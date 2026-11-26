Le Black Friday, c'est demain, et Amazon a déjà baissé le prix de nombreux PC portables, de l'ordinateur de cours au PC gamer. Nous en avons retenu 17, en commençant par le MacBook Air M5 et le Dell XPS 13 testés par notre rédaction, puis le Dell 15 que nos lecteurs ont le plus acheté ce mois-ci.
À la veille du Black Friday, nous ouvrons avec les deux PC portables testés par notre rédaction, le MacBook Air M5 et le Dell XPS 13, puis le Dell 15 que nos lecteurs ont le plus acheté ce mois-ci, avant les quatorze autres, du moins cher au plus cher, que nous n'avons pas testés.
La sélection va de l'ordinateur de cours à 449 € au PC gamer en RTX 5070, avec des remises de 12 % à 47 % sur les prix de référence affichés par Amazon au relevé du 26 novembre. Les plus fortes économies en euros, 470 €, reviennent au Dell 15 Core i5 16 Go et au Dell 15 Core i7, et la plus forte en pourcentage, 47 %, aux deux Dell 15 Core i5.
- Apple MacBook Air 13 pouces M5 (16 Go, 512 Go) à 1 199 € au lieu de 1 399 € (-14 %)
- Dell XPS 13 à 1 349 € au lieu de 1 799 € (-25 %)
- Dell 15 (Core i5-1334U, 16 Go, 512 Go) à 529 € au lieu de 999 € (-47 %)
- Dell 15 (Core i5-1334U, 8 Go, 512 Go) à 449 € au lieu de 849 € (-47 %)
- HP OmniBook 3 17,3 pouces (Ryzen 5 130, 8 Go, 512 Go) à 449 € au lieu de 549,99 € (-18 %)
- ASUS Vivobook S14 (Snapdragon X, 8 Go, 256 Go) à 449,99 € au lieu de 699,99 € (-36 %)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 (Ryzen 5, 8 Go, 512 Go) à 449,99 € au lieu de 599,99 € (-25 %)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 14 pouces (Core 3, 8 Go, 256 Go) à 479,99 € au lieu de 549,99 € (-13 %)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 (Ryzen 5, 16 Go, 512 Go) à 569 € au lieu de 649,99 € (-12 %)
- Samsung Galaxy Book6 (Core 5, 8 Go) à 599 € au lieu de 899 € (-33 %)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 14 pouces OLED (Core 5 320, 8 Go, 512 Go) à 629,99 € au lieu de 899,99 € (-30 %)
- Dell 15 (Core i7-1355U, 16 Go, 1 To) à 829 € au lieu de 1 299 € (-36 %)
- Samsung Galaxy Book6 (Core Ultra 5, 16 Go) à 899 € au lieu de 1 299 € (-31 %)
- Lenovo Yoga Slim 7 OLED 14 pouces (Ryzen 7 AI 345, 16 Go, 512 Go) à 899,99 € au lieu de 1 049,99 € (-14 %)
- Acer Nitro V 15 (Ryzen 7 170, RTX 5050, 16 Go, 512 Go) à 999 € au lieu de 1 399 € (-29 %)
- MSI Cyborg 15 (Core 7 240H, RTX 5060, 16 Go, 512 Go) à 1 199 € au lieu de 1 499 € (-20 %)
- ASUS TUF Gaming F16 (Core i7-14650HX, RTX 5070) à 1 499,99 € au lieu de 1 799,99 € (-17 %)
MacBook Air M5 : l'ultraportable d'Apple noté 8/10, à 1 199 € pour le Black Friday
Notre test du MacBook Air M5 lui attribue 8/10. Sans ventilateur, il travaille en silence, son SSD lit et écrit deux fois plus vite qu'il y a un an et nous avons mesuré environ 12 heures d'autonomie. Nous avions testé la version 1 To ; celle-ci a 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage.
✅ Points forts
- Silence total : aucun ventilateur, et des performances solides au quotidien selon notre test.
- Stockage rapide : des vitesses de lecture et d'écriture doublées en un an, d'après nos mesures.
- À savoir : 1 199 € était déjà son prix affiché lors de notre test, et l'écran reste limité à 60 Hz.
