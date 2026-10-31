La RTX 5060 et la dalle Full HD à 144 Hz forment un duo cohérent : la définition reste raisonnable pour la carte graphique, et le rafraîchissement élevé profite aux jeux compétitifs. Le Wi-Fi 6 assure une connexion stable pour jouer en ligne sans câble. Le Ryzen 5 150, à six cœurs et douze threads, reprend en revanche l’architecture Zen 3+ du Ryzen 5 7535HS de 2023. Il suffit pour la plupart des jeux, mais risque de limiter la RTX 5060 dans les titres très gourmands en calcul processeur.

Ce LOQ 15 convient à un étudiant qui veut une seule machine pour les cours et les parties du soir, ou à un joueur qui découvre le jeu sur PC. Il est moins pertinent si vous jouez dans la pénombre, son clavier n’étant pas rétroéclairé. Les grandes ludothèques posent aussi problème : 512 Go se remplissent vite avec quelques titres récents, comme nous le relevions le 18 octobre. Enfin, Amazon ne précise pas la puissance allouée à la RTX 5060, qui fait varier les performances d’un portable à l’autre.