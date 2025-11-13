Mullvad VPN dégaine un nouvel outil anti-censure

Le fonctionnement de LWO repose sur un principe simple mais efficace. Le protocole brouille l'en-tête de chaque paquet WireGuard. Ces derniers peuvent donc plus difficilement être identifiés comme du trafic VPN par les systèmes de détection. Surtout, Mulvad met en avant son extrême légèreté : l'opération demande si peu de ressources qu'elle ajoute une surcharge négligeable par rapport au protocole classique WireGuard seul. Les appareils peu puissants resteraient donc fluides, avec une consommation énergétique bien inférieure à celle d'autres méthodes comme Shadowsocks.

Par défaut, si l'utilisateur n'arrive pas à se connecter à cause par exemple de dispositifs de censure ou de pare-feux, l'application activera automatiquement LWO. L'éditeur explique que les utilisateurs avancés peuvent forcer son activation permanente via les paramètres (Réglages → Paramètres VPN → Paramètres WireGuard → Obfuscation → LWO) ou par ligne de commande ( mullvad obfuscation set mode lwo ).