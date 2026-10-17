Lenovo décline son IdeaPad Slim 3 en 14 pouces avec une puce Intel Core 5 210H, 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go, le tout sous Windows 11 Home. C’est une configuration pensée pour la bureautique, les études et le multimédia, dans un châssis de 1,39 kg.

Amazon, qui le vend en exclusivité, affiche une offre à durée limitée qui fait passer l’IdeaPad Slim 3 14 pouces à 649,99 € au lieu d’un prix conseillé de 779,99 €, soit 130 € d’économie. Reste à savoir à qui cette machine convient vraiment, car son écran ne suit pas tout à fait le reste de la fiche technique.