Acer compte parmi les cinq premiers constructeurs à s’aventurer sur le terrain des Googlebook, les nouveaux ordinateurs portables premium à la sauce Android. Un pari risqué compte tenu des limites propres à la nouvelle plateforme voulue par Google… Et de l’actuelle flambée des prix de la RAM.
Vous connaissiez les Chromebooks et leur environnement ChromeOS ? Vous avez alors sûrement appris à connaître au moins un peu les nouveaux Googlebook et leur environnement basé sur le système d’exploitation mobile le plus répandu à la surface du globe : Android.
- Belle qualité de construction, appareil élégant
- Le seul Googlebook 2-en-1 (pour l’instant)
- L’écran OLED, son contraste, ses couleurs
- Chauffe peu, reste silencieux
- Autonomie solide (entre 12 et 15 heures)
- Centre du clavier trop mou, pavé tactile non haptique
- Performances suffisantes, mais modestes
- L’expérience de bureau Googlebook OS frustrante
- Aussi cher qu’un MacBook Air M5… mais infiniment moins polyvalent
Annoncée par Google au printemps et lancée en bonne et due forme début octobre, la plateforme Googlebook doit permettre au géant californien d’offrir une troisième voie entre Windows et macOS sur le terrain des ordinateurs portables haut de gamme. Un objectif dont on serait presque tenté de parler au passé, tant les ambitions de Google semblent élevées au regard des capacités réelles de son nouveau système d’exploitation Googlebook OS en l’état, comme nous l’expliquions dans un long article dédié à la question.
C’est dans ce contexte qu’arrive l’Acer Googlebook 14, premier modèle Googlebook du constructeur taïwanais, et seul modèle convertible de cette nouvelle gamme d’appareils conçus en collaboration étroite avec Google. Un ordinateur portable à écran OLED réversible élégant et bien construit, mais cher et limité, comme nous allons le voir.
Avant d’aller plus loin, voici la fiche technique précise du modèle qu’Acer France nous a fait parvenir en prêt :
Fiche techniqueAcer Googlebook 14
Résumé
- Processeur
- Intel Core Ultra 5 325
- Taille de la mémoire
- 16Go
- Carte graphique
- Intel Graphics
- Taille de l'écran
- 14 pouces
- Taux de rafraîchissement
- 120Hz
OS
|Système d'exploitation
|Chrome Os
Processeur
|Processeur
|Intel Core Ultra 5 325
|Type de processeur
|8 coeurs / 8 threads
|Fréquence du processeur
|4.5GHz
|Finesse de gravure
|1.8m
|NVIDIA RTX Spark
|Non
Mémoire vive
|Taille de la mémoire
|16Go
|Type de mémoire
|DDR5
|Nombre de slots mémoire libres
|0
Graphismes
|Carte graphique
|Intel Graphics
|Max-Q
|Non
Écran
|Taille de l'écran
|14 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Type de dalle
|Dalle OLED
|Type d'écran
|OLED
|Définition d'écran
|2880 x 1800 pixels
|Format de l'écran
|16/10
|Dalle mate / antireflet
|Non
|NVIDIA G-SYNC
|Non
|Écran tactile
|Oui
Stockage
|Configuration disque(s)
|SSD
|Disque principal
|256 Go
|Disque secondaire
|1 slot M.2 NVMe
|Lecteur optique
|Aucun
|Emplacement mSATA/M.2
|M.2 (occupé)
|Lecteur de carte mémoire
|Aucun
Connectique
|Connectiques disponibles
|Thunderbolt 4/USB-C, USB 3.2 Type C, Jack 3,5mm Femelle Stéréo
Réseau sans-fil
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|7
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|6
Équipement
|Webcam
|Non
|Haut-parleurs
|Intégrés
|Clavier
|Azerty
|Clavier rétroéclairé
|Oui - Couleur unique
|Pavé numérique
|Non
|Lecteur d'empreinte digitale
|Oui
Caractéristiques physiques
|Longueur
|314mm
|Largeur
|222.9mm
|Épaisseur
|13.9mm
|Poids
|1.14kg
L’Acer Googlebook 14 Core Ultra 5 / 256 Go est vendu à partir de 1 199,99 euros en France. Une autre version de l’appareil, équipée d’un Core Ultra 7 355, de 16 Go de RAM et 512 Go de SSD, est également proposée, à un tarif de 1 399,99 euros cette fois.
