatibilité étendue — Windows, macOS, iOS, Android, routeurs… — en fait une solution idéale pour les équipes hybrides ou les travailleurs mobiles, qui surfent entre co-working et 4G/5G. Le tarif est plus élevé que la moyenne, mais peut constituer un investissement intéressant pour les professionnels les plus exigeants.
Fiche technique
- 🌍 Origine : Îles Vierges britanniques 🇻🇬
- 🔐 Protocoles : Lightway, OpenVPN, IKEv2
- 👨👩👧👦 Connexions simultanées : 5
- 💻 Plateformes compatibles : Windows, macOS, Android, iOS, Fire TV, Apple TV, consoles, routeurs
- 🛡️ Kill Switch : oui
- 🆓 Offre gratuite : non, mais garantie 30 jours "Satisfait ou remboursé"
Notre avis
Référence des globe‑trotteurs, ExpressVPN est rapide, stable et simplissime à utiliser. Les audits réguliers et la fiabilité de Lightway sur réseaux instables peuvent justifier son coût un peu élevé. D'autant plus que ses protocoles Lightway et OpenVPN assurent une sécurité robuste et une faible latence. La très large compatibilité entre les systèmes permet de passer d’un ordinateur au smartphone sans rupture.
NordVPN - Accès sécurisé aux ressources de l’entreprise depuis n’importe où
NordVPN assure aux télétravailleurs une connexion stable même sur des Wi-Fi publics, avec plus de 300 serveurs en France, pour des visioconférences fluides et un accès sécurisé aux outils collaboratifs.
- storage8000 serveurs
- language126 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le réseau Mesh
✅ Points forts
- 8000 serveurs dont 300 en France
- Vitesse exceptionnelle avec NordLynx
- Outils avancés : Threat Protection Pro, Meshnet
- Stabilité en visio
- Fluidité sur tous supports
❌ Points faibles
- Interface un peu dense
- Prix élevé
- Baisse de vitesse ponctuelle sur certains serveurs
- Pas de support téléphonique, uniquement par chat et FAQ
Pourquoi choisir ce VPN ?
Avec plus de 300 serveurs en France et des options comme le split tunneling, NordVPN permet de sécuriser ses accès tout en gardant la main sur certaines applications locales (banque, imprimante réseau…). Le protocole maison NordLynx assure une connexion stable pour les visioconférences longues, et les outils de protection renforcée (double VPN, blocage de malwares) en font un allié solide pour ceux qui manipulent des données confidentielles.
Fiche technique
- 🌍 Origine : Panama 🇵🇦
- 🔐 Protocoles : NordLynx (WireGuard), OpenVPN, IKEv2
- 👨👩👧👦 Connexions simultanées : 6
- 💻 Plateformes compatibles : Windows, macOS, Android, iOS, Android TV, routeurs
- 🛡️ Kill Switch : oui
- 🆓 Offre gratuite : non, mais 30 jours "Satisfait ou remboursé"
Notre avis
NordVPN coche les cases essentielles pour un usage professionnel à distance : une infrastructure dense en Europe et en Amérique du Nord, un protocole maison (NordLynx) taillé pour la stabilité en visioconférence et des fonctions de sécurité avancées comme le double VPN ou le blocage de malwares. Ce n’est pas l’outil le plus abordable du marché, mais pour les freelances et salariés qui manipulent des documents sensibles ou passent leurs journées en réunion vidéo, c’est clairement une solution que l'on peut recommander sans hésitation.
Surfshark – Une seule licence pour protéger tous les appareils de l’équipe
Avec ses connexions illimitées et un mode Bypasser qui fait passer uniquement vos applis pro via le VPN, Surfshark se prête au télétravail en équipe multiappareils, notamment pour jongler entre visioconférences et outils collaboratifs, sans saturer la bande passante.
- storage3200 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Alternative ID
✅ Points forts
- Connexions simultanées illimitées sur tous les appareils
- Camouflage Mode pour contourner les DPI
- Fonction Bypasser pour contourner le VPN sur certaines applis
- Serveurs optimisés pour visioconférence et cloud collaboratif
- Tarifs compétitifs
❌ Points faibles
- Performances variables sur certains serveurs longue distance
- Interface mobile parfois confuse pour les options avancées
- IP temporairement enregistrée pendant 15 minutes
Pourquoi choisir ce VPN ?
