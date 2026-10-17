Le Lenovo IdeaPad Slim 3 de 14 pouces, dans sa version Core 5 210H avec 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage, s’affiche à 649,99 € chez Amazon au lieu de 779,99 €. Une configuration de PC bureautique bien dosée, dont l’écran reste le point faible.
Lenovo décline son IdeaPad Slim 3 en 14 pouces avec une puce Intel Core 5 210H, 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go, le tout sous Windows 11 Home. C’est une configuration pensée pour la bureautique, les études et le multimédia, dans un châssis de 1,39 kg.
Amazon, qui le vend en exclusivité, affiche une offre à durée limitée qui fait passer l’IdeaPad Slim 3 14 pouces à 649,99 € au lieu d’un prix conseillé de 779,99 €, soit 130 € d’économie. Reste à savoir à qui cette machine convient vraiment, car son écran ne suit pas tout à fait le reste de la fiche technique.
Le Lenovo IdeaPad Slim 3 14 pouces (Core 5 210H, 16 Go, 512 Go) est proposé à 649,99 € au lieu de 779,99 € chez Amazon.
Pourquoi choisir le Lenovo IdeaPad Slim 3 14 ?
- Un processeur H et 16 Go de mémoire : Le Core 5 210H aligne 8 cœurs et 12 threads jusqu’à 4,8 GHz, épaulés par 16 Go de DDR5. C’est le socle que nous recommandons pour un PC bureautique appelé à durer.
- Un stockage extensible : Le SSD de 512 Go en PCIe 4.0 occupe l’un des deux emplacements M.2 2242, et le second reste libre pour accueillir un autre SSD. Une évolution simple le jour où photos et documents finissent par saturer le disque.
- Un écran 16:10 et une connectique complète : La dalle WUXGA de 1 920 x 1 200 pixels affiche plus de lignes qu’un écran 16:9, utile sur un tableur. Deux USB-A, un USB-C, un HDMI et un lecteur SD évitent la plupart des adaptateurs.
Pour les cours, le télétravail et un poste fixe au bureau
Cet IdeaPad Slim 3 se destine à la bureautique, à la navigation et à la vidéo. Son port USB-C gère la recharge et la sortie DisplayPort, et la machine pilote deux écrans externes en plus du sien : reliée à un moniteur, elle devient un poste de travail complet. Le cache de webcam et le double micro servent les visioconférences, et Lenovo annonce environ deux heures d’autonomie pour 15 minutes de charge rapide.
Il conviendra à un étudiant, à un télétravailleur ou à un foyer qui veut un ordinateur familial sous 650 €. Il convient moins aux créatifs : la dalle IPS plafonne à 300 nits et couvre 45 % du gamut NTSC, trop peu pour retoucher des photos avec des couleurs fidèles. Le jeu se limite aux titres légers, la partie graphique intégrée Intel UHD restant modeste. Enfin, 8 Go de mémoire sont soudés à la carte mère et la capacité totale plafonne à 24 Go.
Ce qu’il vaut face aux autres PC bureautiques
Ce modèle coche la plupart des critères que nous retenons pour un PC bureautique : définition WUXGA, Core 5 et 16 Go de mémoire. Il fait l’impasse sur un écran au-delà de 60 Hz et sur une colorimétrie étendue, et sa puce Raptor Lake, sans NPU, n’ouvre pas les fonctions Copilot+ de Windows. Dans notre comparatif des meilleurs PC portables pour la bureautique, le modèle le moins cher, l’Acer Swift Air 14, offre un écran 120 Hz mais s’affiche autour de 800 € au moment où nous écrivons. L’IdeaPad joue la carte du prix, au détriment du confort visuel.
✅ Les points forts
- Core 5 210H à 8 cœurs et 16 Go de DDR5
- Second emplacement M.2 libre pour ajouter un SSD
- Écran 16:10 WUXGA antireflet
- Connectique variée, avec lecteur SD et recharge en USB-C
- 1,39 kg pour un 14 pouces
❌ Les limites
- Écran limité à 45 % NTSC, 300 nits et 60 Hz
- 8 Go soudés, 24 Go au maximum
- Pas de NPU, donc pas de fonctions Copilot+
- Pas de lecteur d’empreintes, HDMI 1.4 limité à la 4K en 30 Hz
Amazon présente cette baisse à 649,99 € comme une offre à durée limitée, sans en préciser la fin : le prix affiché sur la fiche produit fait foi.
À 649,99 €, cet IdeaPad Slim 3 offre une base saine pour travailler : 8 cœurs, 16 Go de mémoire, un SSD rapide et la place pour un second. Le format 16:10 et la connectique complète en font un outil pratique, au bureau comme en déplacement. Les 130 € de remise se calculent sur un prix conseillé, une référence de catalogue plutôt qu’un historique de prix.
L’écran reste le compromis à accepter : suffisant sur le papier pour le texte et la vidéo, il ne convient ni à la retouche photo ni à qui attend la fluidité d’une dalle 120 Hz. Étudiants, télétravailleurs et familles y trouveront un ordinateur équilibré pour leur budget. Ceux qui travaillent l’image ont intérêt à viser plus haut, mais pour un usage bureautique au long cours, sa capacité d’évolution pèse réellement.
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