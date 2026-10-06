Du Chromebook d’entrée de gamme au PC gamer équipé d’une RTX 5070 Ti, les Jours Flash Prime d’Amazon touchent tous les profils de PC portables. Nous en avons retenu 17, réservées aux membres Prime, et rappelons pour trois d’entre eux ce que nos tests avaient relevé.
Amazon ouvre ses Jours Flash Prime le mardi 6 octobre à 0 h 01 et les referme le mercredi 7 octobre à 23 h 59. Ces 48 heures de promotions sont réservées aux membres Prime ; les nouveaux inscrits peuvent passer par l’essai gratuit de 30 jours. Côté PC portables, les baisses concernent aussi bien les Chromebook à moins de 200 € que les machines de jeu à plus de 2 000 €.
Les 17 modèles de notre sélection sont vendus par Amazon. Les remises sont calculées à partir du prix le plus bas que nous avons relevé sur les 30 jours précédents. Plusieurs prix ne s’affichent qu’une fois connecté à un compte Prime, et plusieurs modèles sont livrés sans chargeur, comme le précise leur fiche : vérifiez ces deux points, ainsi que la configuration exacte, avant de valider votre panier.
Les PC portables en promo pendant les Jours Flash Prime
- Microsoft Surface Pro 12 pouces (Snapdragon X Plus, 8 Go, 256 Go) à 649 € au lieu de 849 €
- Microsoft Surface Pro 13 pouces OLED (Snapdragon X2 Plus, 16 Go, 256 Go) avec clavier et stylet à 1 199 € au lieu de 1 499 €
- PC portable gamer HP HyperX OMEN 15,3 pouces (RTX 5060, Core 7 240H, 16 Go, 512 Go) à 1 249 € au lieu de 1 399 €
- PC portable HP OmniBook 3 17,3 pouces (Core Ultra 5 322, 16 Go, 512 Go) à 799,99 € au lieu de 899 €
- PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 14 pouces OLED (Core i3, 8 Go, 256 Go) à 429,99 € au lieu de 779,99 €
- Lenovo Chromebook 14 pouces (MediaTek Kompanio 540, 4 Go, 64 Go) à 199,99 € au lieu de 349,99 €
- PC portable convertible Samsung Galaxy Book5 360 15,6 pouces (Core Ultra 7, 16 Go, 512 Go) à 1 129 € au lieu de 1 949 €
- Chromebook ASUS CM1505 15,6 pouces (MediaTek Kompanio 540, 8 Go, 128 Go) à 199,99 € au lieu de 299,99 €
- Microsoft Surface Laptop 7 13,8 pouces (Snapdragon X Plus, 16 Go, 512 Go) à 999 € au lieu de 1 349,99 €
- PC portable convertible Samsung Galaxy Book3 360 15,6 pouces (Core i7, 16 Go, 512 Go) à 749 € au lieu de 1 089,99 €
- PC portable Dell XPS 13 (Core Ultra 7 355, 16 Go, 1 To) à 1 249 € au lieu de 1 799 €
- PC portable ASUS Vivobook 15 (Core 7 150U, 16 Go, 512 Go) à 699,99 € au lieu de 899,99 €
- PC portable gamer Acer Predator Helios Neo 16 AI (RTX 5070 Ti, Core Ultra 9 275HX, 32 Go, 1 To) à 2 049 € au lieu de 2 599 €
- PC portable Dell 15 (Core i5-1334U, 8 Go, 512 Go, clavier QWERTY) à 449 € au lieu de 549 €
- PC portable gamer ASUS TUF Gaming A16 (RTX 5060, Ryzen 7 260, 16 Go, 512 Go) à 1 099 € au lieu de 1 275,56 €
- PC portable Acer Aspire Go 17 (Core 3 N355, 8 Go, 512 Go) à 499 € au lieu de 599 €
- PC portable gamer ASUS V16 Gaming (RTX 5070, Core 7 240H, 32 Go, 1 To) à 1 549,99 € au lieu de 1 889,99 €
Pour profiter du Prime Day, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Les PC portables à regarder de plus près :
Une forte remise ne fait pas une bonne affaire si la machine ne correspond pas à votre usage. Nous avons retenu six modèles qui couvrent les principaux profils, de l’étudiant au joueur, avec pour chacun ce qu’il apporte et ce qu’il faut savoir avant d’acheter.
- Microsoft Surface Laptop 7 à 999 € : avec 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage, il coûte moins cher que la version 256 Go à son lancement, proposée à partir de 1 199 €. Dans notre test du Surface Laptop 7, mené sur la version 15 pouces à puce Snapdragon X Elite, nous avions attribué 8/10 à la machine, en saluant son autonomie et la qualité de son écran. La puce Snapdragon X Plus de ce modèle est moins puissante, et les logiciels non adaptés à l’architecture ARM passent par une émulation qui leur coûte des performances. Les jeux sont les premiers à en pâtir.
