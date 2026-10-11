Annoncé au Computex 2026, dans la foulée de plusieurs modèles auxquels il s’oppose frontalement sur l’entrée de gamme, le nouvel ASUS Zenbook 14 fait partie des modèles abordables, au look premium, lancés dans le sillage du MacBook Neo. Avec son écran OLED et ses trois coloris originaux, l’engin veut séduire le plus grand nombre. Pari réussi ?
Réduire les coûts de fabrication, les rationaliser. Chaque constructeur a sa méthode pour y parvenir. Avec son nouveau Zenbook 14, ASUS fait le choix d’un PC unique décliné en trois plateformes. Comprenez qu’au sein d’un châssis identique, ASUS propose trois configurations distinctes articulées autour de puces AMD, Intel ou Qualcomm… Mais avec un gros atout face à la concurrence : chaque machine est équipée d’un écran OLED. Quelle que soit la mouture choisie.
- Un écran OLED dès 799 €
- Châssis coloré, léger et bien construit
- Connectique complète
- Autonomie généreuse pour ce segment (10 à 12 heures)
- Performances limitées par essence
- SSD d’un autre âge
- Clavier passable, bruyant et trop mou
C’est donc sous le signe d’un triple choix et d’une solide proposition en matière d’affichage que ce nouveau modèle se présente à des Français globalement fauchés… En coloris corail, Komodo, beige Zabriskie ou bleu arctique. Alors faut-il craquer à moins de 1000 euros ? Réponse dans notre test, mais avant toute chose, voici la fiche technique du modèle qu’ASUS France nous a aimablement prêté :
Fiche technique ASUS ZenBook 14 (2026)
Résumé
|Processeur
|Qualcomm Snapdragon X (X1-26-100)
|Taille de la mémoire
|16Go
|Carte graphique
|Adreno X1-45
|Taille de l'écran
|14 pouces
|Taux de rafraîchissement
|60Hz
OS
|Système d'exploitation
|Windows 11
Processeur
|Processeur
|Qualcomm Snapdragon X (X1-26-100)
|Type de processeur
|8 coeurs / 8 threads
|Fréquence du processeur
|2.97GHz
|Finesse de gravure
|4nm
Mémoire vive
|Taille de la mémoire
|16Go
|Type de mémoire
|DDR5
Graphismes
|Carte graphique
|Adreno X1-45
Écran
|Taille de l'écran
|14 pouces
|Taux de rafraîchissement
|60Hz
|Type de dalle
|Dalle OLED
|Type d'écran
|OLED
|Définition d'écran
|Full HD+
|Format de l'écran
|16/10
|Dalle mate / antireflet
|Non
|NVIDIA G-SYNC
|Non
|Écran tactile
|Non
Stockage
|Configuration disque(s)
|SSD
|Disque principal
|256 Go
|Disque secondaire
|1 slot M.2 NVMe
|Emplacement mSATA/M.2
|M.2 (occupé)
|Lecteur de carte mémoire
|Aucun
Connectique
|Connectiques disponibles
|USB 3.2, USB 3.2 Type C, Jack 3,5mm Femelle Stéréo, HDMI 2.1
Réseau sans-fil
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.3
Équipement
|Webcam
|Oui
|Haut-parleurs
|Intégrés
|Clavier
|Azerty
|Clavier rétroéclairé
|Oui - Couleur unique
|Pavé numérique
|Non
|Lecteur d'empreinte digitale
|Non
Caractéristiques physiques
|Longueur
|35.35cm
|Largeur
|24.24cm
|Épaisseur
|1.65cm
|Poids
|1.1kg
Dans cette configuration Snapdragon X / 16 Go / 256 Go le nouveau Zenbook 14 est commercialisé en France à 999 euros. L’appareil démarre toutefois à 799 euros en mouture 8 Go / 256 Go et voit son prix grimper bien au-delà des 1000 euros dans ses versions Intel / AMD les mieux équipées.
Design : trapu, élégant, suffisant
Léger (1,1 kg), mais un peu épais, le nouveau Zenbook 14 doit son côté trapu (35,35 x 24,24 x 1,65 cm) au châssis unique qu’il exploite indifféremment d’une configuration à l’autre… En dépit de plateformes AMD, Intel et Qualcomm pourtant très différentes.
L’appareil doit en effet être en capacité d’accueillir en son sein de puissants processeurs x86 Intel Core Ultra ou AMD Ryzen (et le système de dissipation costaud qui va avec), aussi bien que de petites puces ARM Qualcomm Snapdragon X, bien plus modestes, en fonction de ce que l’utilisateur final souhaitera se payer.