Design : Acer soigne sa copie… À un ou deux détails près
L’Acer Googlebook 14 est un ultraportable propre sur lui, bien sous tous les rapports — ou presque.
L’appareil répond en tout cas parfaitement aux canons du modèle de 14 pouces premium, en misant sur un châssis relativement fin et léger en alliage d’aluminium et de magnésium. Avec ses 314 x 11 x 13,9 mm pour 1,14 kg, ce premier Googlebook signé Acer s’offre d’ailleurs une nette montée en gamme face aux nombreux modèles Chromebook que la marque taïwanaise a pu commercialiser au fil des années.
De prime abord, on pourrait d’ailleurs prendre cet Acer Googlebook 14 pour un modèle de la gamme Swift, tant il est statutaire. À n’en point douter, nous sommes face à ce qu’Acer sait faire de mieux en termes de design et de construction. Sur ce point au moins, la promesse est tenue. En dépit de quelques impairs.
Modèle convertible oblige, l’écran peut basculer à 360 degrés autour du clavier pour passer en mode tablette. Une transition qui implique un changement d’interface, plutôt bienvenu, pour Googlebook OS qui bascule lui aussi en mode tablette avec une barre des tâches qui s’escamote au profit d’un Dock un peu plus facile à utiliser du bout des doigts. On remarque alors plus franchement les (assez grosses) bordures qui cernent l’écran de notre Acer Googlebook 14, mais aussi le léger renfoncement, visible le long des charnières, qui permet une meilleure prise en main verticale. Un détail plutôt bien pensé.
Les charnières nous paraissent d’ailleurs solides et bien construites, de même que le reste de l’engin, même si le centre du châssis est bien trop mou. Cela nuit malheureusement à la qualité du clavier — pour le reste très convenable. Plutôt silencieux, ce dernier offre en effet une belle profondeur de course. Malheureusement, le rebond de ses touches n’est pas aussi tonique que nous le voudrions… Et le manque de rigidité au centre du châssis entame son confort d’utilisation.
À ce défaut s’ajoute un trackpad dépassé. Acer ne fait pas suffisamment d’efforts ici. Contrairement à ce que l’on trouve sur l’excellent Swift 16 AI, par exemple, le constructeur ne recourt pas ici à la technologie haptique. C’est d’autant plus frustrant que d’autres Googlebook le font. Le pavé tactile installé sur l’appareil qui nous intéresse aujourd’hui s’avère donc daté et peu précis. Ses coins inférieurs s’enfoncent trop dans le châssis et les clics appuyés fonctionnent mal sur le tiers supérieur de cette surface de glisse, aux dimensions par contre généreuses.
Côté connectique, Acer fait également moins bien que sur la plupart de ses modèles Windows. Ici, l’USB-C règne en maître, sous la forme d’un port USB-C Thunderbolt 4, complété par deux ports USB-C 3.2. Une prise casque Jack 3,5mm est quand même d’actualité en complément, mais c’est tout. En d’autres termes, bienvenue au pays du dongle et des adaptateurs… Même s’il faut admettre que le concept de Googlebook pousse bien plus à l’usage du cloud et des services de Google qu’à manier une bonne vieille clé USB-A ou un SSD externe.
La webcam est pour sa part honnête, suffisante pour participer à une visioconférence de temps à autre mais il ne faut pas en attendre plus. En dépit de sa résolution de 5 mégapixels, cette dernière délivre une image relativement bruitée et des couleurs un peu ternes. À n’utiliser qu’en dépannage, tout comme les haut-parleurs. Leur présence de part et d’autre du clavier est réjouissante, mais c’est à peu près la seule chose positive que nous pouvons dire à leur sujet.
