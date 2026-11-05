Annoncé en marge du dernier Computex, le XPS 13 millésime 2026 s’inscrit lui aussi dans la vague de PC portables (relativement) abordables lancés dans le sillage du MacBook Neo. Commercialisé à plus de 1000 € en France, ce modèle rate malheureusement sa vocation de concurrent direct du petit ordinateur accessible d’Apple.
Dell avait brièvement délaissé son emblématique gamme XPS sur les (mauvais) conseils d’on ne sait qui. La voilà pourtant, cette année, plus vivante et plus cohérente que jamais. Après la commercialisation au printemps des XPS 14 et 16 sur le haut de gamme, le constructeur texan dévoilait, en juin, lors du dernier Computex, un XPS 13 plus compact, minimaliste et abordable.
- Un très bel écran IPS QHD+ / 120 Hz, lumineux, mat et tactile
- Format très compact, hyper plaisant, châssis solide
- Des haut-parleurs étonnamment bons
- Autonomie au point pour le format (8 à 10 heures)
- Performances vite limitées
- (Légère) tendance à la chauffe
- Deux ports USB-C seulement et webcam rudimentaire
- Placement tarifaire hasardeux en France (hors promotions)
C’est ce modèle qui nous intéresse aujourd’hui. Un modèle qui passe complètement à côté de sa cible en France. Annoncé au départ aux environs de 800 dollars pour s’attaquer frontalement au MacBook Neo, l’appareil est finalement commercialisé à partir de 1149 euros dans l’Hexagone comme nous allons le voir. Un coup d’épée dans l’eau fort triste, mais un PC portable soigné, qui méritait bien qu’on se penche sur son cas.
C’est ce que nous allons faire en détail, après vous avoir donné la fiche technique du modèle que Dell France nous a gentiment fait parvenir en prêt :
Fiche technique Dell XPS 13 (2026)
Résumé
|Processeur
|Intel Core 5 320
|Taille de la mémoire
|16Go
|Carte graphique
|Intel Graphics
|Taille de l'écran
|13.4 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
OS
|Système d'exploitation
|Windows 11
Processeur
|Processeur
|Intel Core 5 320
|Type de processeur
|6 cœurs, 6 Mo de cache, jusqu’à 4,6 GHz
|Finesse de gravure
|1.8nm
|NVIDIA RTX Spark
|Non
Mémoire vive
|Taille de la mémoire
|16Go
|Type de mémoire
|DDR5
|Fréquence(s) Mémoire
|7,467MHz
Graphismes
|Carte graphique
|Intel Graphics
Écran
|Taille de l'écran
|13.4 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Type de dalle
|Dalle IPS
|Type d'écran
|LED
|Définition d'écran
|2.5 K
|Format de l'écran
|16/10
|Dalle mate / antireflet
|Oui
|NVIDIA G-SYNC
|Non
|Écran tactile
|Oui
Stockage
|Configuration disque(s)
|SSD NVMe
|Disque principal
|512 Go
|Lecteur optique
|Aucun
|Emplacement mSATA/M.2
|M.2 (occupé)
Connectique
|Connectiques disponibles
|USB 3.2 Type C
Réseau sans-fil
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|7
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|6
Équipement
|Webcam
|Oui
|Haut-parleurs
|Intégrés
|Clavier
|Azerty
|Clavier rétroéclairé
|Oui - Couleur unique
|Pavé numérique
|Non
Caractéristiques physiques
|Longueur
|296.9mm
|Largeur
|200.66mm
|Épaisseur
|12.7mm
|Poids
|1kg
Dans cette configuration 16 Go, le Dell XPS 13 2026 est affiché en France à un tarif recommandé de 1299 euros. L’appareil débute à 1149 euros en version 8 Go. Un tarif déconcertant au regard des 699,99 dollars hors taxes réclamés aux États-Unis, en prix de départ, pour la même machine.
Pour limiter la casse, Dell France propose toutefois un tarif étudiant (sous réserve d’éligibilité) permettant au XPS 13 8 Go de passer à 799,99 euros, s’alignant ainsi sur le tarif du MacBook Air. À l’heure où nous rédigeons ces lignes, le modèle 16 Go que nous testons ici est en outre soldé à 999 euros sur la boutique officielle du constructeur américain. De quoi mettre les choses en perspective.
Design : tout petit, tout mignon, avec un petit air de MacBook 12 en prime
Avec 296,9 x 200,6 x 12,7 mm pour 1 kg tout rond, le XPS 13 2026 est nettement plus compact et beaucoup plus léger que le XPS 14 lancé plus tôt cette année. Il y a d’ailleurs un monde entre les deux appareils en termes de format et d’encombrement. Cela dit, même sans le comparer à son grand-frère de 14 pouces, le XPS 13 est, assez littéralement, un petit ordinateur portable.
