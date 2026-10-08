Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est un PC portable qui va surtout plaire aux étudiants et aux travailleurs qui priorisent un grand écran confortable et une machine réactive pour la bureautique, les cours en ligne et le streaming, sans viser la création de contenu ni le gaming.

Mais si vous avez besoin de couleurs fidèles, d’un bon stockage ou d'un clavier rétroéclairé pour travailler dans des conditions lumineuses difficiles, il va falloir aller voir ailleurs. Et pour le stockage, vous pouvez d’ores et déjà prévoir un abonnement cloud pour compenser les 256 Go du SSD.