Symbole clignotant des Googlebook, une barre lumineuse RGB est installée dans le coin supérieur droit du capot. N’y allons pas par quatre chemins, elle est parfaitement inutile. Invisible pour l’utilisateur 90 % du temps, elle perd de facto toute pertinence pour être reléguée au simple rang d’élément distinctif de cette gamme. C’est dommage, son concept était au départ d’alerter l’utilisateur sur le niveau de la batterie ou l’arrivée de notifications… Ce qu’elle fait, mais à un endroit où personne ne verra rien.
L’accès aux composants, enfin, est possible en retirant la plaque inférieure du châssis, retenue par une dizaine de vis Torx. L’opération s’avère cependant assez peu utile puisqu’ici, seules la batterie et la barrette M.2 PCIe Gen 4 (SSD) peuvent être changées. Le processeur, la mémoire vive ou encore le module Wi-Fi 7 sont, sans surprise, soudés à la carte mère.
Écran : une dalle OLED lumineuse et réactive
S’il est un domaine sur lequel notre Acer Googlebook 14 ne mégote pas, c’est bien l’affichage. L’appareil s’appuie en effet sur une dalle tactile OLED 2,8K (2880 x 1800 pixels) de 14 pouces. Ce panneau monte à une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et affiche 100 % du spectre de couleurs DCI-P3… tout en délivrant une forte luminance.
De notre côté, l’évaluation de cet écran est plus difficile que d’habitude, puisque notre logiciel de mesure n’est pas compatible avec Googlebook OS. Il nous faut donc nous fier à nos seuls yeux pour jauger la qualité de cet écran, qui correspond, heureusement, à ce que la technologie OLED peut faire de mieux sur un PC portable à l’heure actuelle.
En misant sur un écran 2,8K / 120 Hz, Acer adopte peu ou prou la dernière génération de panneaux organiques disponibles au format 14 pouces. Celle que l’on retrouve sur la majorité des modèles très haut de gamme depuis un ou deux ans. Difficile donc de trouver à redire sur la réactivité de ce panneau ou sa densité de pixels : elles sont excellentes. OLED oblige, on apprécie évidemment aussi le contraste (infini), la profondeur des noirs, et l’impeccable vivacité des couleurs propres à cette technologie d’affichage.
La forte luminosité de la dalle permet par ailleurs de conserver une bonne lisibilité dans les environnements très éclairés, en dépit de la réflectance de l’écran de notre Googlebook, qui s’avère par contre très brillant et sujet aux reflets.
Mais là encore, rien d’atypique sur un écran OLED, ce défaut étant commun à 90 % des dalles organiques actuellement en circulation. Seuls certains modèles, encore trop rares, proposent en effet des traitements anti-reflets efficaces pour cette technologie d’affichage. On pense par exemple à l’ExpertBook Ultra chez ASUS, lancé en début d’année.
Quoi qu’il en soit, l’écran de cet Acer Googlebook 14 est, vous l’aurez compris, très convaincant. Il conviendra tout à fait aux utilisateurs les plus exigeants en termes de qualité d’image… Même si les contraintes induites (à ce jour) par son environnement logiciel limitent fortement la pertinence de ce modèle auprès des power users et des créatifs.
Performances : juste ce qu’il faut, pas tellement plus
L’Acer Googlebook 14 est — pour l’instant ? — l’un des deux seuls modèles de la gamme Googlebook à s’appuyer sur un processeur x86 Intel « Panther Lake », tous les autres étant équipés de puces ARM Qualcomm Snapdragon X Elite (de première génération).
À l’inverse de Windows, où l’architecture ARM souffre encore d’un léger désavantage en termes de performances (bien que la situation s’améliore progressivement), l’environnement Googlebook OS est moins à l’aise avec les processeurs x86 qu’avec le design ARM. La raison est simple : Googlebook OS est fondée sur la pile logicielle Android… Et cette dernière a été historiquement développée pour les processeurs mobiles de nos smartphones, tous sous architecture ARM.