Le nouveau PC « abordable » de Dell parvient ainsi à être aussi fin que le MacBook Air, mais plus léger d’environ 200 grammes et un tantinet moins large. Il n’est d’ailleurs pas sans nous rappeler, en termes de prise en main, le MacBook de 12 pouces commercialisé par Apple entre 2015 et 2017, ce qui n’est pas pour nous déplaire.
Quoi qu’il en soit, Dell mise ici sur un châssis en aluminium usiné CNC. Les finitions, dans la plus pure tradition XPS, sont irréprochables. À tel point qu’elles nous paraissent même un tout petit cran au-dessus de ce que propose Apple avec le Air. Cette franche réussite est complétée par une excellente qualité d’assemblage et par un coloris bleu clair du plus bel effet.
C’est franchement un très bel ordinateur que nous sert Dell, un modèle premium et statutaire qui n’a rien à envier aux autres modèles de la gamme. On apprécie en outre le soin accordé à la rigidité du châssis ainsi qu’à celle du cadre d’écran. Ici, tout est robuste, contrairement à ce que l’on pouvait (par exemple) déplorer sur un Acer Swift Air 14, testé récemment sur Clubic.
En dépit de son tout petit format et de son châssis très ramassé, le nouveau XPS 13 s’équipe d’un duo clavier/trackpad convaincant. Le clavier s’illustre par une frappe assez sèche mais très précise, grâce à un bon espacement des touches. Pas trop étriqué, mais un peu plus bruyant qu’on l’aurait voulu, il se démarque par une profondeur de course réduite et un rebond très tonique.
Une réussite dans l’ensemble, d’autant que le trackpad nous a globalement convaincus lui aussi. On y retrouve une petite surface cliquable très similaire en termes de rendu et de précision à ce que propose Apple sur son MacBook Neo. Nous recommandons quand même une souris externe pour gagner en rapidité au quotidien, mais cette surface tactile est suffisamment précise pour faire le job quand on travaille sur le pouce ou en déplacement.
Carton jaune en revanche pour le volet connectique. Fidèle à ses habitudes sur la gamme XPS, Dell se contente de deux ports USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s avec DisplayPort et Power Delivery).
Leur répartition est plutôt judicieuse (ils sont installés de part et d’autre du châssis, ce qui permet la recharge d’un côté comme de l’autre) et leur présence discrète, mais en la matière Dell s’en tient vraiment au service minimum… Au point de faire l’impasse sur la prise casque qu’on attend pourtant sur un PC portable. Dommage, car ASUS et (dans une moindre mesure) Acer font nettement mieux sur ce point avec leurs modèles Zenbook 14 et Swift Air 14 respectifs.
La webcam 1080p ne mérite pas qu’on s’attarde sur elle bien longtemps. Limitée à 2 Mpx, elle délivre une image très fade et particulièrement bruitée, tout juste suffisante pour des appels vidéo. Heureusement, son utilité est ailleurs puisqu’elle est dotée des capteurs nécessaires à l’identification faciale via Windows Hello. Sa raison d’être, elle est là. Dell fait en revanche un effort qu’il faut saluer sur les haut-parleurs. Ce nouveau XPS 13 intègre en effet quatre petits speakers de 2 W cachés dans le châssis. Ils utilisent ce dernier comme une sorte de caisse de résonance pour délivrer un son plutôt puissant et joliment équilibré. Une belle surprise.
Le démontage de l’appareil se fait enfin en retirant la plaque inférieure du châssis, retenue par 4 vis Torx T5. L’opération ne revêt toutefois qu’un intérêt limité car seuls le SSD et la batterie peuvent être remplacés, comme c’est le cas sur la plupart des ultraportables modernes.
Écran : une dalle IPS parfaitement contrastée… Et un petit quelque chose en plus
Notre XPS miniature mise sur un écran IPS tactile de 13,4 pouces. Ce panneau LCD affiche une définition QHD+ (2560 par 1600 pixels), avec rafraîchissement dynamique oscillant de 30 à 120 Hz, et une luminance maximale donnée à 500 cd/m² en SDR. Voyons ce qu’il en est.
À l’aide de notre sonde et du logiciel de mesures DisplayCal, nous relevons tout d’abord une luminance maximale SDR de 471 cd/m², proche de celle annoncée par Dell sur la page officielle de son produit. Cette luminance est suffisante dans la majorité des cas, d’autant qu’un revêtement antireflets particulièrement efficace est de mise sur ce modèle.
Le traitement mat très réussi de l’écran, proche de l’option nano-texturée proposée sur les MacBook Pro, donne à la dalle un petit air de liseuse couleur et améliore fortement la lisibilité dans les environnements très éclairés ou en extérieur. Dell est en outre le seul constructeur à inclure un revêtement mat aussi efficace sur un PC portable visant (maladroitement en France) l’entrée de gamme.