Dell XPS 13 : 450 € de moins sur l'ultraportable de 1 kg noté 7/10, à 1 349 €
Notre test du Dell XPS 13 (2026) lui donne 7/10 pour son châssis en aluminium usiné, son écran tactile mat de 13,4 pouces et ses 8 à 10 heures d'autonomie. Nous l'avions en main en Core 5 320 avec 16 Go ; cette version, annoncée par Amazon en Core Ultra 7 355 avec 1 To de SSD, n'est pas celle que nous avons testée.
✅ Points forts
- Très compact : 1 kg et 12,7 mm d'épaisseur sur notre modèle de test.
- Écran 2,5K de 30 à 120 Hz : avec un traitement antireflet très efficace, selon notre test.
- À savoir : seulement deux ports USB-C, pas de prise casque, et le chargeur est vendu à part.
Dell 15 Core i5 16 Go : le PC portable préféré de nos lecteurs, à 529 €
C'est le PC portable le plus acheté via Clubic ce mois-ci : un 15,6 pouces Full HD à 120 Hz, dalle IPS antireflet, avec un Intel Core i5-1334U, 16 Go de DDR5 et un SSD NVMe de 512 Go. Son clavier est en AZERTY et il prend en charge le Wi-Fi 6, selon Amazon. Nous ne l'avons pas testé.
✅ Points forts
- 16 Go de mémoire : de la marge pour le multitâche, là où Windows 11 occupe déjà 5 à 6 Go d'une machine à 8 Go selon notre test du Dell XPS 13.
- Connectique complète : USB-C Power Delivery, USB-A, HDMI et lecteur microSD.
- À savoir : il coûte 80 € de plus que la version 8 Go de cette sélection, pour le double de mémoire.
Dell 15 Core i5 8 Go : la même base à 449 €, avec 2 ans d'intervention à domicile
Même processeur Core i5-1334U et même écran 15,6 pouces Full HD à 120 Hz que la version 16 Go, mais avec 8 Go de mémoire. Dell y inclut 2 ans de service sur site après un diagnostic à distance, selon la fiche Amazon. Nous ne l'avons pas testé.
✅ Points forts
- Le prix le plus bas de la sélection : 449 €, à égalité avec le HP OmniBook 3.
- Service à domicile : Dell se déplace pendant 2 ans, chez vous ou au bureau.
- À savoir : la fiche Amazon se contredit sur le clavier, AZERTY dans les caractéristiques et QWERTY dans le résumé, et le chargeur est vendu séparément.
HP OmniBook 3 : un grand 17,3 pouces passé sous les 450 €, à 449 €
Ce 17,3 pouces à dalle HD+ antireflet réunit un AMD Ryzen 5 130 à six cœurs, 8 Go de mémoire et 512 Go de SSD, dans un châssis de 16,4 mm. Son prix a encore baissé : il était affiché à 474 € le 25 novembre. Nous ne l'avons pas testé.
✅ Points forts
- Grand écran : 17,3 pouces pour les films et le travail sur deux fenêtres.
- Connectique généreuse : deux USB-C, deux USB-A, HDMI 2.1 et une webcam 1080p.
- À savoir : la définition est HD+ et non Full HD, et le chargeur n'est pas fourni.
ASUS Vivobook S14 : 250 € de remise sur ce 14 pouces à Snapdragon X, à 449,99 €
Ce 14 pouces 16:10 de 1 920 x 1 200 pixels repose sur une puce Snapdragon X à huit cœurs, avec 8 Go de LPDDR5X et 256 Go de SSD, et ASUS le dit conforme à la norme militaire américaine MIL-STD 810H. Nous ne l'avons pas testé.
✅ Points forts
- Robustesse annoncée : norme MIL-STD 810H, selon ASUS.
- Plus de hauteur d'écran : le format 16:10 affiche davantage de lignes qu'un Full HD classique.
- À savoir : la puce ARM oblige à vérifier la compatibilité de vos logiciels, et le SSD s'arrête à 256 Go.
Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 5 : 512 Go de SSD pour moins de 450 €, à 449,99 €
Ce 15,6 pouces Full HD mat associe un AMD Ryzen 5, 8 Go de LPDDR5 et un SSD de 512 Go, avec un clavier AZERTY. C'est une base simple pour les cours et la bureautique. Nous ne l'avons pas testé.
✅ Points forts
- Stockage confortable : 512 Go de SSD à ce prix.
- Dalle mate : moins de reflets près d'une fenêtre.
- À savoir : l'écran est une dalle TN de 250 nits, et le chargeur n'est pas fourni.
