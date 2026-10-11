Design : trapu, élégant, suffisant

Léger (1,1 kg), mais un peu épais, le nouveau Zenbook 14 doit son côté trapu (35,35 x 24,24 x 1,65 cm) au châssis unique qu’il exploite indifféremment d’une configuration à l’autre… En dépit de plateformes AMD, Intel et Qualcomm pourtant très différentes.

L’appareil doit en effet être en capacité d’accueillir en son sein de puissants processeurs x86 Intel Core Ultra ou AMD Ryzen (et le système de dissipation costaud qui va avec), aussi bien que de petites puces ARM Qualcomm Snapdragon X, bien plus modestes, en fonction de ce que l’utilisateur final souhaitera se payer.

Cette rationalisation permet à ASUS de réduire ses coûts de production, pour nous proposer ce nouveau modèle à un prix plancher de 799 euros en France. Une astuce qui aboutit toutefois à un produit moins aérien que ce à quoi la marque nous avait habitués ces dernières années pour un 14 pouces.