Côté contraste, nous sommes également gâtés avec un ratio s’élevant à 2012:1. Un indice généreux pour la technologie IPS, qui nous assure des noirs très justes et une profondeur d’image tout à fait satisfaisante, même si l’on reste évidemment un bon cran derrière ce que permettent les écrans OLED en la matière. En termes de contraste, le XPS 13 fait un peu mieux que le MacBook Neo, mais nettement moins bien que le dernier ZenBook 14 d’ASUS… Qui est pour sa part doté d’un panneau organique dès 799 euros.
Face au modèle d’ASUS, l’écran de notre XPS 13 fait également moins bien sur le plan colorimétrique, avec un DeltaE juste correct, mesuré à 2,8 (il doit être idéalement égal ou inférieur à 3, nous y sommes de justesse) et une température des couleurs un tantinet trop froide par défaut (6730 kelvins au lieu des 6500 attendus). On se cantonne par ailleurs ici à l’espace de couleurs sRGB, le gamut DCI-P3 n’étant que partiellement pris en charge.
Peu importe, serions-nous tentés de dire, car ce que nous avons eu sous les yeux durant notre test reste très convaincant. Le traitement anti-reflets, la luminance suffisante et le très bon contraste de cet écran compensent largement ses légers manquements colorimétriques.
Performances : un minimalisme poussif (sauf sur le SSD)
Comme l’Acer Swift Air 14, le Framework Laptop 12 ou le Lenovo IdeaPad Slim 5i, le petit XPS 13 millésime 2026 s’appuie sur un processeur Intel « Wildcat Lake ». Cette génération de processeur mobile lancée en avril 2026 est souvent présentée comme une version miniaturisée de l’architecture « Panther Lake » (commercialisée pour sa part depuis janvier 2026) vouée aux machines avant tout vouées à la bureautique. Une manière assez juste de présenter les choses, puisqu’on retrouve ici le même cadre technologique, la même gravure Intel 18A (1,8 nm), mais avec une voilure nettement réduite par rapport aux solutions Core Ultra de série 3.
Avec ses 6 cœurs (2 à hautes performances, 4 à haute efficacité énergétique), ses 6 Mo de cache et ses 15 W de TDP, le Core 5 320 boxe peu ou prou dans la même catégorie que l’A18 Pro installé à bord du MacBook Neo. Ça tombe bien, car à l’instar du petit MacBook abordable d’Apple, le XPS 13 se destine principalement à la bureautique, à la navigation web et au multimédia léger. Des activités basiques que la puce d’Intel mène à bien sans jamais démériter… Même si ses capacités sont par essence modestes.
Voici un bref récapitulatif de la configuration testée :
- Processeur Intel Core 5 320 (6 cœurs / 6 threads cadencés à un maximum de 4,6 GHz, 6 Mo de cache, 15 W de TDP, gravure 18A) avec partie graphique limitée à 2 cœurs Xe3
- 16 Go de mémoire vive (LPDDR5X-7467)
- 512 Go de SSD (PCIe Gen 4, M.2)
- Connectivité Wi-Fi 7 / Bluetooth 6
Commençons par aborder la prestation du XPS 13 en termes de dissipation thermique. Ici, l’appareil ne brille pas vraiment. Sans jamais être inconfortable, il souffre d’une légère tendance à la chauffe que l’on remarque surtout au-dessus du clavier et sous le châssis, en particulier près de la charnière d’où l’air chaud est expulsé.
Malgré ses deux ventilateurs (qui ne s’activent qu’en cas de tâches lourdes et soutenues confiées au duo CPU / GPU), l’appareil affiche entre 44 et 49 degrés en température maximale lors d’une charge CPU à 100 % sur Cinebench R24. De quoi être ressenti au toucher. La nuisance sonore reste cela dit minimale et cette gêne thermique totalement absente d’un contexte d’utilisation courant. En face, le MacBook Neo fait par contre bien mieux, en restant plus frais et totalement silencieux grâce à son système de refroidissement passif (dénué de ventilateurs).
Sur le XPS 13, les performances CPU sont aussi restreintes que prévu. Sur Cinebench R24, le Core 5 320 fait de son mieux pour développer 355 points en multi-Core et 114 points en single-Core. Il fait donc légèrement mieux que le MacBook Neo et son A18 Pro en calculs effectués sur plusieurs cœurs, mais reste environ 24 % plus lent sur un seul cœur.
À noter toutefois que notre XPS 13 tire son épingle du jeu grâce aux 16 Go de mémoire vive que notre modèle de prêt embarque. Le comparer frontalement à des machines limitées à 8 Go seulement est donc injuste, a fortiori celles sous Windows 11.
