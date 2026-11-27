Premier casque de la marque, le Sonos Ace vise directement les Sony WH-1000XM, Bose QuietComfort Ultra et Apple AirPods Max. Il y a dix jours, nous le relayions déjà à 199 €, et il était à 227 € pendant les Jours Flash Prime d'octobre.

Le voici encore moins cher : Amazon le propose à 174,99 € pour le Black Friday. L'arrivée de l'Ace Ultra, annoncé par Sonos en septembre, explique sans doute ce déstockage. Ce casque s'adresse à ceux qui veulent une excellente réduction de bruit et un son équilibré, et plus encore à ceux qui possèdent déjà une barre de son Sonos.