De l’aveu même de Google, l’appareil qui nous intéresse aujourd’hui souffre donc de performances légèrement moins bonnes que ses compères équipés de solutions Snapdragon X Elite, tout du moins sur certaines applications Android gourmandes n’ayant pas encore été optimisées correctement pour l’architecture x86. Un souci que le géant de Mountain View et ses partenaires devraient réussir à régler au fil de l’eau, mais qui méritait d’être signalé.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, voici un bref récapitulatif de la configuration de notre Acer Googlebook 14 de test :
- Processeur Intel Core Ultra 5 325 (8 cœurs / 8 threads cadencés entre 3,6 et 4,5 GHz, 25 W de TDP et 12 Mo de cache) avec partie graphique Intel Graphics (4 cœurs Xe3 allant jusqu’à 2,45 GHz) et NPU de 47 TOPS
- 16 Go de mémoire vive (LPDDR5X)
- 256 Go de SSD M2 PCIe Gen 4
Commençons par la prestation thermique de l’appareil. Contrairement à l’excellent MacBook Air M5, le Googlebook 14 est équipé d’un système de dissipation actif, articulé autour de deux petits ventilateurs juxtaposés, couplés à un gros caloduc.
Ce dispositif a le mérite de n’être activé qu’avec parcimonie et de toujours rester discret. Il faut dire que la plupart des applications Googlebook OS ayant été avant tout optimisées pour les tablettes, notre Acer Googlebook 14 a rarement l’occasion de faire vrombir ses deux ventilos à pleine vitesse. Tant mieux. La chauffe est d’ailleurs modérée sur cet ordinateur, avec un maximum de 48 degrés relevés par notre sonde lors d’un long stress test graphique sous 3D Mark. Les ventilateurs se cantonnaient alors à 34 dB à peine à 40 cm de l’écran. Un léger murmure.
Sur le plan des performances CPU, justement, nous nous fions ici aux résultats obtenus sur Geekbench, nos mesures habituelles sous Cinebench 2024 et 2026 étant impossibles sur Googlebook OS. On constate alors que notre machine de test et son Intel Core Ultra 5 325 se positionnent, à processeur identique, deux pas derrière l’Honor Magicbook 16 millésime 2026. En single-Core, l’ASUS Zenbook 14 2026 et son Snapdragon X sont quant à eux derrière… Mais à un prix nettement inférieur, tandis que le MacBook Air M5 évolue dans une toute autre réalité, tant en single-Core qu’en multi-Core.
Sur le plan graphique, le bilan est également modeste, même si nos tests habituels n’ont pas pu être conduits, faute de pouvoir installer les mêmes jeux et benchmarks que sur les appareils Windows 11 et macOS que nous testons à longueur d’année. Sous 3D Mark Steel Nomad Light cependant, le score de notre Core Ultra 5 325 le situe assez loin devant un Qualcomm Snapdragon X mais aussi devant l’Intel Core 5 320 « Wildcat Lake » de l’Acer Swift Air 14. Les solutions graphiques intégrées aux puces Apple M5, Intel Core Ultra X7 / X9 ou Snapdragon X2 Elite restent toutefois infiniment plus performantes… Mais ces différentes puces sont aussi proposées sur des machines un peu plus chères que notre Acer Googlebook 14.
Ce dernier déçoit par contre en termes de SSD. Non content de nous limiter à 256 Go de stockage en 2026, Acer a fait le choix d’une barrette M.2 PCIe Gen 4 mollassonne, limitée à 963 Mo/s en écriture et 1,33 Go/s en lecture. Si vous vouliez une preuve supplémentaire que les Googlebook visent avant tout (comme les Chromebook avant eux) la bureautique et le multimédia léger et non les tâches un tant soit peu exigeantes… Eh bien en voilà une.