Car si macOS parvient à exploiter efficacement 8 Go de mémoire vive sur le MacBook Neo, le système d’exploitation de Microsoft, lui, ne fait pour l’instant aucun effort suffisant en la matière, gobant à lui seul entre 5 et 6 Go de RAM sur les 8 Go embarqués par un nombre croissant de modèles d’entrée de gamme. Un petit scandale en plein contexte de pénurie, où chaque gigaoctet devrait compter.
En clair, si ce XPS 13 vous intéresse, visez mordicus le modèle 16 Go ou (en l’état actuel de Windows 11) abstenez-vous.
Sur le plan graphique aussi le Core 5 320 voyage léger. Jouer en Full HD+ à des jeux un tant soit peu exigeants est compliqué… Pour ne pas dire impossible. Les gamers occasionnels resteront donc sur leur faim, à moins d’apprécier uniquement les jeux indépendants, minimalistes ou très anciens, de préférence en 720p.
Ces capacités GPU vite saturées limitent aussi le champ des possibles en utilisation plus avancée, pour de la retouche photo ponctuelle par exemple. Le XPS 13 n’évolue — on le savait — absolument pas dans la même cour que ses grands frères les XPS 14 ou 16 sous processeurs Panther Lake. Tenez-vous-le pour dit.
L’appareil se distingue par contre de ses concurrents directs, que ce soit chez ASUS, Acer ou Apple, par la présence d’un SSD PCIe Gen 4 rapide : 7056 Mo/s en lecture et 5786 Mo/s en écriture. Parfait pour contribuer à la très bonne réactivité générale de cette mouture 16 Go en utilisation courante.
Autonomie : la journée sur batterie sans problème, voire un peu plus
Petit format oblige, le XPS 13 2026 s’appuie sur une petite batterie, de 52 Wh en l’occurrence. Cette capacité restreinte s’avère toutefois suffisante. Dell tire parti de l’écran à rafraîchissement dynamique pour économiser de l’énergie, et s’appuie en parallèle sur la sobriété énergétique des processeurs « Wildcat Lake » pour éviter toute consommation superflue.
Dans le cadre d’un usage quotidien et polyvalent, mêlant bureautique, navigation web soutenue et lecture multimédia, l’appareil parvient ainsi à tenir entre 8 et 10 heures dans la majorité des cas. Nous sommes légèrement derrière les 11 heures obtenues par le MacBook Neo, mais à format équivalent et pour cette catégorie de produits, le XPS 13 ne s’en sort pas si mal. La journée de travail sur batterie est assurée… Avec souvent un peu de rab en prime.
La recharge se fait quant à elle en passant par l’un des deux ports USB-C de l’appareil, à l’aide d’un chargeur qu’il faudra acheter à part si vous n’en avez pas déjà un sous la main. Dell recommande un bloc secteur de 65 W pour recharger efficacement l’appareil.
Dell XPS 13 (2026) : l’avis de Clubic
Le nouvel XPS 13 est un petit ordinateur attachant et efficace. Redoutablement compact sans jamais être inconfortable, équipé d’un écran mat des plus agréables à l’œil et d’un clavier réussi, il incarne à merveille le concept de « machine à écrire de luxe » comme le faisait il y a quelques années le MacBook 12.
Nous pourrions vous parler plus longuement des quelques défauts de ce XPS miniature, de ses performances succinctes et de son volet connectique bien trop minimaliste, mais ce serait passer à côté du sujet sur ce produit pour lequel nous avons eu, il faut bien le dire, un petit coup de cœur.
Petit, ce coup de cœur, car Dell s’égare complètement sur le prix de ce nouveau modèle. À 1299 euros pour la configuration testée (la seule qui mérite vraiment votre attention), le XPS 13 2026 rate complètement sa cible : il ne rivalise plus du tout avec le MacBook Neo et se retrouve pratiquement en face d’un MacBook Air M5 sur le plan tarifaire… sans jamais jouer dans la même cour.
Un sabotage en règle (sur le marché français) d’une machine qui ne demandait qu’à être aimée.
- Un très bel écran IPS QHD+ / 120 Hz, lumineux, mat et tactile
- Format très compact, hyper plaisant, châssis solide
- Des haut-parleurs étonnamment bons
- Autonomie au point pour le format (8 à 10 heures)
- Performances vite limitées
- (Légère) tendance à la chauffe
- Deux ports USB-C seulement et webcam rudimentaire
- Placement tarifaire hasardeux en France (hors promotions)
Concurrence : quelles alternatives au XPS 13 (2026) ?
- Appareil léger et élégant
- Le bel écran Full HD+ / 120 Hz, qui fait parfaitement son boulot
- Chauffe peu, reste toujours silencieux
- L’expérience macOS pleine et entière, à petit prix
- L’écran IPS « Liquid Retina », lumineux et bien calibré
- Un excellent clavier, pas trop petit, proche de celui du MacBook Air