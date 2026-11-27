Avec le Dyson Spot+Scrub Ai, Dyson revient sur le marché des aspirateurs robots : ce modèle aspire et lave, s'appuie sur l'intelligence artificielle pour détecter les taches tenaces et repasse dessus jusqu'à ce qu'elles disparaissent, le tout avec une station d'accueil qui gère la poussière et l'eau. Notre test du Dyson Spot+Scrub AI se montrait toutefois réservé, en lui reprochant un sérieux retard face aux meilleurs robots du marché, vendus moins cher à son prix de lancement. La remise de 550 €, qui le fait passer à 649 € au lieu de 1 199 €, change nettement la donne et le replace face à une concurrence qu'il ne pouvait pas affronter à son tarif d'origine.