Lenovo IdeaPad Slim 3 14 pouces : un clavier rétroéclairé pour moins de 500 €, à 479,99 €
Ce 14 pouces WUXGA (1 920 x 1 200) associe un Intel Core 3, 8 Go de mémoire et 256 Go de SSD, avec un clavier AZERTY rétroéclairé, selon Amazon. Nous ne l'avons pas testé.
✅ Points forts
- Clavier rétroéclairé : pratique pour taper le soir.
- Format 14 pouces 16:10 : plus facile à glisser dans un sac qu'un 15,6 pouces.
- À savoir : 256 Go de SSD seulement, et pas de chargeur dans la boîte (Lenovo conseille un modèle de 65 W).
Lenovo IdeaPad Slim 3 16 Go : deux fois plus de mémoire, à 569 €
Ce 15,6 pouces Full HD reprend la base Ryzen 5 de série 40 avec 16 Go de mémoire, 512 Go de SSD et une puce graphique Radeon 610M. Son clavier AZERTY n'est pas rétroéclairé. Nous ne l'avons pas testé.
✅ Points forts
- 16 Go de mémoire : le double de la version à 449,99 € de cette sélection.
- 512 Go de SSD : de la place pour les documents et les photos.
- À savoir : c'est la remise la plus faible de la sélection, -12 % sur un ancien prix de 649,99 €.
Samsung Galaxy Book6 : 300 € de moins sur ce 14 pouces avec Galaxy AI, à 599 €
Ce 14 pouces 16:10 antireflet de 350 nits associe un Intel Core 5 série 3, 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage, avec un lecteur d'empreinte digitale et les fonctions Galaxy AI. Nous ne l'avons pas testé.
✅ Points forts
- Lisible en pleine lumière : dalle de 350 nits avec traitement antireflet.
- Déverrouillage rapide : lecteur d'empreinte digitale intégré.
- À savoir : 8 Go de mémoire, c'est juste pour un usage intensif ; la version 16 Go est aussi dans cette sélection, à 899 €.
Lenovo IdeaPad Slim 3 14 pouces OLED : Core 5 320 et 30 % de remise, à 629,99 €
Ce 14 pouces de 1 920 x 1 200 pixels associe un Intel Core 5 320, 8 Go de mémoire et 512 Go de SSD, avec un clavier AZERTY rétroéclairé. Notre test du Dell XPS 13, qui utilisait la même puce, la destine à la bureautique, au web et au multimédia léger. Nous ne l'avons pas testé.
✅ Points forts
- Deux fois plus de stockage : 512 Go contre 256 Go pour le 14 pouces à 479,99 €.
- Clavier rétroéclairé : en AZERTY, pour travailler le soir.
- À savoir : la remise se calcule sur le prix barré de 899,99 € affiché par Amazon, et le chargeur n'est pas fourni.
Dell 15 Core i7 : 1 To de SSD et 470 € de remise, à 829 €
Ce 15,6 pouces Full HD monte en gamme avec un Intel Core i7-1355U, 16 Go de DDR5 et 1 To de SSD, un clavier rétroéclairé et un lecteur d'empreinte digitale, pour 1,94 kg. Nous ne l'avons pas testé.
✅ Points forts
- 1 To de stockage : de quoi garder photos et vidéos en local.
- Confort au quotidien : clavier rétroéclairé et lecteur d'empreinte digitale.
- À savoir : pas de carte graphique dédiée, et 1,94 kg sur la balance.
Samsung Galaxy Book6 Copilot+ : Core Ultra 5 et 16 Go, 400 € de moins, à 899 €
Cette version Copilot+ du Galaxy Book6 passe à un Intel Core Ultra 5, 16 Go de mémoire et 512 Go de SSD, sur un écran 14 pouces 16:10 de 350 nits. Samsung annonce jusqu'à 24 heures d'autonomie en lecture vidéo. Nous ne l'avons pas testé.
✅ Points forts
- Fonctions IA : label Copilot+ et outils Galaxy AI, comme le détourage instantané des arrière-plans.
- Plus à l'aise : 16 Go et 512 Go, le double du modèle à 599 €.
- À savoir : les 24 heures d'autonomie sont un chiffre de Samsung en lecture vidéo, pas une mesure de Clubic.
Lenovo Yoga Slim 7 OLED : l'écran OLED et le Ryzen 7 AI pour 899,99 €
Ce 14 pouces OLED de 1 920 x 1 200 pixels pèse 1,19 kg et embarque un AMD Ryzen 7 AI 345, 16 Go de DDR5 et 512 Go de SSD, avec une batterie de 70 Wh. Sa webcam Full HD a un obturateur physique. Nous ne l'avons pas testé.