Cette rationalisation permet à ASUS de réduire ses coûts de production, pour nous proposer ce nouveau modèle à un prix plancher de 799 euros en France. Une astuce qui aboutit toutefois à un produit moins aérien que ce à quoi la marque nous avait habitués ces dernières années pour un 14 pouces.
Le Zenbook 14 s’avère effectivement plus épais que la plupart des modèles de la concurrence. Au petit jeu de la finesse, l’Apple MacBook Neo reste donc devant, au même titre que le nouveau Dell XPS 13, l’Acer Swift Air 14 ou le Tecno MegaBook T14 Air, qui se montre d’ailleurs le plus léger de tous… Au détriment d’une batterie pour le coup sacrifiée. Nous verrons plus loin où en est le nouveau modèle abordable d’ASUS sur ce terrain.
Notre Zenbook fait quoi qu’il en soit très bonne impression en matière d’assemblage et de qualité de construction : difficile, sur ce point, de prendre ASUS en défaut, même si la marque adopte ici une approche dépareillée. Le Zenbook A14, dont ce modèle s’inspire largement, reposait en effet sur un châssis entièrement en Ceraluminum, un alliage au toucher minéral développé en interne. Ici, ce matériau est réservé au capot, le reste de la structure, plus modeste, étant composé de deux pièces d’aluminium embouti.
Ce petit mélange de matériaux n’en reste pas moins harmonieux. On apprécie qu’ASUS ait réussi à glisser un peu de son précieux Ceraluminum sur un modèle d’entrée de gamme, car il donne beaucoup de caractère à ce Zenbook 14. Dans l’ensemble, son design est une réussite.
D’autant qu’une nouvelle fois, ASUS ne mégote pas en termes de connectique. On retrouve en effet une sortie HDMI 2.1, un port USB-A 3.2, deux ports USB-C 3.2 et une prise casque sur ce nouveau modèle. Tout le nécessaire est par conséquent à portée de doigt. Du moins pour l’utilisation bureautique principalement visée ici.
Son clavier nous plonge néanmoins en plein désarroi. On y retrouve tous les défauts de celui installé en 2025 sur le Zenbook A14. Trop mou en son centre, il souffre de touches au rendu très plastique et d’une frappe bruyante manquant, selon nous, de précision, en dépit d’une profondeur de course qui nous semble par contre avoir été peaufinée.
Le trackpad ne restera pas dans les mémoires lui non plus, mais c’est très rarement le cas à ce prix. Sur ce point, le MacBook Neo et le dernier XPS 13 font un peu mieux… Sans vraiment transformer l’essai eux non plus. En clair, nous vous recommandons l’achat d’une souris externe pour travailler confortablement.
En revanche, la webcam 1080p avec reconnaissance faciale est convenable — sa qualité d’image suffira tout à fait pour des échanges vidéo ponctuels. Elle permet aussi une identification faciale instantanée pour se connecter facilement au démarrage ou en sortie de veille. Sans changer la face du monde, les haut-parleurs délivrent quant à eux un son équilibré, qui tient la route en dépannage malgré un volume maximum limité.
L’ouverture du châssis (en retirant la plaque inférieure en aluminium, retenue par quelques vis) permet enfin de constater que le SSD (au format M.2 2280) et la batterie peuvent être remplacés au besoin. Cela dit, les autres composants (processeur, mémoire vive, modem…) sont solidaires de la carte mère. Ces éléments ne pourront pas être remplacés après l’achat.
S’il s’agit d’un problème pour vous, peut-être devriez-vous alors vous pencher sérieusement sur le petit Framework Laptop 12, dont le concept modulaire permet de changer à peu près n’importe quel composant facilement.
Écran : ASUS héraut de l’OLED… Y compris sur l’entrée de gamme
En dépit de son prix de départ contenu, le Zenbook 14 parvient à embarquer un écran OLED quelle que soit sa configuration. Seules changent la définition et la fréquence de rafraîchissement, plus élevées sur les moutures haut de gamme de l’appareil.
Le modèle qui nous intéresse pour ce test est équipé d’une dalle organique affichant une définition Full HD+ (1920 par 1200 pixels), suffisante en 14 pouces. On s’en tient par contre à une fréquence 60 Hz, et la luminance maximale est de 300 cd/m². Le spectre DCI-P3 est quant à lui couvert à 100 %, comme sur la plupart des modèles haut de gamme récents. Côté colorimétrie, le petit modèle abordable d’ASUS fait donc (à peu près) aussi bien que certains modèles vendus deux fois son prix.
