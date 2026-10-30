Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, mais Boulanger a lancé son opération dès la fin octobre. Sur notre sélection, les baisses vont de 200 € à 500 €, soit de -15 % à -33 % par rapport au « prix de référence » affiché par l’enseigne, qui doit correspondre au prix le plus bas pratiqué sur les 30 jours précédant la réduction.

La liste couvre trois usages : six PC bureautiques vendus entre 499,99 € et 599,99 €, deux modèles Asus plus haut de gamme sous puce Snapdragon X, et deux PC gamer équipés d’une GeForce RTX 5060. Un détail revient sur huit fiches sur dix : le chargeur n’est pas fourni, prévoyez-en un compatible si vous n’en possédez pas déjà un.