Mullvad a publié hier un ultime rappel : le 15 janvier 2026, l'ensemble des serveurs OpenVPN seront définitivement mis hors ligne. Si cette échéance semble encore laisser quelques semaines de répit, le changement est en réalité déjà effectif pour une grande partie des utilisateurs. La dernière version de l'application de bureau, estampillée 2025.14 et déployée depuis quelques jours, a purement et simplement retiré l'option permettant de sélectionner ce protocole. Proton en avant fait de même fin 2024.

Comme nous l'évoquions en août dernier, cette décision n'est pas une surprise. L'entreprise suédoise prépare ce terrain depuis 2017, en pointant la supériorité de WireGuard. Ce dernier, avec sa base de code infiniment plus légère, offre une surface d'attaque réduite et des débits bien plus élevés que son prédécesseur, devenu trop lourd à maintenir.