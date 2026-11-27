Ce vendredi 27 novembre, jour J du Black Friday, Amazon, Boulanger et Cdiscount font baisser le prix de leurs PC portables d’entrée de gamme. Nous avons retenu 15 modèles de marque pour les petits budgets, de l’écran OLED au Chromebook, en vérifiant sur chaque fiche le prix de référence affiché par le marchand.
Aucun de ces 15 PC portables n’est passé entre les mains de notre rédaction : chaque section s’appuie sur la fiche du marchand et du fabricant, et signale ce qu’il faut vérifier avant d’acheter. La sélection couvre les PC Windows, Intel, AMD ou Snapdragon, et les Chromebook, avec des remises de 21 % à 50 % sur le prix de référence. Les plus fortes économies en euros reviennent au Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 5 et au Dell 15 Core i5, 400 € de moins chacun, la plus forte en pourcentage au Lenovo, à -50 %.
- HP OmniBook 3 16 pouces OLED (Snapdragon X, 8 Go, 256 Go) à 469,99 € au lieu de 799,99 € (-41 %)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 (Ryzen 5, 8 Go, 256 Go) à 399,99 € au lieu de 799,99 € (-50 %)
- Dell 15 (Core i5-1334U, 8 Go, 512 Go) à 449 € au lieu de 849 € (-47 %)
- HP OmniBook 3 16 pouces (Ryzen 5 7520U, 8 Go, 512 Go) à 479,99 € au lieu de 839,99 € (-42 %)
- ASUS Vivobook S14 (Snapdragon X, 8 Go, 256 Go) à 449,99 € au lieu de 699,99 € (-35 %)
- HP 14 pouces (Snapdragon X, 8 Go, 512 Go) à 499,99 € au lieu de 849,99 € (-41 %)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 15 pouces (Snapdragon X, 8 Go, 512 Go) à 499,99 € au lieu de 799,99 € (-37 %)
- ASUS Vivobook 15 (Core 5 320, 8 Go, 256 Go) à 449,99 € au lieu de 699,99 € (-35 %)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 14 pouces (Core 3, 8 Go, 256 Go) à 429,99 € au lieu de 549,99 € (-21 %)
- HP OmniBook 3 17 pouces (Core 3 100U, 8 Go, 512 Go) à 479,99 € au lieu de 799,99 € (-40 %)
- Dell 15 (Ryzen 5 130, 8 Go, 512 Go) à 449 € au lieu de 629 € (-28 %)
- ASUS Vivobook Go 15 (Intel N150, 8 Go, 128 Go) à 299,99 € au lieu de 499,99 € (-40 %)
- Lenovo Duet Chromebook 11 pouces (8 Go, 128 Go) à 299,99 € au lieu de 499,99 € (-40 %)
- Acer Chromebook Plus 514 (Core 3 N355, 8 Go, 128 Go) à 299 € au lieu de 399 € (-25 %)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook 14 pouces (4 Go, 128 Go) à 164,99 € au lieu de 249,99 € (-34 %)
HP OmniBook 3 OLED : un écran OLED de 16 pouces sous les 500 €, à 469,99 €
Ce HP OmniBook 3 associe une dalle OLED de 16 pouces en 1 920 x 1 200 pixels à une puce Snapdragon X, avec 8 Go de LPDDR5x et un SSD de 256 Go, pour 1,7 kg. Boulanger reprend l’autonomie annoncée par HP : 1 jour et 19 heures. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un écran OLED : des noirs profonds et un contraste élevé, propres à la technologie OLED.
- Une autonomie annoncée hors norme : 1 jour et 19 heures selon la fiche constructeur reprise par Boulanger.
- À savoir : le chargeur n’est pas inclus, selon la fiche Boulanger, et la puce Snapdragon X fait tourner Windows sur Arm, avec lequel certains logiciels et jeux restent incompatibles.
Lenovo IdeaPad Slim 3 : un PC portable Ryzen 5 à moitié prix, à 399,99 €
Ce Lenovo IdeaPad Slim 3 (15AMN8) embarque un processeur AMD Ryzen 5, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go, derrière un écran IPS Full HD antireflet de 15,6 pouces. Il pèse 1,62 kg, passe au Wi-Fi 6 et répond à la norme militaire MIL-STD-810H. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- 400 € de moins : sur le prix barré de 799,99 € affiché par Amazon.
- Robuste et bien équipé : certification MIL-STD-810H, Wi-Fi 6, HDMI, USB-C et cache pour la webcam.
- À savoir : il est vendu sans chargeur, comme l’indique le titre de la fiche Amazon.
Dell 15 Core i5 : 400 € de remise sur ce PC de 15,6 pouces, à 449 €
Le Dell 15 (DC15250) associe un Intel Core i5-1334U à 8 Go de RAM et à un SSD de 512 Go, sur un écran de 15,6 pouces avec pavé numérique. Dell y ajoute la recharge rapide ExpressCharge et deux ans de service sur site après diagnostic à distance. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- 512 Go de stockage : le double des modèles en 256 Go de cette sélection.
