À la veille du Black Friday, nous ouvrons avec les deux PC portables testés par notre rédaction, le MacBook Air M5 et le Dell XPS 13, puis le Dell 15 que nos lecteurs ont le plus acheté ce mois-ci, avant les quatorze autres, du moins cher au plus cher, que nous n'avons pas testés.

La sélection va de l'ordinateur de cours à 449 € au PC gamer en RTX 5070, avec des remises de 12 % à 47 % sur les prix de référence affichés par Amazon au relevé du 26 novembre. Les plus fortes économies en euros, 470 €, reviennent au Dell 15 Core i5 16 Go et au Dell 15 Core i7, et la plus forte en pourcentage, 47 %, aux deux Dell 15 Core i5.