La force de Surfshark, ce sont sans aucun doute les connexions simultanées illimitées. Les protocoles rapides WireGuard et IKEv2 garantissent quant à eux une expérience stable sur Windows, macOS et mobiles. Les fonctionnalités comme le Kill Switch et le Bypasser permettent de sécuriser les sessions tout en laissant certaines applis locales fonctionner normalement, idéal pour les visioconférences, l’accès aux clouds professionnels et le travail à distance depuis plusieurs appareils sans compromettre la sécurité des données.
Fiche technique
- 🌍 Origine : Pays-Bas 🇳🇱
- 🔐 Protocoles : WireGuard, OpenVPN, IKEv2
- 👨👩👧👦 Connexions simultanées : illimitées
- 💻 Systèmes compatibles : Windows, macOS, Android, iOS, Fire TV, Smart TV, routeurs
- 🛡️ Kill Switch : oui
- 🆓 Offre gratuite : non, mais garantie 30 jours "Satisfait ou remboursé"
Notre avis
Les connexions simultanées illimitées et les protocoles rapides garantissent des sessions stables, que ce soit pour accéder à des clouds professionnels, organiser des visioconférences ou travailler sur des documents partagés. Ce n’est pas le VPN le plus sophistiqué en matière de configuration avancée, mais sa simplicité et ses fonctions comme le Kill Switch ou le Bypasser offrent une sécurité solide sans freiner la productivité. Idéal pour les télétravailleurs mobiles ou en multipostes.
Vous n'avez pas trouvé le VPN qui vous convient ? Clubic vous accompagne depuis plus de 20 ans dans le choix de services tech pour vos usages au quotidien. Notre équipe d'experts vous propose d'autres comparatifs établis à partir de critères différents :
- Les meilleurs VPN gratuits
- Les meilleurs VPN pour le streaming (Netflix, YouTube, évènements sportifs)
- Les meilleurs VPN pour tous les appareils (Smart TV, Apple TV, Android, iOS, PC, Mac, routeur)
- Les meilleurs VPN pour votre navigateur Chrome / Firefox
- Les meilleurs VPN pour voyager
- Les meilleurs VPN pour le porno
- Les meilleurs VPN pour IPTV
VPN pour le télétravail : les réponses à toutes vos questions
Est-il légal d’utiliser un VPN pour le télétravail ?
Oui, dans la majorité des pays, avoir recours à un VPN est légal pour sécuriser ses connexions professionnelles et protéger les données sensibles. Certaines restrictions existent cependant dans des pays très réglementés.
Un VPN ralentit-il ma connexion Internet au travail ?
La vitesse peut légèrement diminuer selon, entre autres, la distance avec le serveur, mais des protocoles comme WireGuard ou OpenVPN optimisent la fluidité pour le télétravail quotidien.
Peut-on utiliser un VPN gratuit pour accéder aux outils de l’entreprise ?
Certains VPN gratuits peuvent tout à fait fonctionner. Cependant, ils imposent souvent des limites de bande passante ou de sécurité, ce qui peut poser problème pour des visioconférences, le transfert de fichiers volumineux ou la sécurisation des données sensibles.
Les VPN garantissent-ils l’anonymat complet au travail ?
Non. Un VPN masque votre adresse IP et chiffre la connexion, mais l’employeur peut toujours avoir accès aux données via ses outils internes ou le cloud professionnel.
Comment choisir le protocole VPN le plus adapté pour le télétravail ?
WireGuard et IKEv2 offrent un bon compromis entre sécurité et rapidité. OpenVPN est plus flexible mais légèrement plus lent selon les configurations réseau.
Puis-je configurer un VPN directement sur un routeur pour le télétravail ?
Oui, certains routeurs acceptent les configurations VPN, ce qui sécurise tous les appareils connectés sans installation individuelle. Cependant, ce type de paramétrage est à réserver aux utilisateurs avancés.