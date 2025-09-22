Pourquoi utiliser un VPN pour le télétravail ?

Le télétravail s’impose aujourd’hui comme une pratique courante, mais il soulève des enjeux de sécurité et d’accessibilité. Un VPN y répond en créant une connexion chiffrée avec le réseau de l’entreprise, ce qui permet d’accéder à distance aux fichiers, logiciels internes et outils collaboratifs comme si vous étiez au bureau, tout en protégeant les données sensibles.

Cette protection est essentielle lorsqu’on utilise le WiFi d’un café, d’un hôtel ou d’un espace de coworking, souvent vulnérable aux attaques. Le VPN chiffre l’ensemble du trafic et empêche l’interception des identifiants ou des échanges professionnels. Il masque aussi votre adresse IP, ce qui limite le suivi de vos activités et garantit la confidentialité des communications entre collaborateurs.

Enfin, le VPN permet de contourner les restrictions géographiques qui bloquent parfois certains services ou plateformes. Que vous soyez en déplacement ou à l’étranger, vous gardez un accès fluide à vos outils de travail. En combinant sécurité, confidentialité et liberté, il devient un véritable passeport numérique pour un télétravail efficace et serein.