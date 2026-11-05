Face au modèle d’ASUS, l’écran de notre XPS 13 fait également moins bien sur le plan colorimétrique, avec un DeltaE juste correct, mesuré à 2,8 (il doit être idéalement égal ou inférieur à 3, nous y sommes de justesse) et une température des couleurs un tantinet trop froide par défaut (6730 kelvins au lieu des 6500 attendus). On se cantonne par ailleurs ici à l’espace de couleurs sRGB, le gamut DCI-P3 n’étant que partiellement pris en charge.

Peu importe, serions-nous tentés de dire, car ce que nous avons eu sous les yeux durant notre test reste très convaincant. Le traitement anti-reflets, la luminance suffisante et le très bon contraste de cet écran compensent largement ses légers manquements colorimétriques.

Performances : un minimalisme poussif (sauf sur le SSD)

Comme l’Acer Swift Air 14, le Framework Laptop 12 ou le Lenovo IdeaPad Slim 5i, le petit XPS 13 millésime 2026 s’appuie sur un processeur Intel « Wildcat Lake ». Cette génération de processeur mobile lancée en avril 2026 est souvent présentée comme une version miniaturisée de l’architecture « Panther Lake » (commercialisée pour sa part depuis janvier 2026) vouée aux machines avant tout vouées à la bureautique. Une manière assez juste de présenter les choses, puisqu’on retrouve ici le même cadre technologique, la même gravure Intel 18A (1,8 nm), mais avec une voilure nettement réduite par rapport aux solutions Core Ultra de série 3.

Avec ses 6 cœurs (2 à hautes performances, 4 à haute efficacité énergétique), ses 6 Mo de cache et ses 15 W de TDP, le Core 5 320 boxe peu ou prou dans la même catégorie que l’A18 Pro installé à bord du MacBook Neo. Ça tombe bien, car à l’instar du petit MacBook abordable d’Apple, le XPS 13 se destine principalement à la bureautique, à la navigation web et au multimédia léger. Des activités basiques que la puce d’Intel mène à bien sans jamais démériter… Même si ses capacités sont par essence modestes.