Pile en face de lui, le MacBook Neo fait mieux sur la luminosité et la densité de pixels, tandis que l’Acer Swift Air 14 se démarque avec une dalle IPS plus réactive (120 Hz), c’est vrai, mais qu’importe, ASUS reste fidèle à son credo : proposer la technologie OLED partout où c’est possible… Y compris à moins de 1 000 euros. Un joli tour de force industriel.
Ces éloges étant faits, on sent quand même que la dalle OLED choisie par ASUS compte parmi les plus vieilles toujours en circulation. Ses 300 cd/m² (à peine) de luminance ne suffisent pas à compenser la nature très brillante de l’écran. La lisibilité s’en trouve fortement pénalisée dans les intérieurs très éclairés, et l’utilisation en extérieur est proscrite. Un point à garder en tête.
ASUS fait par contre mouche sur la calibration, globalement juste au sortir du carton. Il faudra néanmoins ajuster très légèrement la température des couleurs à l’aide de l’utilitaire MyASUS pour obtenir un rendu parfait. Dans l’ensemble, cet écran reste en tout cas l’un des meilleurs que vous pourrez trouver à ce stade sur un PC portable vendu à partir de 799 euros. Bien joué, ASUS.
Performances : ce qu’il faut pour travailler, pas tellement plus
Nous l’avons évoqué plus haut, le Zenbook 14 que nous testons ici est doté d’un processeur ARM : le petit Qualcomm Snapdragon X (X1-26-100). Lancé en début d’année 2025 pour les PC d’entrée de gamme, ce processeur faisait, il y a presque deux ans, du bon travail sur le plan CPU, délivrant de bonnes performances pour tous les usages courants. Nous allons voir s’il reste compétitif, en cette fin d’année 2026, notamment face à l’A18 Pro du MacBook Neo, ou lorsqu’on l’oppose aux processeurs x86 « Wildcat Lake » d’Intel exploités par plusieurs modèles concurrents comme le XPS 13 ou l’Acer Swift Air 14.
Avant toute chose, voici un bref récapitulatif de la configuration qu’ASUS nous a permis de tester :
- Processeur Qualcomm Snapdragon X — X1-26-100 (8 cœurs / 8 threads cadencés à un maximum de 2,97 GHz, 30 Mo de cache, gravure 4 nm) avec NPU Hexagon de 45 TOPS et partie graphique intégrée Adreno X1-45.
- 16 Go de mémoire vive LPDDR5X
- 256 Go de SSD (M.2 2280 PCIe Gen 4)
Commençons par évoquer les performances de l’appareil en matière de dissipation. ASUS mise ici sur deux petits ventilateurs, activés uniquement dans le cas d’une forte charge CPU / GPU.
Pour les besoins de notre test, nous avons poussé le Snapdragon X dans ses derniers retranchements. On mesure alors un maximum de 45 degrés au niveau de la charnière. Rien de bien méchant, d’autant que le clavier reste globalement au frais. La chauffe n’est donc pas un problème sur le Zenbook 14. Quant à la nuisance sonore des ventilateurs, elle n’est pour sa part que très occasionnelle et limitée. Malgré tout, le MacBook Neo fait nettement mieux, pour la simple et bonne raison qu’il n’a pas de ventilateur du tout.
Sur le terrain CPU, on remarque pour le coup un étrange nivellement vers le bas du Snapdragon X en termes de performances multi-Core. On sait qu’il peut faire nettement mieux sur ce terrain. À châssis similaire et puce rigoureusement identique, le Zenbook A14 (2025) obtenait par exemple un sCore bien plus élevé sur Cinebench R24, comme vous pouvez le voir sur le tableau ci-dessous. Preuve s’il en fallait qu’ASUS a rudement serré la vis du SoC de Qualcomm cette fois-ci.
Cependant, en multi-Core, la marque reste quand même au-dessus de ce que permettent le MacBook Neo et sa puce A18 Pro, et s’en tient peu ou prou aux performances proposées en 2022 par le MacBook Air M2.
On note néanmoins un net retard de l’appareil et son Snapdragon X en termes de performances sur un seul cœur, que ce soit face aux anciennes puces d’Apple, face à l’A18 Pro de son meilleur ennemi, ou face aux solutions concurrentes signées Intel. Ce déficit conduit à une réactivité légèrement amoindrie en usage courant et à des interactions moins « snappy » avec Windows.
