Ces derniers jours, c'est presque un cas d'école qui a été rapporté sur la plateforme Reddit. Un utilisateur ayant acheté un kit de mémoire Crucial DDR5 de 48 Go a rencontré une panne.

Il s'est alors logiquement tourné vers le service après-vente. Problème : le kit en question n’est plus commercialisé et, à en croire le service après-vente, il n'existerait plus aucun exemplaire pour un remplacement à l’identique. La solution proposée par Micron peut alors sembler parfaitement conforme aux conditions de garantie : rembourser le prix payé à l’origine.

Sauf qu’entre-temps, vous n'êtes pas sans savoir que le marché de la mémoire vive a complètement changé. Le kit concerné aurait été acheté 241,86 dollars, alors que sa valeur de remplacement atteindrait désormais plusieurs centaines de dollars, voire davantage selon les références et les prix constatés. Dans un autre cas récent, un produit comparable était affiché à près de 650 dollars.

Et c’est là que le bât blesse. Une garantie dite « à vie » peut rester parfaitement valide juridiquement tout en perdant une bonne partie de son intérêt économique. Si le fabricant rembourse le montant historique de l'achat, le client récupère certes son argent… Mais avec les conditions actuelles, c'est à peine s'il peut s'offrir un kit de la moitié de la capacité.

La situation est d’autant plus cocasse que la hausse du prix de la mémoire transforme ce qui était autrefois une clause raisonnable en véritable problème. Pendant des années, le prix de la RAM avait plutôt tendance à diminuer au fil des générations. Rembourser le prix d’origine en cas d’indisponibilité pouvait donc être une issue relativement indolore, voire une bonne affaire.

Avec un marché sous tension, la mécanique s’inverse : le même montant peut désormais acheter beaucoup moins de mémoire. La propre garantie Crucial prévoit justement que, dans certaines circonstances, Micron peut fournir un avoir ou un remboursement correspondant au prix d'achat initial ou à la juste valeur de marché, « whichever is lower », c’est-à-dire le montant le plus faible.

Autrement dit, la protection contractuelle existe bien, mais elle n’offre pas nécessairement au consommateur les moyens de retrouver un produit équivalent. Et certains clients rapportent une autre difficulté : des échanges avec le service après-vente qui s'éternisent, avec des références indisponibles ou des propositions qui ne correspondent pas exactement au produit initial.

Sur Reddit, plusieurs témoignages récents font état de procédures RMA particulièrement longues et de solutions finalement trouvées après plusieurs semaines de discussions. Si on ne peut pas dire que Micron refuse d'honorer ses engagements, il reste difficile de se satisfaire des conditions proposées à ses clients et, une fois encore, la promesse d'une garantie à vie ne semble engager que ceux qui y croient.