Boulanger n’attend pas le vendredi 27 novembre : son opération Black Friday, annoncée jusqu’au 30 novembre, fait déjà baisser les prix de son rayon PC portable. Nous avons retenu 10 machines vendues par l’enseigne, du portable bureautique au PC gamer, en ne gardant que des remises calculées sur le prix de référence affiché et en signalant les compromis de chaque modèle.
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, mais Boulanger a lancé son opération dès la fin octobre. Sur notre sélection, les baisses vont de 200 € à 500 €, soit de -15 % à -33 % par rapport au « prix de référence » affiché par l’enseigne, qui doit correspondre au prix le plus bas pratiqué sur les 30 jours précédant la réduction.
La liste couvre trois usages : six PC bureautiques vendus entre 499,99 € et 599,99 €, deux modèles Asus plus haut de gamme sous puce Snapdragon X, et deux PC gamer équipés d’une GeForce RTX 5060. Un détail revient sur huit fiches sur dix : le chargeur n’est pas fourni, prévoyez-en un compatible si vous n’en possédez pas déjà un.
Black Friday Boulanger : les 10 meilleurs PC portables en promo
- PC portable Asus Zenbook A16 16 pouces (Snapdragon X, 16 Go, SSD 1 To) à 1 099,99 € au lieu de 1 599,99 €
- PC hybride Asus Vivobook S16 Flip 16 pouces OLED tactile (Snapdragon X, 16 Go, SSD 256 Go) à 899,99 € au lieu de 1 199,99 €
- PC portable gamer HP Victus 15,6 pouces (Ryzen AI 5 340, RTX 5060, 16 Go, SSD 512 Go) à 1 099,99 € au lieu de 1 299,99 €
- PC portable gamer Asus TUF A16 (Ryzen 9 8940HX, RTX 5060, 32 Go, SSD 1 To) à 1 499,99 € au lieu de 1 799,99 €
- PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 14 pouces (Intel Core 3 304, 8 Go, SSD 512 Go) à 549,99 € au lieu de 799,99 €
- PC portable HP 16-bz0040nfx 16 pouces (Snapdragon X, 8 Go, SSD 512 Go) à 599,99 € au lieu de 849,99 €
- PC portable HP 16-bu0091nfx 16 pouces (Intel Core 5 120U, 8 Go, SSD 512 Go) à 499,99 € au lieu de 749,99 €
- PC portable Acer Aspire Go 15 (Intel Core 5 120U, 8 Go, SSD 512 Go) à 529,99 € au lieu de 749,99 €
- PC portable Asus X1704MA 17,3 pouces (Intel Core 3 304, 8 Go, SSD 256 Go) à 499,99 € au lieu de 749,99 €
- PC portable HP OmniBook 3 17 pouces (Intel Core 3 100U, 8 Go, SSD 512 Go) à 599 € au lieu de 799,99 €
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
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- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
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Six PC portables à regarder de plus près
Le Zenbook A16 signe la plus forte baisse en euros de la sélection, mais la version vendue par Boulanger n’est pas celle de notre test du Zenbook A16, qui portait une puce Snapdragon X2 Elite Extreme et un écran 2,8K. Pour ce modèle comme pour les cinq autres, nous indiquons à qui il s’adresse et ce qui peut freiner l’achat.
- Asus Zenbook A16 : son châssis en Ceraluminum ne pèse que 1,2 kg pour un écran de 16 pouces, et il garde un lecteur de cartes SD. Cette configuration se contente d’un Snapdragon X à 8 cœurs et d’une définition de 1 920 × 1 200 pixels, sans chargeur dans la boîte. Sur la version que nous avons testée, nous avions relevé une charnière et un cadre d’écran fragiles.
- Asus Vivobook S16 Flip : son écran tactile de 16 pouces pivote à 360° pour passer en mode tablette, et Asus annonce jusqu’à 17 heures d’autonomie. Ses 256 Go de stockage se rempliront vite si vous gardez photos et vidéos en local, et le chargeur n’est pas fourni.
- HP Victus 15 : c’est le PC gamer le plus abordable de la liste, avec une GeForce RTX 5060, 16 Go de mémoire et un écran Full HD à 144 Hz, chargeur fourni. La remise reste modeste, à -15 %, et ses 2,3 kg le destinent plutôt au bureau qu’au sac à dos.
- Asus TUF A16 : pour 400 € de plus que le Victus, il double la mémoire à 32 Go et le stockage à 1 To, avec un Ryzen 9 8940HX à 16 cœurs et un écran de 16 pouces à 165 Hz. Son autonomie annoncée plafonne à 5 h 30 : c’est une machine à garder branchée pour jouer.
- Lenovo IdeaPad Slim 3 : avec 1,39 kg, ce 14 pouces est le plus léger des modèles bureautiques de la sélection, et Lenovo annonce jusqu’à 19 heures d’autonomie. Ses 8 Go de mémoire conviennent à la navigation et à la bureautique, beaucoup moins au multitâche lourd.
- HP OmniBook 3 17 pouces : il offre une grande dalle de 17,3 pouces et 512 Go de stockage, mais sa définition de 1 600 × 900 pixels est en retrait de celle des neuf autres modèles, tous en Full HD ou plus. Pour un grand écran à petit prix, l’Asus X1704MA affiche la même diagonale en Full HD pour 499,99 €, avec un SSD réduit à 256 Go.
Snapdragon, Intel ou RTX : comment choisir dans cette sélection
Trois modèles de la liste reposent sur une puce Snapdragon X de Qualcomm : les deux Asus haut de gamme et le HP 16-bz0040nfx. Ces puces ARM visent d’abord l’autonomie, et nous avions constaté lors de notre essai du Zenbook A16 que Qualcomm restait en retrait sur le plan graphique : elles conviennent mieux à la bureautique et au multimédia qu’au jeu.
Pour jouer, seuls le HP Victus et l’Asus TUF A16 embarquent une carte graphique dédiée. Pour un usage bureautique, les modèles Intel à 499,99 € et 529,99 € suffisent si vous acceptez 8 Go de mémoire. Pour situer ces machines face aux références que nous avons testées, notre comparatif des meilleurs PC portables fait le point par usage et par budget.
Vos questions sur les PC portables du Black Friday Boulanger
Ces PC portables sont-ils livrés avec un chargeur ?
Pas tous : d’après les fiches de Boulanger, seuls le HP Victus 15 et l’Asus TUF A16 sont livrés avec leur chargeur. Pour les huit autres, prévoyez un modèle compatible si vous n’en avez pas déjà un.
Que signifie le prix de référence affiché par Boulanger ?
C’est le prix qui sert de base au calcul de la remise : la loi impose qu’il corresponde au prix le plus bas pratiqué par le vendeur sur les 30 jours précédant la réduction. Les pourcentages de cette sélection sont calculés à partir de ces prix, relevés le 30 octobre.
Jusqu’à quand durent les offres Black Friday de Boulanger ?
La page de l’opération annonce des offres jusqu’au 30 novembre. Les prix peuvent toutefois évoluer d’ici là, et rien ne garantit qu’ils resteront identiques jusqu’au vendredi 27 novembre.
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
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