Avant d’entrer dans le vif du sujet, il faut d’abord lever une ambiguïté essentielle : Mullvad ne change pas de protocole à proprement parler. GotaTun ne remplace pas WireGuard, il en est une implémentation alternative, avec les mêmes principes cryptographiques, les mêmes mécanismes de tunnelisation et le même mode de fonctionnement. Ce qui change, en revanche, c’est la manière dont WireGuard est exécuté côté client.

Jusqu’ici, Mullvad s’appuyait sur wireguard-go, l’implémentation en Go devenue la référence côté utilisateurs, largement adoptée par l’industrie VPN. Une solution éprouvée, mais qui a montré ses limites, en particulier sur Android. Le fournisseur explique que les données collectées via le Play Store montraient qu’une écrasante majorité des crashs de son application mobile provenaient directement de ce module, malgré des correctifs répétés au fil des années.

À cela s’ajoutait une contrainte plus structurelle. L’essentiel de l’application Mullvad est aujourd’hui écrit en Rust, à l’exception de wireguard-go. Faire cohabiter Rust et Go implique une couche d’interfaçage complexe, peu lisible en cas de plantage et difficile à maintenir sur le long terme. En clair, le moteur VPN était devenu un point de fragilité dans une pile logicielle pourtant bien maîtrisée.

En développant GotaTun à partir de BoringTun, une implémentation WireGuard en Rust initialement développée par Cloudflare, Mullvad fait donc le choix d’un moteur plus étroitement intégré à ses applications. Une transition qui lui permet non seulement d’améliorer la stabilité, les performances et l’autonomie, notamment sur mobile, mais aussi de reprendre la main sur un élément désormais central de son architecture VPN, tout en embarquant nativement certaines fonctions maison, comme le multihop ou DAITA, sans devoir jongler avec des couches d’interfaçage complexes entre langages.