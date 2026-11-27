Le Black Friday tombe ce vendredi 27 novembre, et Dyson fait partie des marques qui frappent le plus fort cette année : sur sa boutique en ligne, une large partie de sa gamme d'aspirateurs sans fil profite de remises comprises entre 150 et 550 €, du V8 Cyclone d'entrée de gamme jusqu'au robot laveur Spot+Scrub Ai, de quoi rendre nettement plus accessibles des modèles haut de gamme habituellement très chers.
Nous avons retenu huit offres qui couvrent toute la gamme, des aspirateurs balais aux modèles laveurs, sans oublier le soin des cheveux avec l'Airstrait. Les prix barrés correspondent aux prix conseillés par Dyson, l'éco-participation est incluse et la livraison est annoncée sous un à cinq jours, ce qui laisse largement le temps de recevoir son cadeau avant Noël.
Les meilleures offres Dyson du Black Friday
- Dyson V8 Cyclone à 249 € au lieu de 399 € (-38 %)
- Dyson Cyclone V10 + kit de nettoyage à 299 € au lieu de 549 € (-46 %)
- Dyson V12 Detect Slim Absolute à 399 € au lieu de 649 € (-39 %)
- Dyson V15 Detect Absolute à 469 € au lieu de 799 € (-41 %)
- Dyson V12s Detect Slim Submarine à 419 € au lieu de 719 € (-42 %)
- Dyson V16 Piston Animal Submarine à 599 € au lieu de 999 € (-40 %)
- Dyson Spot+Scrub Ai à 649 € au lieu de 1 199 € (-46 %)
- Dyson Airstrait (rose céramique) à 299 € au lieu de 399 € (-25 %)
Dyson V8 Cyclone : 150 € de moins sur le V8 le plus puissant de la marque
Le Dyson V8 Cyclone ouvre cette sélection, et Dyson le présente comme le V8 le plus puissant de son catalogue, avec 30 % de puissance d'aspiration en plus que ses prédécesseurs. C'est un aspirateur balai simple et léger, qui suffit largement pour entretenir un appartement ou une petite maison au quotidien, et qui porte le label Longtime réservé aux appareils conçus pour durer, avec un indice de réparabilité de 7,9/10. À 249 € au lieu de 399 €, il devient une option très raisonnable pour passer au sans-fil Dyson, et ceux qui veulent dépenser encore moins peuvent se tourner vers le V8 Origin, en promotion chez Amazon.
✅ Le produit en bref
- Le V8 le plus puissant de Dyson, avec 30 % d'aspiration en plus selon la marque
- Label Longtime et indice de réparabilité de 7,9/10
- 4,4/5 sur près de 1 400 avis clients
Dyson Cyclone V10 : avec son kit de nettoyage minutieux, il tombe à seulement 299 €
Le Dyson Cyclone V10 monte d'un cran par rapport au V8 : Dyson lui prête la puissance d'aspiration d'un aspirateur traîneau, de quoi l'utiliser comme aspirateur principal dans un logement plus grand. Cette version est livrée avec un kit de nettoyage minutieux, composé d'accessoires supplémentaires pour les recoins, les plinthes, les claviers ou l'intérieur d'une voiture. Avec 250 € de remise, il passe à 299 € au lieu de 549 €, l'une des plus fortes baisses de la sélection, et son excellente note de 4,5/5 sur plus de 12 600 avis montre qu'il a déjà conquis de nombreux acheteurs.
✅ Le produit en bref
- Puissance d'aspiration comparable à celle d'un aspirateur traîneau, selon Dyson
- Kit de nettoyage minutieux inclus pour les recoins et les surfaces délicates
- Indice de réparabilité de 8,3/10, 4,5/5 sur plus de 12 600 avis
Dyson V12 Detect Slim Absolute : le poids plume au laser descend à 399 €
Le Dyson V12 Detect Slim s'adresse à ceux qui trouvent les aspirateurs balais trop lourds à manier : Dyson le présente comme son aspirateur sans fil ultra-léger, sans sacrifier la puissance, annoncée à 150 AW. Sa brosse éclaire le sol d'un faisceau laser qui révèle la poussière invisible à l'œil nu, et cette version Absolute est livrée avec plusieurs accessoires pour passer du sol aux tissus d'ameublement. À 399 € au lieu de 649 €, soit 250 € d'économie, c'est l'un des meilleurs compromis de la gamme pour les petits et moyens logements.
✅ Le produit en bref
- Format ultra-léger avec une puissance d'aspiration annoncée à 150 AW
- Brosse laser qui révèle la poussière fine sur les sols durs
- Indice de réparabilité de 8/10, 4,5/5 sur plus de 11 000 avis
Dyson V15 Detect Absolute : le laser qui traque la poussière fine perd 330 €
Le Dyson V15 Detect Absolute reste le modèle le plus complet de la gamme classique de Dyson, qui ajoute à son laser une capture des allergènes que la marque recommande aux foyers avec animaux. Nous l'avions longuement mis à l'épreuve dans notre test du Dyson V15 Detect Absolute, qui saluait l'efficacité de son laser pour traquer la poussière. Avec 330 € de remise, il passe à 469 € au lieu de 799 €, un tarif qui le rapproche du V12 pour un équipement nettement plus haut de gamme.