Autonomie : jusqu’à 14 heures sur batterie, le contrat est rempli
L’Acer Googlebook 14 se paye les services d’une batterie de 71 Wh. Couplée à l’efficacité énergétique d’un processeur Intel « Panther Lake » (merci au procédé Intel 18A, qui n’a plus grand-chose à prouver), cette grosse batterie contribue à nous offrir une solide autonomie.
En lecture vidéo sur YouTube (via Chrome) avec la luminosité de l’écran poussée à 100 %, un casque branché et le rétroéclairage du clavier coupé, nous avons réussi à tenir environ 13 heures sur batterie avant de devoir brancher un chargeur. Plus généralement, en fonction des usages et des réglages choisis, l’autonomie a oscillé entre 11 et 14 heures dans la plupart des cas lors de nos trois semaines de tests.
Nous sommes donc plutôt dans le haut du panier pour un ultraportable de 14 pouces lancé en 2026. Attention par contre, pour être en conformité avec les nouvelles directives de l’UE, l’Acer Googlebook 14 est livré sans chargeur. Pour faire le plein, privilégiez un chargeur d’environ 65 W, la puissance la plus souvent recommandée par les constructeurs pour ce type d’appareils.
Acer Googlebook 14 : l’avis de Clubic
Nous étions sceptiques — soyons francs — face aux annonces de Google pour ses nouveaux Googlebook ; nous voilà désormais passablement contrariés.
La promesse de Google était de nous offrir une alternative premium aux meilleurs PC portables Windows et aux excellents MacBook d'Apple, avec des machines haut de gamme, dopées aux fonctionnalités Gemini et capables de communiquer nativement avec n’importe quel smartphone Android.
Une promesse largement mise à mal par l’expérience de bureau frustrante que nous livre la firme en l’état, surtout pour les usages poussés avec lesquels Googlebook OS semble désespérément mal à l’aise.
Du côté d’Acer, pourtant, le travail est fait. Le Googlebook 14 est une bonne machine, bien construite et dotée d’un chouette écran OLED. La marque est contrainte d’afficher un prix élevé, et de consentir à quelques compromis, dans le contexte désormais bien documenté de la pénurie de RAM et de stockage que nous traversons, mais l’appareil ne souffre à vrai dire d’aucun défaut majeur — à l’exception, certes, d’un clavier trop mou et d'un processeur limité au tout-venant.
Son vrai problème, c’est son système d’exploitation. Pourquoi diable s’embarrasser de Googlebook OS quand, pour le même tarif, un MacBook Air M5 offre l’implacable efficacité de macOS et des performances supérieures à tout point de vue ?
Sans baisse de prix ni sérieuse refonte logicielle dans les mois à venir, l’Acer Googlebook 14 aura décidément tout d’une tragédie signée Google.
- Belle qualité de construction, appareil élégant
- Le seul Googlebook 2-en-1 (pour l’instant)
- L’écran OLED, son contraste, ses couleurs
- Chauffe peu, reste silencieux
- Autonomie solide (entre 12 et 15 heures)
- Centre du clavier trop mou, pavé tactile non haptique
- Performances suffisantes, mais modestes
- L’expérience de bureau Googlebook OS frustrante
- Aussi cher qu’un MacBook Air M5… mais infiniment moins polyvalent
Concurrence : quelles alternatives à l’Acer Googlebook 14 ?
- La puce M5 qui montre ses muscles sur une machine « fanless »
- Plus de stockage pour le même prix et un SSD (enfin) rapide !
- Un écran IPS et DCI-P3 toujours aussi bien calibré…
- Le tout nouveau châssis, hyper réussi
- Les performances graphiques et l’efficacité énergétique de Panther Lake
- Le choix entre un excellent écran OLED ou une dalle LCD (très) sobre en énergie
- Appareil léger et élégant
- Le bel écran Full HD+ / 120 Hz, qui fait parfaitement son boulot
- Chauffe peu, reste toujours silencieux