- Deux ans de service sur site : Dell intervient à domicile après un diagnostic à distance.
- À savoir : 8 Go de RAM suffisent à la bureautique, mais limitent le multitâche sous Windows 11.
HP OmniBook 3 16 pouces : 360 € de moins chez Cdiscount, à 479,99 €
Cette version de l’OmniBook 3 embarque un AMD Ryzen 5 7520U, 8 Go de LPDDR5 et un SSD de 512 Go, derrière un écran antireflet de 16 pouces en 1 920 x 1 200 pixels. Elle pèse 1,64 kg et HP annonce jusqu’à 9 h 15 d’autonomie selon le protocole MobileMark 25. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un grand écran 16:10 : 16 pouces en 1 920 x 1 200 pixels, plus haut qu’une dalle 16:9 classique.
- 512 Go de SSD : de la place pour les documents, les photos et les logiciels.
- À savoir : Cdiscount affiche sur la fiche un code 50D449, qui retire 50 € dès 449 € d’achat. Il n’est pas inclus dans le prix de cette sélection.
ASUS Vivobook S14 : un 14 pouces Snapdragon X perd 250 €, à 449,99 €
Ce Vivobook S14 (S5408QAB) repose sur une puce Snapdragon X à 8 cœurs, avec 8 Go de LPDDR5X et un SSD NVMe de 256 Go. Son écran de 14 pouces passe au format 16:10 en 1 920 x 1 200 pixels, et son châssis répond à la norme MIL-STD-810H. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une connectique complète : deux USB-C 3.2 Gen 2 et deux USB-A, malgré un profil fin.
- Un format 14 pouces : un écran 16:10, plus facile à glisser dans un sac qu’un 15,6 pouces.
- À savoir : il est vendu sans chargeur, et Windows sur Arm reste incompatible avec certains logiciels et jeux.
HP 14 Snapdragon X : 1,4 kg et 512 Go de SSD, à 499,99 €
Ce PC portable HP (14-hz0037nfx) mise sur la légèreté, avec 1,4 kg sur la balance, et sur une puce Snapdragon X épaulée par 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Son écran de 14 pouces affiche 1 920 x 1 200 pixels, et Boulanger reprend l’autonomie annoncée de 1 jour et 8 heures. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Léger : 1,4 kg sur la balance, facile à emporter au quotidien.
- Une grosse autonomie annoncée : 1 jour et 8 heures selon la fiche constructeur reprise par Boulanger.
- À savoir : le chargeur n’est pas inclus, selon la fiche Boulanger, et certains logiciels restent incompatibles avec Windows sur Arm.
Lenovo IdeaPad Slim 3 Snapdragon X : 300 € de moins chez Boulanger, à 499,99 €
Cette version de l’IdeaPad Slim 3 (15Q8X10) passe à la puce Snapdragon X, avec 8 Go de LPDDR5x, un SSD de 512 Go et un écran de 15,3 pouces en 1 920 x 1 200 pixels. Elle pèse 1,6 kg, et Boulanger reprend une autonomie annoncée de 18 h 30. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- 18 h 30 d’autonomie annoncées : de quoi tenir une journée de cours ou de travail.
- Un pack avec sac au même prix : Boulanger propose aussi cette configuration avec un sac à dos, à 499,99 €.
- À savoir : le chargeur n’est pas inclus, selon la fiche Boulanger.
ASUS Vivobook 15 : un Intel Core 5 à 6 cœurs, à 449,99 €
Le Vivobook 15 (X1504MA) embarque un Intel Core 5 320 à 6 cœurs, qui grimpe jusqu’à 4,6 GHz, avec 8 Go de DDR5 et un SSD NVMe de 256 Go. Son écran IPS Full HD de 15,6 pouces est certifié TÜV Rheinland, et son châssis répond à la norme MIL-STD-810H. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un processeur Intel x86 : une compatibilité totale avec les logiciels Windows.
- Un cache pour la webcam : un volet physique masque la caméra 720p.
- À savoir : il est vendu sans chargeur, comme l’indique la fiche Amazon, et 256 Go se remplissent vite.
Lenovo IdeaPad Slim 3 14 pouces : un châssis alu et un clavier rétroéclairé, à 429,99 €
Cet IdeaPad Slim 3 (14IWC11) réunit un Intel Core 3, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go dans un châssis en aluminium gris, avec un écran WUXGA de 14 pouces et un clavier AZERTY rétroéclairé. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un clavier rétroéclairé : pratique pour taper dans la pénombre.
- Un format compact : 14 pouces au format WUXGA, en 1 920 x 1 200 pixels.
- À savoir : le titre de la fiche Amazon annonce un écran OLED, sa description une dalle IPS. Vérifiez ce point avant d’acheter. Le chargeur n’est pas inclus.
