Sa configuration vise le jeu en 1920 x 1200 pixels, la définition native de l’écran, dont les 144 Hz servent les jeux compétitifs quand la carte graphique suit. Le Thunderbolt 4 et le HDMI 2.1 permettent de brancher un moniteur externe à la maison, et la prise RJ45 assure une connexion filaire stable pour jouer en ligne, le Wi-Fi 6 prenant le relais ailleurs. Hors jeu, la RTX 4050 et ses 6 Go de mémoire vidéo épaulent aussi les logiciels de montage qui exploitent une puce NVIDIA.

Il convient à l’étudiant ou au joueur qui veut une seule machine pour les cours, le travail et les soirées de jeu, déplacée d’une pièce à l’autre plutôt que tous les jours. Avec 2,2 kg et un chargeur de 240 W à emporter, il reste peu adapté au nomadisme quotidien, et sa batterie de 56 Wh ne le destine pas aux longues journées loin d’une prise. Les graphistes passeront leur chemin : la dalle ne couvre que 45 % de l’espace colorimétrique NTSC, trop peu pour la retouche photo exigeante.