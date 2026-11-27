Aucun de ces 15 PC portables n’est passé entre les mains de notre rédaction : chaque section s’appuie sur la fiche du marchand et du fabricant, et signale ce qu’il faut vérifier avant d’acheter. La sélection couvre les PC Windows, Intel, AMD ou Snapdragon, et les Chromebook, avec des remises de 21 % à 50 % sur le prix de référence. Les plus fortes économies en euros reviennent au Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 5 et au Dell 15 Core i5, 400 € de moins chacun, la plus forte en pourcentage au Lenovo, à -50 %.