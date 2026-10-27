On arguera que le post Reddit en question est très avare en détails. Il est tout à fait possible que l’infestation se soit développée pendant que l’ordinateur était entreposé, après son achat, donc. On ignore par ailleurs auprès de quel revendeur précis l’appareil a été acquis, ce qui ajoute aux doutes qu'il convient d'émettre face à ce témoignage pour le moins laconique.

Cela dit, il a déjà été documenté que certains sous-traitants peu scrupuleux, sur le marché du reconditionné, pouvaient commercialiser des machines à peine inspectées et pourtant présentées comme remises à neuf. Toutes les hypothèses sont donc permises.

Il nous paraît d’ailleurs pertinent de rappeler qu'en France, la loi protège le consommateur dans le cas de pratiques commerciales trompeuses.

S’il est évident que l’achat d’un appareil reconditionné doit donner lieu à une inspection minutieuse au moment de l’acquisition ou juste après (pour pouvoir réagir au plus vite en cas de problème), l’acheteur dispose de toute façon, dans notre pays, d'un droit de rétractation pendant 14 jours à compter de la réception, sans justification nécessaire.

Par ailleurs, la garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés peuvent également permettre à un consommateur de bonne foi d’obtenir gain de cause face à un vendeur de produits reconditionnés potentiellement malhonnête.