HP OmniBook 3 17 pouces : le grand écran perd 320 €, à 479,99 €
Cet OmniBook 3 (17-dk0049nfx) offre le plus grand écran de cette sélection, 17,3 pouces, avec un Intel Core 3 100U, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Il pèse 2 kg, et Boulanger reprend une autonomie annoncée de 10 h 18. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un écran de 17,3 pouces : confortable pour la bureautique et les films, sur un bureau.
- 512 Go de SSD : un stockage confortable à ce prix.
- À savoir : la définition se limite à 1 600 x 900 pixels, moins fine qu’un écran Full HD, et le chargeur n’est pas inclus selon la fiche Boulanger.
Dell 15 Ryzen 5 : un écran antireflet de 300 nits, à 449 €
Ce Dell 15 (D15265) associe un AMD Ryzen 5 130 à 8 Go de RAM et à un SSD de 512 Go, avec un écran Full HD WVA antireflet de 15,6 pouces annoncé à 300 nits. Il pèse 1,66 kg, embarque le Wi-Fi 6 et une touche Copilot. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une recharge par USB-C : compatible USB-C Power Delivery, en plus d’un adaptateur 65 W.
- Deux ans de service sur site : Dell intervient après un diagnostic à distance.
- À savoir : aucun adaptateur secteur n’est fourni, précise la fiche Amazon.
ASUS Vivobook Go 15 : un PC Windows de 15,6 pouces sous les 300 €, à 299,99 €
Le Vivobook Go 15 (E1504TA) vise les usages simples avec un Intel N150 à 4 cœurs, 8 Go de LPDDR5 et 128 Go de stockage UFS 2.1, derrière un écran IPS Full HD de 15,6 pouces. Il pèse 1,63 kg et dispose d’un volet de confidentialité sur la webcam. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- 200 € de moins : sur le prix barré de 499,99 € affiché par Amazon.
- Léger pour un 15,6 pouces : 1,63 kg, facile à emporter en cours.
- À savoir : 128 Go de stockage se remplissent vite, et le processeur N150 se cantonne à la navigation et à la bureautique. Il est vendu sans chargeur.
Lenovo Duet Chromebook : un 2-en-1 tactile avec clavier inclus, à 299,99 €
Ce Chromebook 2-en-1 de Lenovo prend la forme d’une tablette de 11 pouces en WUXGA, avec un support folio et un clavier inclus dans la boîte. Il embarque une puce MediaTek Kompanio 838, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, sous ChromeOS. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Tablette et PC : l’écran tactile se détache, le clavier et le support sont fournis.
- 8 Go de RAM : une configuration confortable pour ChromeOS.
- À savoir : ChromeOS ne fait pas tourner les logiciels Windows ; il s’appuie sur les applications web et Android.
Acer Chromebook Plus 514 : les outils IA de Google sur un 14 pouces, à 299 €
Ce Chromebook Plus de 14 pouces en WUXGA embarque un Intel Core 3 N355, 8 Go de LPDDR5X et 128 Go de stockage eMMC. Le label Plus de Google lui ouvre des outils comme Gemini ou la gomme magique de Google Photos, et son clavier est rétroéclairé. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Le label Chromebook Plus : des performances minimales garanties par Google et ses outils d’IA.
- Un clavier rétroéclairé : pratique pour taper dans la pénombre.
- À savoir : le stockage eMMC est plus lent qu’un SSD, et ChromeOS ne fait pas tourner les logiciels Windows.
Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook : le moins cher de la sélection, à 164,99 €
Ce Chromebook de 14 pouces (14M868) affiche un écran Full HD antireflet, une puce MediaTek, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, pour 1,3 kg. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Le prix : 85 € de moins que le prix barré affiché par Cdiscount.
- Léger : 1,3 kg et 1,86 cm d’épaisseur.
- À savoir : avec 4 Go de RAM, il se destine à la navigation, aux mails et aux documents en ligne.
Black Friday et Cyber Monday : les dates et le code à connaître
Le Black Friday tombe ce vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday suit le lundi 30 novembre. Chez Cdiscount, le code 50D449 affiché sur une partie des fiches retire 50 € dès 449 € d’achat : les prix de cette sélection, relevés le 26 novembre, ne l’incluent pas. Les autres offres que nous suivons sont réunies sur notre page Black Friday.
PC portable à moins de 500 € : que vérifier avant d’acheter ?
Trois points départagent les modèles de ce budget. La mémoire vive d’abord : 8 Go suffisent à la bureautique, 4 Go cantonnent un PC à la navigation. Le stockage ensuite : 128 Go en eMMC ou en UFS se remplissent vite, un SSD de 512 Go laisse de la marge. Le processeur enfin : une puce Snapdragon fait tourner Windows sur Arm, qui n’accepte pas tous les logiciels, et un Chromebook ne fait tourner que des applications web et Android. Vérifiez aussi la présence du chargeur dans la boîte : plusieurs modèles de cette sélection sont vendus sans.
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