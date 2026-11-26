Vous n’avez pas encore craqué pour la Nintendo Switch 2 ? Alors sachez que durant le Black Friday, Amazon propose la console au prix de 429 € au lieu de 499,99 € dans sa version avec batterie remplaçable.
Si vous attendiez une promotion pour passer à la nouvelle version de la console de Nintendo, cette offre du Black Friday peut vous intéresser : Amazon propose la Nintendo Switch 2 à 429 €, avec une remise de 14 % sur son prix conseillé de 499,99 €. La fiche du cybermarchand confirme bien qu’il s’agit de la version européenne qui autorise l’utilisateur à changer lui-même sa batterie. La boîte contient deux Joy-Con 2, une station d’accueil, une alimentation et un câble HDMI.
La Nintendo Switch 2 avec ses Joy-Con 2 et sa station d’accueil est disponible à 429 € chez Amazon pour le Black Friday.
Pourquoi choisir la Nintendo Switch 2 ?
- Pour sa polyvalence : vous pouvez démarrer une partie en mode portable, la continuer sur la TV du salon ou installer la console sur une table.
- Pour son écran plus grand : la dalle LCD tactile de 7,9 pouces affiche une définition Full HD, confortable pour jouer en déplacement.
- Pour sa batterie remplaçable : Nintendo anticipe l’entrée en vigueur des nouvelles règles européennes sur les batteries.
Du jeu portable au grand écran en un seul geste
La Nintendo Switch 2 peut être utilisée en permanence en mode portable, si vous désirez essentiellement jouer lors de vos déplacements. Néanmoins, pour jouer sur un téléviseur, il suffit d’y brancher la station d’accueil de la console. Dans ce mode, elle prend en charge une sortie allant jusqu’à la 4K à 60 images par seconde, ou jusqu’à 120 images par seconde en 1080p et 1440p, selon le jeu et l’écran utilisés.
Son support arrière réglable permet aussi de jouer sur une table avec les manettes détachées, ce qui peut s’avérer utile pour jouer à deux, ou pour utiliser l’un des Joy-Con comme souris dans certains titres. L’espace de stockage intégré monte à 256 Go et il est extensible à l’aide d’une carte microSD Express compatible.
Une évolution de la Switch qui mise encore sur le LCD
Plus performante que la Switch, la Switch 2 peut faire tourner des jeux plus exigeants, tout en restant rétrocompatible avec la plupart des jeux de la première console. Il est néanmoins dommage que Nintendo n’ait pas intégré d’écran OLED à sa nouvelle plateforme : le LCD de 7,9 pouces n’est pas toujours optimal pour les contrastes.
✅ Les points forts
- Trois usages : portable, sur table et sur téléviseur.
- Écran Full HD de 7,9 pouces.
- Station d’accueil et alimentation incluses.
❌ Les limites
- Écran LCD, sans technologie OLED.
- Extension du stockage des jeux nécessitant une carte microSD Express.
Amazon affiche cette Nintendo Switch 2 à 429 € au lieu de 499,99 €, et sa livraison est offerte.
Grâce à son énorme catalogue de jeux et ses Joy-Con précis, la Nintendo Switch 2 donne accès à de multiples expériences vidéoludiques, à la maison comme en déplacement. Le fait qu’il s’agisse du modèle avec batterie remplaçable est un vrai plus.
Si vous possédez déjà une Nintendo Switch, l’achat de la Switch 2 se justifie surtout si vous désirez découvrir son catalogue de titres inédits. Dans le cas contraire, vous pouvez retarder son achat, et encore plus si vous possédez une Switch OLED.
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