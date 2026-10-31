Les promotions d’avant Black Friday ont commencé chez Amazon, où un PC portable gamer équipé d’une RTX 5060 garde 200 € de remise jusqu’au 13 novembre. Le Lenovo LOQ 15 (Ryzen 5 150, RTX 5060) passe à 1 099,99 € : une configuration cohérente pour le Full HD, avec un processeur d’ancienne architecture et un clavier sans rétroéclairage.
La gamme LOQ regroupe les PC portables gamer abordables de Lenovo. Cette configuration associe une GeForce RTX 5060, un processeur AMD Ryzen 5 150, 16 Go de mémoire vive, un SSD de 512 Go et un écran Full HD de 15,6 pouces à 144 Hz. Amazon l’affiche à 1 099,99 € au lieu de 1 299,99 €, un prix de référence qu’il présente comme son plus bas des 30 jours précédant l’offre.
Vendu directement par Amazon, ce tarif est en place depuis la mi-octobre et annoncé jusqu’au 13 novembre à 23 h 59. Il vise les joueurs qui veulent une carte graphique récente de NVIDIA sans dépasser 1 100 €.
Le Lenovo LOQ 15 avec RTX 5060, Ryzen 5 150 et 16 Go de RAM est proposé à 1 099,99 € au lieu de 1 299,99 € chez Amazon, jusqu’au 13 novembre.
Pourquoi choisir le Lenovo LOQ 15 (Ryzen 5 150, RTX 5060) ?
- Une RTX 5060 taillée pour le Full HD : Avec 8 Go de mémoire GDDR7, elle vise les jeux récents en 1080p. C’est la variante que nous conseillions dans notre test de la version Intel du LOQ, plus équilibrée que la RTX 5070.
- Un écran à 144 Hz : Ce rafraîchissement correspond au seuil que nous recommandons pour un PC gamer, au bénéfice des jeux de tir et de course.
- 16 Go de mémoire vive : C’est le minimum que nous conseillons pour jouer sans être freiné par un navigateur ou une messagerie vocale ouverts en arrière-plan.
Du jeu en 1080p aux parties en ligne, ce qu’il faut en attendre
La RTX 5060 et la dalle Full HD à 144 Hz forment un duo cohérent : la définition reste raisonnable pour la carte graphique, et le rafraîchissement élevé profite aux jeux compétitifs. Le Wi-Fi 6 assure une connexion stable pour jouer en ligne sans câble. Le Ryzen 5 150, à six cœurs et douze threads, reprend en revanche l’architecture Zen 3+ du Ryzen 5 7535HS de 2023. Il suffit pour la plupart des jeux, mais risque de limiter la RTX 5060 dans les titres très gourmands en calcul processeur.
Ce LOQ 15 convient à un étudiant qui veut une seule machine pour les cours et les parties du soir, ou à un joueur qui découvre le jeu sur PC. Il est moins pertinent si vous jouez dans la pénombre, son clavier n’étant pas rétroéclairé. Les grandes ludothèques posent aussi problème : 512 Go se remplissent vite avec quelques titres récents, comme nous le relevions le 18 octobre. Enfin, Amazon ne précise pas la puissance allouée à la RTX 5060, qui fait varier les performances d’un portable à l’autre.
Face aux autres PC portables RTX 5060 autour de 1 100 €
À ce tarif, le LOQ 15 n’est pas isolé. Dans notre comparatif des meilleurs PC portables gamer, mis à jour fin septembre, le Gigabyte Gaming 16 doté de la même RTX 5060 s’affiche à partir de 1 099,90 €, et le HP HyperX Omen 15, lui aussi en RTX 5060, y est présenté comme un PC gamer équilibré au prix mesuré. La version Intel du LOQ 15 avec RTX 5060 est aussi passée sous les 1 000 € chez Amazon en mars. L’offre est donc correcte sans être exceptionnelle, et vaut surtout si vous préférez acheter maintenant plutôt que parier sur le Black Friday.
✅ Les points forts
- RTX 5060 avec 8 Go de mémoire GDDR7
- Écran Full HD à 144 Hz
- 16 Go de RAM et Wi-Fi 6
- Vendu par Amazon, offre annoncée jusqu’au 13 novembre
❌ Les limites
- Clavier non rétroéclairé
- SSD de 512 Go vite rempli par les jeux récents
- Ryzen 5 150 basé sur une architecture ancienne
- Puissance de la RTX 5060 non précisée par Amazon
Un prix stable depuis la mi-octobre et annoncé jusqu’au 13 novembre à 23 h 59 : Amazon vend le Lenovo LOQ 15 RTX 5060 à 1 099,99 €.
À 1 099,99 €, le Lenovo LOQ 15 réunit l’essentiel pour jouer en Full HD : une RTX 5060 et un écran à 144 Hz. La remise de 200 € est réelle face au prix de référence d’Amazon, mais elle court depuis la mi-octobre et ne fait pas de ce modèle le moins cher de sa catégorie. Son intérêt tient à une configuration équilibrée, plus qu’à un prix exceptionnel.
Si vous jouez surtout en journée avec une poignée de jeux installés, c’est un choix raisonnable pour débuter sur PC. Pour une grande ludothèque, des parties nocturnes ou du montage vidéo, mieux vaut comparer avec les modèles de notre guide d’achat. Et si votre budget s’arrête sous les 1 000 €, attendre le Black Friday reste possible, sans garantie de baisse supplémentaire.
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