- Microsoft Surface Pro 12 pouces à 649 € : c’est le ticket d’entrée de la gamme Surface, une tablette sous Windows sans ventilateur, donc silencieuse. Notre test l’avait sanctionnée d’un 6/10, entre un écran brillant trop peu lumineux et une puce qui chauffe sous la charge. La fiche ne mentionne ni clavier ni chargeur, vendus séparément lors de notre test à 179,99 € et 59,99 € : comptez-les dans votre budget.
- Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED à 429,99 € : c’est le seul écran OLED de la sélection sous la barre des 1 000 €, sur une diagonale de 14 pouces facile à transporter. La contrepartie se trouve sous le capot : un Intel Core i3, 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage suffisent pour la bureautique et le web, sans marge pour des usages plus lourds. Le chargeur n’est pas inclus.
- Dell XPS 13 à 1 249 € : le nouvel XPS 13, annoncé en juin, pèse 1 kg pour 12,7 mm d’épaisseur. Cette version réunit le Core Ultra 7 355, haut de la gamme, 16 Go de mémoire, 1 To de stockage et un écran de 13,4 pouces en 2 560 x 1 600 pixels à 120 Hz. Dell annonce jusqu’à 17 heures d’autonomie en streaming vidéo, un chiffre constructeur que nous n’avons pas vérifié. La connectique se limite à deux ports USB-C.
- Samsung Galaxy Book5 360 à 1 129 € : sa charnière pivote à 360 degrés pour passer en mode tablette. Lors de notre test, il avait tenu plus de 16 heures sur batterie, avec un écran OLED au contraste impeccable. Nous lui reprochions une définition Full HD un peu juste sur 15,6 pouces, un pavé tactile imprécis et un processeur qui ralentit sous forte charge. La remise de 820 € est à relativiser : ce modèle est déjà passé sous les 1 000 € cet été, dans une configuration qui n’était pas précisée.
- ASUS TUF Gaming A16 à 1 099 € : c’est le PC gamer le moins cher de la sélection. Il associe une GeForce RTX 5060 à un processeur AMD Ryzen 7 260, 16 Go de mémoire DDR5 et un écran de 16 pouces à 165 Hz. Seul bémol, ses 512 Go de stockage obligeront à faire le tri parmi les jeux installés.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
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Quel PC portable choisir pendant les Jours Flash Prime ?
Les remises les plus fortes concernent l’entrée et le milieu de gamme : -44 % sur le Lenovo IdeaPad Slim 3, -42 % sur le Lenovo Chromebook et le Galaxy Book5 360. Les PC gamer baissent moins en proportion, de -10 % à -21 %, même si l’Acer Predator Helios Neo 16 AI perd 550 €. Selon nos relevés, neuf modèles sont à leur prix le plus bas de l’année, dont les deux Surface Pro, le Surface Laptop 7 et l’ASUS TUF Gaming A16.
Partez de l’usage plutôt que du pourcentage. Un Chromebook à 199,99 € suffit pour le web et la bureautique en ligne, mais il n’installe pas les logiciels Windows. Un PC Windows doté de 16 Go de mémoire, comme l’ASUS Vivobook 15 ou le HP OmniBook 3, laisse davantage de marge sur la durée. Pour jouer, la carte graphique prime sur le reste, et notre comparatif des meilleurs PC portables recense, usage par usage, les modèles que nous avons testés.
PC portables et Jours Flash Prime : vos questions
Faut-il être abonné Prime pour profiter de ces prix ?
Oui. Les Jours Flash Prime sont réservés aux membres Prime, et plusieurs prix de cette sélection ne s’affichent qu’une fois connecté à un compte abonné. Les nouveaux inscrits ont droit à un essai gratuit de 30 jours, puis l’abonnement coûte 6,99 € par mois ou 69,90 € par an.
Jusqu’à quand durent les offres des Jours Flash Prime ?
L’événement se termine le mercredi 7 octobre 2026 à 23 h 59. Une vente flash peut toutefois prendre fin plus tôt si le nombre d’unités prévu par Amazon est écoulé.
Surface Pro ou Surface Laptop 7 : quelle différence ?
La Surface Pro est une tablette sous Windows dont le clavier se détache ; dans cette sélection, seul le modèle 13 pouces OLED est livré avec son clavier et son stylet. Le Surface Laptop 7 est un PC portable classique, à clavier fixe, proposé ici avec 512 Go de stockage.
Comment profiter des Jours Flash Prime Amazon ?
Afin de profiter du Prime Day d'automne d'Amazon, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l'une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69€ par an
- Amazon Prime à 6,99€/mois
- Amazon Prime Student 3,49€/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)