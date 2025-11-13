Mullvad VPN dégaine un nouvel outil anti-censure

Mullvad VPN lance Lightweight WireGuard Obfuscation (LWO), une nouvelle méthode pour contourner les filtres des réseaux qui afficherait de très bonnes performances.
Mullvad enrichit l'arsenal anti-censure de son VPN et multiplie les méthodes d'obfuscation. L'éditeur suédois déploie LWO sur ses applications desktop ainsi que sur Android.
LWO : une obfuscation minimaliste et efficace
Le fonctionnement de LWO repose sur un principe simple mais efficace. Le protocole brouille l'en-tête de chaque paquet WireGuard. Ces derniers peuvent donc plus difficilement être identifiés comme du trafic VPN par les systèmes de détection. Surtout, Mulvad met en avant son extrême légèreté : l'opération demande si peu de ressources qu'elle ajoute une surcharge négligeable par rapport au protocole classique WireGuard seul. Les appareils peu puissants resteraient donc fluides, avec une consommation énergétique bien inférieure à celle d'autres méthodes comme Shadowsocks.
Par défaut, si l'utilisateur n'arrive pas à se connecter à cause par exemple de dispositifs de censure ou de pare-feux, l'application activera automatiquement LWO. L'éditeur explique que les utilisateurs avancés peuvent forcer son activation permanente via les paramètres (Réglages → Paramètres VPN → Paramètres WireGuard → Obfuscation → LWO) ou par ligne de commande (
mullvad obfuscation set mode lwo).
Pour tester ce nouveau protocole prometteur, il est nécessaire d'installer la version 2025.13 sur desktop et 2025.9 sur Android. Mullvad déploiera LWO sur les appareils iOS dans une prochaine mise à jour.
Rappelons que Mullvad avait ajouté le protocole QUIC au mois de septembre. Ce dernier déguise le trafic WireGuard en sessions HTTPS pour le faire passer pour du trafic web ordinaire. Ce n'est pas sans rappeler le protocole propriétaire de Proton Stealth, lequel transite par TCP et ajoute une obfuscation TLS sur WireGuard. Face à LWO, QUIC est donc plus efficace contre les systèmes de détection sophistiqués qui scrutent les patterns de trafic, mais également plus gourmand en ressources.
