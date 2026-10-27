Au rang des mauvaises surprises, celle-ci compte probablement parmi les pires. Aux États-Unis, un utilisateur de Reddit a publié les images, répugnantes, du PC portable récemment acheté par l’un de ses amis auprès d’une « entreprise réputée » dans le reconditionnement d’appareils électroniques.
Acheter un PC portable reconditionné peut tout à fait être une bonne idée, a fortiori dans le contexte actuel de flambée des prix de l'électronique. L’appareil est alors censé avoir été réinitialisé, inspecté de fond en comble, nettoyé et réparé (au besoin), avant d’être remis sur le marché à un tarif souvent situé entre le prix du neuf et le prix d’un appareil d’occasion non reconditionné.
Un PC portable infesté… Au sens propre du terme
Ça, c’est la théorie, et heureusement c'est souvent la pratique, mais certains consommateurs peuvent aussi avoir de (très) mauvaises surprises en optant pour cette solution. C'est ce que l’on retient après avoir consulté le post, assez effarant il faut bien l’admettre, d’un utilisateur américain de Reddit.
L'intéressé explique qu'un ami a acheté, auprès d’une « entreprise réputée » dans le reconditionnement d’appareils électroniques, un PC portable Lenovo qu’il a laissé au fond d'un tiroir pendant quelques semaines après son acquisition. Une approche surprenante, éventuellement justifiée par un prix d’achat très bas ou un manque d’utilité sur le moment.
Quoi qu'il en soit, il s’est avéré que l’appareil fonctionnait mal, puis qu'il ne fonctionnait plus du tout. À l’ouverture, une myriade d’œufs et d’insectes… Et une machine infestée au point de ne plus démarrer.
Que faire, en France, face à une telle situation ?
On arguera que le post Reddit en question est très avare en détails. Il est tout à fait possible que l’infestation se soit développée pendant que l’ordinateur était entreposé, après son achat, donc. On ignore par ailleurs auprès de quel revendeur précis l’appareil a été acquis, ce qui ajoute aux doutes qu'il convient d'émettre face à ce témoignage pour le moins laconique.
Cela dit, il a déjà été documenté que certains sous-traitants peu scrupuleux, sur le marché du reconditionné, pouvaient commercialiser des machines à peine inspectées et pourtant présentées comme remises à neuf. Toutes les hypothèses sont donc permises.
Il nous paraît d’ailleurs pertinent de rappeler qu'en France, la loi protège le consommateur dans le cas de pratiques commerciales trompeuses.
S’il est évident que l’achat d’un appareil reconditionné doit donner lieu à une inspection minutieuse au moment de l’acquisition ou juste après (pour pouvoir réagir au plus vite en cas de problème), l’acheteur dispose de toute façon, dans notre pays, d'un droit de rétractation pendant 14 jours à compter de la réception, sans justification nécessaire.
Par ailleurs, la garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés peuvent également permettre à un consommateur de bonne foi d’obtenir gain de cause face à un vendeur de produits reconditionnés potentiellement malhonnête.