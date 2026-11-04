À quelques semaines du Black Friday, trouver un PC portable doté d’une vraie carte graphique sous les 800 € reste un exercice de compromis. Cdiscount affiche l’ASUS TUF Gaming F16 avec RTX 4050 à 799,99 € au lieu de 899,99 €, une configuration au niveau du minimum que nous conseillons pour jouer, mais livrée sans Windows.
Le TUF Gaming F16 est le PC portable gamer d’entrée de gamme d’ASUS, ici dans sa déclinaison TUF607 équipée d’un processeur Intel Core 5 210H et d’une GeForce RTX 4050. Cdiscount le propose à 799,99 € au lieu de 899,99 €, soit 100 € de remise (-11 %).
Cette version est livrée sans système d’exploitation : une licence Windows ou une distribution Linux sera à installer. Elle s’adresse au joueur qui veut une carte graphique dédiée bien alimentée et un grand écran rapide, sans dépasser 800 €.
L’ASUS TUF Gaming F16 avec RTX 4050 et 16 Go de mémoire vive est affiché à 799,99 € chez Cdiscount, contre 899,99 € auparavant.
Pourquoi choisir l’ASUS TUF Gaming F16 ?
- Une RTX 4050 qui n’est pas bridée : ASUS l’alimente jusqu’à 140 W, dont 25 W de Dynamic Boost, une enveloppe qui conditionne ce qu’une carte graphique de portable peut délivrer. Le commutateur MUX la relie directement à l’écran en jeu.
- Un écran 16 pouces pensé pour le jeu : La dalle de 1920 x 1200 pixels au format 16:10 grimpe à 144 Hz et prend en charge G-Sync, qui limite les déchirures d’image. Son traitement mat réduit aussi les reflets sous un éclairage de bureau.
- De la marge pour évoluer : Les 16 Go de DDR5-5600 occupent deux emplacements SO-DIMM, extensibles jusqu’à 64 Go. Deux ports M.2 sont prévus, l’un occupé par le SSD de 512 Go, l’autre disponible pour un second disque.
Un 16 pouces qui joue à la maison plus qu’en déplacement
Sa configuration vise le jeu en 1920 x 1200 pixels, la définition native de l’écran, dont les 144 Hz servent les jeux compétitifs quand la carte graphique suit. Le Thunderbolt 4 et le HDMI 2.1 permettent de brancher un moniteur externe à la maison, et la prise RJ45 assure une connexion filaire stable pour jouer en ligne, le Wi-Fi 6 prenant le relais ailleurs. Hors jeu, la RTX 4050 et ses 6 Go de mémoire vidéo épaulent aussi les logiciels de montage qui exploitent une puce NVIDIA.
Il convient à l’étudiant ou au joueur qui veut une seule machine pour les cours, le travail et les soirées de jeu, déplacée d’une pièce à l’autre plutôt que tous les jours. Avec 2,2 kg et un chargeur de 240 W à emporter, il reste peu adapté au nomadisme quotidien, et sa batterie de 56 Wh ne le destine pas aux longues journées loin d’une prise. Les graphistes passeront leur chemin : la dalle ne couvre que 45 % de l’espace colorimétrique NTSC, trop peu pour la retouche photo exigeante.
Le minimum conseillé pour jouer, sans fioritures
Sur le papier, le TUF Gaming F16 réunit ce que notre comparatif des meilleurs PC portables gamer fixe comme base pour jouer : une RTX 4050 au minimum, un écran à 144 Hz ou plus et 16 Go de mémoire vive. Il ne va pas au-delà, sans dalle plus définie ni carte graphique de génération RTX 50. Le même guide retient d’autres profils, du Gigabyte Gaming 16, notre référence pour jouer en Full HD, au Medion Erazer Crawler E30e pour les très petits budgets, à comparer au prix du jour avant de commander.
✅ Les points forts
- RTX 4050 alimentée jusqu’à 140 W, avec commutateur MUX
- Écran 16 pouces 144 Hz au format 16:10, compatible G-Sync
- Mémoire DDR5 extensible jusqu’à 64 Go et second emplacement M.2 libre
- Connectique complète : Thunderbolt 4, HDMI 2.1 et RJ45
- 100 € de remise chez Cdiscount
❌ Les limites
- Livré sans Windows, système et licence à prévoir
- Dalle limitée à 45 % NTSC, peu adaptée à la retouche
- 2,2 kg et chargeur de 240 W, peu nomade
- Batterie de 56 Wh, modeste pour s’éloigner d’une prise
Avant de valider votre panier, vérifiez sur la fiche Cdiscount la configuration de ce TUF Gaming F16 à 799,99 € : Core 5 210H, RTX 4050, 16 Go de mémoire vive.
À 799,99 €, ce TUF Gaming F16 ne cherche pas à impressionner : il aligne une RTX 4050 généreusement alimentée, un écran 144 Hz et une mémoire évolutive, soit le socle que nous recommandons pour jouer. La remise de 100 € reste mesurée, mais elle fait passer la machine sous la barre des 800 €. L’absence de Windows est le vrai prix à payer : prévoyez le coût d’une licence si Linux ne vous convient pas.
L’offre parle au joueur installé à son bureau, en 1920 x 1200 pixels, qui préfère investir dans une carte graphique bien alimentée plutôt que dans un châssis léger. Ceux qui retouchent des photos, emportent leur PC chaque jour ou visent des réglages graphiques élevés dans les jeux les plus exigeants devront viser plus haut, avec un budget en conséquence. Pour un premier PC portable gamer posé à demeure, l’équation tient la route.
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