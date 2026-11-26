La Nintendo Switch 2 peut être utilisée en permanence en mode portable, si vous désirez essentiellement jouer lors de vos déplacements. Néanmoins, pour jouer sur un téléviseur, il suffit d’y brancher la station d’accueil de la console. Dans ce mode, elle prend en charge une sortie allant jusqu’à la 4K à 60 images par seconde, ou jusqu’à 120 images par seconde en 1080p et 1440p, selon le jeu et l’écran utilisés.

Son support arrière réglable permet aussi de jouer sur une table avec les manettes détachées, ce qui peut s’avérer utile pour jouer à deux, ou pour utiliser l’un des Joy-Con comme souris dans certains titres. L’espace de stockage intégré monte à 256 Go et il est extensible à l’aide d’une carte microSD Express compatible.