Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est un PC portable orienté bureautique avec une belle puissance qui convient aux étudiants et télétravailleurs de tous horizons. Sur Amazon il est en promo à 709,99 euros au lieu de 899,99 euros pendant un temps limité.
Parmi tous les ordinateurs portables sur le marché, le Lenovo IdeaPad Slim 3 tire son épingle du jeu avec un grand écran de 16 pouces, particulièrement confortable pour la vidéo et la prise de notes. Il y a quelques compromis à faire parce qu’il est vendu sans chargeur et avec un SSD modeste. Mais la réduction de 190 euros proposée actuellement sur Amazon permet d’accepter plus facilement ces concessions.
Pourquoi choisir le Lenovo IdeaPad Slim 3 ?
- Une vraie fluidité au quotidien avec le processeur Intel Core 5 320 et 16 Go de mémoire DDR5.
- Son grand écran de 16 pouces au format 16:10 gagne en hauteur utile, donc pour la lecture de documents, de tableaux et des pages web, c’est un vrai plus.
- La connectique complète avec du Wi-Fi 6 qui permet de se passer de hub et de rester compatible avec la plupart des périphériques.
Lenovo propose un PC pour travailler et étudier
Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est un PC taillé pour des sessions de travail prolongées et surtout : il est confortable à l’usage. C’est en grande partie dû à son écran IPS de 16 pouces qui affiche 1 920 x 1 200 pixels en 16:10 ce qui rend la rédaction et la lecture particulièrement aisées. Pour fonctionner, il utilise un Core 5 320 couplé à 16 Go de mémoire DDR5, là encore pour favoriser le confort. L’autonomie est dans la lignée du reste avec entre 8 et 11h en usage mixte. Le SSD de 256 Go se remplit vite une fois Windows et les logiciels de base installés. Et l'écran, malgré sa taille, est limité à 45 % NTSC et 300 nits, donc il faut principalement l’utiliser en intérieur.
Où se situe ce Lenovo face aux Vivobook et autres 16" ?
Si on compare ce Lenovo IdeaPad Slim 3 avec un Asus Vivobook de la même taille, ou même à un IdeaPad Slim 3 avec un processeur Ryzen, il mise sur son combo processeur récent/16 Go de RAM, mais il accuse le coup sur le stockage. Mais son grand format et sa réactivité en font une bonne pioche pour tout ce qui est travail et bureautique.
✅ Les points forts
- Une bonne base pour la bureautique avec un Core 5 et 16 Go de DDR5
- Un écran 16 pouces en 16:10 avec traitement antireflet
- Une connectique complète avec USB-A, USB-C, HDMI et lecteur SD
- Un châssis fin et léger pour un 16 pouces
- Une autonomie d’une journée de travail en usage modéré
❌ Les limites
- Le SSD de 256 Go est trop juste et il faut une gestion stricte de l'espace
- L'écran a des couleurs ternes et une couverture colorimétrique limitée
- La luminosité limitée à 300 nits
- Le clavier n’est pas rétroéclairé
- Le chargeur n'est pas inclus
Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est en promo à 709,99 € sur Amazon jusqu’au 13 octobre 2026
Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est un PC portable qui va surtout plaire aux étudiants et aux travailleurs qui priorisent un grand écran confortable et une machine réactive pour la bureautique, les cours en ligne et le streaming, sans viser la création de contenu ni le gaming.
Mais si vous avez besoin de couleurs fidèles, d’un bon stockage ou d'un clavier rétroéclairé pour travailler dans des conditions lumineuses difficiles, il va falloir aller voir ailleurs. Et pour le stockage, vous pouvez d’ores et déjà prévoir un abonnement cloud pour compenser les 256 Go du SSD.
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