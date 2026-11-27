Le casque Sonos Ace n'a jamais été aussi accessible. Ce 26 novembre, pour le Black Friday, Amazon l'affiche à 174,99 €, soit 61 % de moins que son prix de référence de 449 €.
Premier casque de la marque, le Sonos Ace vise directement les Sony WH-1000XM, Bose QuietComfort Ultra et Apple AirPods Max. Il y a dix jours, nous le relayions déjà à 199 €, et il était à 227 € pendant les Jours Flash Prime d'octobre.
Le voici encore moins cher : Amazon le propose à 174,99 € pour le Black Friday. L'arrivée de l'Ace Ultra, annoncé par Sonos en septembre, explique sans doute ce déstockage. Ce casque s'adresse à ceux qui veulent une excellente réduction de bruit et un son équilibré, et plus encore à ceux qui possèdent déjà une barre de son Sonos.
Pourquoi choisir le Sonos Ace ?
- Pour sa réduction de bruit : très efficace dès les basses fréquences, elle se place au niveau des meilleurs casques du marché.
- Pour son autonomie : nous avons mesuré 30 h 30 avec la réduction de bruit activée, et 3 minutes de charge offrent 3 heures d'écoute selon Sonos.
- Pour son audio spatial : relié à une barre de son Sonos, il diffuse le Dolby Atmos avec suivi des mouvements de la tête.
Une réduction de bruit parmi les meilleures
Pour un premier essai, Sonos a frappé fort. Comme l'explique notre test, la réduction de bruit active isole remarquablement bien, des basses aux médiums : en avion comme en ville, la sensation de bulle de silence est bluffante. Seules les voix, surtout masculines, passent un peu plus que sur un AirPods Max. Côté connectique, la puce Qualcomm Snapdragon Sound gère le multipoint et toute la famille AptX, et le port USB-C transmet le son sans perte. Les appels restent clairs, même en milieu bruyant.
Un son équilibré et un vrai casque home cinéma
Le Sonos Ace livre un son équilibré et naturel, plus agréable sur la durée que celui des Bose selon nous. Il lui manque un peu de détail et de dynamique pour rivaliser avec les références audiophiles, mais il ne déforme jamais un morceau. Son vrai atout, c'est le home cinéma : associé à une barre de son Sonos, il devient un casque Dolby Atmos très immersif, avec un suivi des mouvements de la tête quasiment sans latence.
Quelques concessions sur le confort
Très bien fini, le Sonos Ace pèse en revanche 312 g, contre environ 250 g pour ses concurrents de Sony et Bose. Il reste confortable grâce à ses coussinets en mousse à mémoire de forme, mais il fatigue un peu plus sur les très longues sessions. Il ne se plie pas non plus, et l'application Sonos propose assez peu de réglages, avec un simple égaliseur à trois bandes.
✅ Les points forts
- Réduction de bruit au niveau des meilleurs.
- Autonomie mesurée à 30 h 30 avec réduction de bruit.
- Audio sans perte en USB-C et Dolby Atmos avec les barres Sonos.
❌ Les limites
- Plus lourd que la concurrence (312 g).
- Structure non pliable, application peu fournie.
Le casque Sonos Ace passe à 174,99 € chez Amazon pour le Black Friday, son prix le plus bas relevé par Clubic.
Sous la barre des 175 €, le Sonos Ace devient l'un des casques à réduction de bruit haut de gamme les plus intéressants du moment. Il convient parfaitement à un usage nomade, et il prend tout son sens pour les possesseurs d'une barre de son Sonos.
Si vous portez votre casque des journées entières, ou si vous cherchez un modèle pliable à glisser dans un petit sac, mieux vaut cependant vous tourner vers un casque plus léger.
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