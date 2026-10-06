Amazon ouvre ses Jours Flash Prime le mardi 6 octobre à 0 h 01 et les referme le mercredi 7 octobre à 23 h 59. Ces 48 heures de promotions sont réservées aux membres Prime ; les nouveaux inscrits peuvent passer par l’essai gratuit de 30 jours. Côté PC portables, les baisses concernent aussi bien les Chromebook à moins de 200 € que les machines de jeu à plus de 2 000 €.

Les 17 modèles de notre sélection sont vendus par Amazon. Les remises sont calculées à partir du prix le plus bas que nous avons relevé sur les 30 jours précédents. Plusieurs prix ne s’affichent qu’une fois connecté à un compte Prime, et plusieurs modèles sont livrés sans chargeur, comme le précise leur fiche : vérifiez ces deux points, ainsi que la configuration exacte, avant de valider votre panier.