✅ Points forts
- Léger : 1,19 kg pour une batterie de 70 Wh, selon la fiche Amazon.
- Webcam avec obturateur : pour couper la caméra d'un geste.
- À savoir : le chargeur n'est pas inclus (Lenovo conseille un modèle GaN de 65 W), et la remise de 14 % reste modeste.
Acer Nitro V 15 : un PC gamer RTX 5050 sous les 1 000 €, à 999 €
Ce 15,6 pouces Full HD à 165 Hz associe un AMD Ryzen 7 170, une GeForce RTX 5050, 16 Go de DDR5 et 512 Go de SSD NVMe, avec un double ventilateur piloté par l'application NitroSense. Nous ne l'avons pas testé.
✅ Points forts
- Ray tracing : pris en charge par la RTX 5050, selon Amazon.
- Écran 165 Hz : le plus rapide des PC gamers de cette sélection.
- À savoir : 512 Go de SSD, c'est vite rempli avec quelques jeux récents.
MSI Cyborg 15 : la RTX 5060 à 1 199 €, 300 € sous son prix conseillé
Ce 15,6 pouces Full HD IPS à 144 Hz associe un Intel Core 7 240H à dix cœurs, une GeForce RTX 5060 de 8 Go, 16 Go de DDR5-5600 et 512 Go de SSD NVMe PCIe Gen4. Nous ne l'avons pas testé.
✅ Points forts
- RTX 5060 de 8 Go : un cran au-dessus de la RTX 5050 du Nitro V 15.
- Clavier de joueur : rétroéclairage RGB sur 4 zones et pavé numérique.
- À savoir : 1,95 kg, et un SSD de 512 Go à étendre vite.
ASUS TUF Gaming F16 RTX 5070 : le PC gamer le plus puissant de la sélection, à 1 499,99 €
Ce 16 pouces FHD+ à 144 Hz associe un Intel Core i7-14650HX à 16 cœurs, une GeForce RTX 5070 Laptop de 8 Go en GDDR7, 16 Go de DDR5 et 512 Go de SSD NVMe. Il perd 300 € sur son prix conseillé de 1 799,99 €. Nous ne l'avons pas testé.
✅ Points forts
- RTX 5070 : la carte graphique la plus haut de gamme de cette sélection.
- Évolutif : deux emplacements M.2 pour ajouter un SSD, G-Sync et webcam Windows Hello.
- À savoir : 2,20 kg, et 512 Go de stockage d'origine.
Black Friday 2026 : demain, le 27 novembre, et jusqu'au Cyber Monday
Le Black Friday 2026 tombe demain, vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday le lundi 30. Au relevé du 26 novembre, 12 des 17 PC portables de cette sélection portaient déjà le badge « Top Offre Black Friday » chez Amazon, et le HP OmniBook 3 a encore perdu 25 € depuis la veille. Les prix peuvent changer d'ici vendredi, dans un sens comme dans l'autre : vérifiez-les avant de commander, et suivez notre direct Black Friday 2026 et notre page Black Friday.
Black Friday : quel PC portable acheter selon votre budget ?
Sous 500 €, visez au moins 512 Go de SSD et, si possible, 16 Go de mémoire : c'est ce qui sépare le Dell 15 à 529 € des modèles 8 Go. Entre 600 et 900 €, le poids et l'écran font la différence, du Galaxy Book6 au Yoga Slim 7 OLED. Pour jouer, la carte graphique décide de tout : RTX 5050 sur le Nitro V 15, RTX 5060 sur le MSI Cyborg 15, RTX 5070 sur le TUF Gaming F16. Vérifiez aussi si un chargeur est fourni : plusieurs fiches Amazon de cette sélection l'annoncent vendu à part.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- CyberGhost VPN à 1,59€/mois + 4 mois offerts (-87%)
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans (-75%)
- Promo stockage en ligne : pCloud Pack 3en1 à vie à 579€ au lieu de 1 517€
- ExpressVPN à 3,49 €/mois 2 ans + 4 mois offerts (-76%)
- Offre spéciale -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Forfait REDbySFR 250Go 5G Voyage à 12,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 6,01 €, + 3 mois offerts
- Intego ONE Complete à 2,71 €/mois pendant 2 ans (-50 %)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleures IA, à moins de 40 $