✅ Le produit en bref
- Laser révélateur de poussière pour un nettoyage en profondeur
- Capture des allergènes, idéal pour les foyers avec animaux selon Dyson
- Label Longtime, indice de réparabilité de 8/10 et 4,5/5 sur plus de 22 000 avis
Dyson V12s Detect Slim Submarine : l'aspirateur laveur passe à 404 € avec un code promo
Le Dyson V12s Detect Slim Submarine fait trois choses à la fois : il aspire, lave les sols durs grâce à sa tête Submarine et se transforme en aspirateur à main pour les canapés ou la voiture. Dyson annonce 140 AW de puissance d'aspiration, jusqu'à 60 minutes d'autonomie, une filtration HEPA et un poids contenu de 3,1 kg. Déjà affiché à 419 € au lieu de 719 €, il profite en plus du code BF100, qui retire 15 € au panier pour un prix final de 404 €. Si vous hésitez sur l'intérêt d'un aspirateur laveur, notre test du V15s Detect Submarine détaille les forces et les limites de cette technologie chez Dyson.
✅ Le produit en bref
- 3-en-1 : aspire, lave les sols durs et se transforme en aspirateur à main
- 140 AW d'aspiration, jusqu'à 60 minutes d'autonomie et filtration HEPA
- 3,1 kg seulement, indice de réparabilité de 8/10
Dyson V16 Piston Animal Submarine : 400 € de remise sur le haut de gamme 3-en-1
Le Dyson V16 Piston Animal Submarine est le fleuron de la gamme Dyson : comme le V12s, il aspire, lave les sols et se transforme en aspirateur à main, mais avec une brosse auto-démêlante pensée pour les poils d'animaux et, selon Dyson, la plus grande puissance de sa catégorie. C'est l'aspirateur des grandes surfaces et des foyers où chiens et chats laissent beaucoup de poils. Il était déjà passé à -23 % chez Boulanger fin octobre, mais la boutique Dyson va plus loin en l'affichant à 599 € au lieu de 999 €, soit 400 € d'économie.
✅ Le produit en bref
- Aspirateur laveur 3-en-1 avec brosse auto-démêlante pour les poils d'animaux
- Le plus puissant des 3-en-1 de Dyson, selon la marque
- Indice de réparabilité de 8,3/10, paiement possible en plusieurs fois
Dyson Spot+Scrub Ai : le robot laveur de Dyson perd 550 € pour le Black Friday
Avec le Dyson Spot+Scrub Ai, Dyson revient sur le marché des aspirateurs robots : ce modèle aspire et lave, s'appuie sur l'intelligence artificielle pour détecter les taches tenaces et repasse dessus jusqu'à ce qu'elles disparaissent, le tout avec une station d'accueil qui gère la poussière et l'eau. Notre test du Dyson Spot+Scrub AI se montrait toutefois réservé, en lui reprochant un sérieux retard face aux meilleurs robots du marché, vendus moins cher à son prix de lancement. La remise de 550 €, qui le fait passer à 649 € au lieu de 1 199 €, change nettement la donne et le replace face à une concurrence qu'il ne pouvait pas affronter à son tarif d'origine.
✅ Le produit en bref
- Robot aspirateur laveur avec station d'accueil
- Détection des taches par IA, avec plusieurs passages jusqu'à leur disparition
- Indice de réparabilité de 8,5/10, le meilleur de cette sélection
Dyson Airstrait : le lisseur qui sèche et lisse en même temps passe à 299 €
Dyson ne fait pas que des aspirateurs, et son Airstrait est l'un des appareils de soin des cheveux les plus originaux du moment : il lisse directement les cheveux mouillés grâce à un flux d'air plutôt qu'à des plaques chauffantes, ce qui évite de passer par le sèche-cheveux puis par le lisseur, et Dyson promet au passage deux fois plus de brillance. La version rose céramique passe à 299 € au lieu de 399 €, une idée cadeau de Noël qui sort de l'ordinaire et qui séduit visiblement, avec 4,4/5 sur plus de 6 000 avis.
✅ Le produit en bref
- Lisse en séchant, directement sur cheveux mouillés
- Flux d'air à la place de plaques chauffantes, avec deux fois plus de brillance selon Dyson
- Plusieurs coloris disponibles, 4,4/5 sur plus de 6 000 avis
Black Friday Dyson : boutique officielle ou revendeurs, où acheter ?
Dyson participe directement au Black Friday sur sa propre boutique, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques, mais les revendeurs comme Amazon, Boulanger ou la Fnac proposent eux aussi leurs propres remises, parfois sur des versions légèrement différentes du même aspirateur (accessoires fournis, coloris, kit inclus). Avant de commander, il vaut donc mieux comparer la référence exacte plutôt que le seul nom du modèle, sachant que la boutique officielle a pour elle la garantie constructeur directe, une livraison rapide et des codes promo ponctuels comme celui du V12s Submarine.
Le Black Friday se prolonge jusqu'au Cyber Monday, le lundi 30 novembre, mais les modèles les plus demandés peuvent partir en rupture avant la fin de l'opération. Pour suivre les autres offres du moment, notre direct Black Friday est mis à jour en continu, et notre page dédiée au Black Friday rassemble les meilleures promotions par catégorie.
Quel aspirateur Dyson choisir selon son logement ?
Pour un appartement ou une petite maison, le V8 Cyclone et le V12 Detect Slim suffisent largement, le premier pour l'essentiel, le second pour sa légèreté et son laser qui révèle la poussière. Dans un logement plus grand, le Cyclone V10 et le V15 Detect apportent davantage de puissance et d'autonomie, le V15 visant plus particulièrement les foyers avec animaux ou sujets aux allergies.
Si vous avez surtout des sols durs, carrelage ou parquet, les modèles Submarine évitent de sortir la serpillière puisqu'ils aspirent et lavent en un seul passage, le V12s convenant aux surfaces moyennes et le V16 Piston Animal aux grandes maisons avec animaux. Enfin, le Spot+Scrub Ai s'adresse à ceux qui veulent déléguer complètement le ménage, à condition d'accepter un robot moins abouti que les meilleurs spécialistes du secteur.
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