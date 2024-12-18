Avant même de parler de navigation, il y a tout ce que votre appareil révèle au moment de rejoindre le réseau. Certaines informations sont indispensables au fonctionnement du Wi-Fi, d’autres dépendent de vos réglages, de votre système, et de la manière dont le réseau est administré.

Le réseau peut identifier votre appareil via un identifiant utilisé sur le Wi-Fi, souvent appelé adresse MAC. Pendant longtemps, cet identifiant a servi de repère stable pour reconnaître un appareil lorsqu’il revenait sur le même hotspot. Les systèmes modernes ont réduit ce suivi en utilisant davantage d’adresses aléatoires, surtout sur smartphone, mais ce n’est pas une garantie absolue. Selon l’appareil, la version du système, la façon dont le réseau est configuré et la manière dont vous vous connectez, un exploitant peut encore relier plusieurs sessions et les associer à des horaires, une durée de présence et un volume de données. Et même quand l’adresse MAC change, d’autres signaux peuvent suffire à recoller les morceaux, notamment si vous passez par un portail d’accès qui vous demande une identité, un numéro, un mail ou un compte.

Le réseau voit aussi des informations de contexte. Votre téléphone ou votre ordinateur annonce sa manière de se connecter et ses capacités techniques. Il peut également envoyer un nom d’appareil ou un nom d’hôte lors de l’obtention d’une adresse IP. Si vous avez laissé un nom très parlant au moment de la configuration (« iPhone de Claire », « MacBook de Thomas »), il peut apparaître dans les outils d’administration et, selon les réglages de partage et de découverte réseau, il peut aussi être visible sur le réseau local. Ce n’est pas automatique, mais c’est assez fréquent pour mériter un minimum de prudence sur la façon dont vous nommez vos appareils.

Enfin, un Wi-Fi public garde une trace de votre passage. Même quand l’exploitant ne cherche pas à profiler qui que ce soit, il conserve souvent des journaux techniques pour comprendre les pannes, gérer la charge, limiter certains abus ou diagnostiquer un problème. À partir de là, on déduit déjà des choses simples, comme vos heures de connexion, la durée, et la fréquence si vous revenez régulièrement.