Annoncée par Google au printemps et lancée en bonne et due forme début octobre, la plateforme Googlebook doit permettre au géant californien d’offrir une troisième voie entre Windows et macOS sur le terrain des ordinateurs portables haut de gamme. Un objectif dont on serait presque tenté de parler au passé, tant les ambitions de Google semblent élevées au regard des capacités réelles de son nouveau système d’exploitation Googlebook OS en l’état, comme nous l’expliquions dans un long article dédié à la question.

C’est dans ce contexte qu’arrive l’Acer Googlebook 14, premier modèle Googlebook du constructeur taïwanais, et seul modèle convertible de cette nouvelle gamme d’appareils conçus en collaboration étroite avec Google. Un ordinateur portable à écran OLED réversible élégant et bien construit, mais cher et limité, comme nous allons le voir.

Avant d’aller plus loin, voici la fiche technique précise du modèle qu’Acer France nous a fait parvenir en prêt :