Cela étant dit, notre machine de test tire son épingle du jeu face aux modèles 8 Go (qui pullulent de nouveau sur l’entrée de gamme), car elle est mieux pourvue en RAM. Si vos finances vous le permettent, nous vous conseillons fortement d’opter pour cette version 16 Go de l’appareil plutôt que pour sa mouture 8 Go, Windows 11 (à l’inverse de macOS) ayant bien du mal à se satisfaire d’une quantité de mémoire vive inférieure à l’heure où nous rédigeons ces lignes.
Du point de vue de ses capacités graphiques, le Snapdragon X ne nous réserve par contre aucune surprise. On sait depuis ses débuts sur le marché que le modeste iGPU Adreno X1-45 qu’il intègre ne peut pas aller bien loin en jeu ou dans les usages créatifs. Nos tests nous le confirment une fois de plus : le cap des 30 FPS est impossible à tenir en Full HD+ sur les jeux un tant soit peu gourmands… Même avec les réglages faibles ou optimisés pour la vieille puce AMD du Steam Deck. Si vous aviez dans l’idée de jouer confortablement à Fortnite entre deux cours, c’est raté.
La lenteur du stockage de ce nouveau Zenbook mérite aussi d’être mise en exergue. ASUS opte ici pour un SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 qui n’est pas loin de battre des records de mollesse avec 2427 Mo/s en lecture et 2077 Mo/s en écriture. Un bond dans le passé qui finit de cantonner notre Zenbook aux tâches bureautiques et multimédias les plus courantes.
Autonomie : un mal pour un bien ?
Le bridage du processeur que nous avons décrit plus haut a au moins un effet bénéfique : il permet à ASUS d’aboutir à une consommation énergétique très réduite sur le Zenbook 14. L’autonomie de l’appareil s’en trouve donc renforcée, en dépit d’une capacité de batterie de 50 Wh seulement. Un mal pour un bien, enfin si l’on veut.
Dans le cadre d’une utilisation polyvalente mêlant bureautique, lecture vidéo et navigation web, la batterie tient le plus souvent entre 10 et 12 heures, dépassant ainsi celle du MacBook Neo dans certains cas. Nous sommes également devant ce que permettent les autres concurrents directs de ce nouveau modèle chez Dell ou Acer, notamment.
La recharge se fait quoi qu’il en soit par l’un des deux ports USB-C de l’appareil, à l’aide d’un chargeur qu’il faudra acheter à part si vous n’en avez pas déjà un sous le coude. Capacité recommandée par ASUS : entre 45 et 68 W.
ASUS Zenbook 14 2026 : l’avis de Clubic
Ce Zenbook 14 millésime 2026 est indubitablement une jolie petite machine, élégante, colorée et bien construite. Son écran OLED est une bénédiction à ce niveau de prix, et son autonomie mérite également d’être saluée.
ASUS a par ailleurs joué le jeu face au MacBook Neo, parvenant à dégainer (tout comme Acer, Lenovo et quelques autres) un modèle efficace en un temps record, à un prix raisonnable… et tout cela, en dépit de la pénurie de mémoire vive et de stockage qui fait rage. Un appréciable tour de force.
Si vous êtes intéressés par le Zenbook 14, il faut toutefois bien savoir où vous mettez les pieds. À l’instar des autres modèles lancés cette année à partir de 799 €, l’appareil voyage léger côté performances.
L’utiliser en bureautique ou en multimédia léger se fait sans déplaisir, mais ses limites sont trop vites atteintes pour espérer s’émanciper de ces usages basiques et courants. Surtout si vous ne pouvez pas vous offrir la mouture 16 Go de l’engin… la seule que nous pouvons raisonnablement vous conseiller.
- Un écran OLED dès 799 €
- Châssis coloré, léger et bien construit
- Connectique complète
- Autonomie généreuse pour ce segment (10 à 12 heures)
- Performances limitées par essence
- SSD d’un autre âge
- Clavier passable, bruyant et trop mou
Concurrence : quelles alternatives à l’ASUS Zenbook 14 2026 ?
- L’expérience macOS pleine et entière, à petit prix
- L’écran IPS « Liquid Retina », lumineux et bien calibré
- Un excellent clavier, pas trop petit, proche de celui du MacBook Air
- Appareil léger et élégant
- Le bel écran Full HD+ / 120 Hz, qui fait parfaitement son boulot
- Chauffe peu, reste toujours silencieux
- Un appareil élégant et très léger
- Le Core i5-1334U suffisant en bureautique et multimédia léger
- 16 Go de RAM et 512 Go de SSD sur un PC à 800 euros