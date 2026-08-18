Avec le recentrage « entreprises » de ses activités, Micron a décidé de fermer son entité « grand public », Crucial. Ce n'est pas sans conséquences pour les usagers.
Sortie du marché grand public, envolée des prix de la mémoire et stocks qui fondent : pour certains propriétaires de produits Crucial défectueux, faire jouer la garantie tourne désormais au parcours du combattant. Micron avait pourtant promis de continuer à assurer le support de ses anciens clients. Sur le papier, la promesse tient toujours. Dans la pratique, c’est nettement plus compliqué.
Des garanties maintenues… en théorie
Souvenez-vous. En décembre dernier, Micron prend tout le monde de court en faisant une annonce à peine croyable : l'entreprise a choisi de mettre un terme à son activité grand public, la marque Crucial.
De fait, Micron décide d'abandonner complètement la commercialisation de barrettes de mémoire vive et de SSD auprès des particuliers. Les dernières livraisons aux distributeurs ont pris fin en février 2026. Micron expliquait alors vouloir concentrer ses ressources sur les marchés les plus porteurs, notamment les centres de données dopés par l'explosion de l'IA.
Pour les clients ayant déjà acheté du Crucial, le fabricant voulait néanmoins se montrer rassurant. Micron avait explicitement indiqué que la sortie du marché grand public ne signifiait pas l’abandon du support après-vente. Les garanties devaient continuer à être honorées, même une fois la marque totalement disparue des rayonnages. Une décision logique : arrêter de vendre un produit n'efface pas les engagements pris envers ceux qui l'ont acheté.
Le hic, c’est qu’une garantie est beaucoup plus facile à appliquer lorsque le fabricant dispose encore du produit concerné — ou d’un équivalent — dans ses entrepôts. Or, avec l’arrêt de la production et de la distribution des composants Crucial, les stocks de remplacement deviennent forcément de plus en plus difficiles à trouver. Et c’est précisément là que les ennuis commencent pour certains consommateurs.
La documentation officielle de Crucial prévoit d’ailleurs plusieurs issues en cas de produit défectueux : réparation, remplacement ou, dans certaines situations, remboursement ou avoir. Pour la mémoire, la marque précise notamment que le remplacement peut se faire avec un produit reconditionné.
Et le remboursement devient une mauvaise affaire
Ces derniers jours, c'est presque un cas d'école qui a été rapporté sur la plateforme Reddit. Un utilisateur ayant acheté un kit de mémoire Crucial DDR5 de 48 Go a rencontré une panne.
Il s'est alors logiquement tourné vers le service après-vente. Problème : le kit en question n’est plus commercialisé et, à en croire le service après-vente, il n'existerait plus aucun exemplaire pour un remplacement à l’identique. La solution proposée par Micron peut alors sembler parfaitement conforme aux conditions de garantie : rembourser le prix payé à l’origine.
Sauf qu’entre-temps, vous n'êtes pas sans savoir que le marché de la mémoire vive a complètement changé. Le kit concerné aurait été acheté 241,86 dollars, alors que sa valeur de remplacement atteindrait désormais plusieurs centaines de dollars, voire davantage selon les références et les prix constatés. Dans un autre cas récent, un produit comparable était affiché à près de 650 dollars.
Et c’est là que le bât blesse. Une garantie dite « à vie » peut rester parfaitement valide juridiquement tout en perdant une bonne partie de son intérêt économique. Si le fabricant rembourse le montant historique de l'achat, le client récupère certes son argent… Mais avec les conditions actuelles, c'est à peine s'il peut s'offrir un kit de la moitié de la capacité.
La situation est d’autant plus cocasse que la hausse du prix de la mémoire transforme ce qui était autrefois une clause raisonnable en véritable problème. Pendant des années, le prix de la RAM avait plutôt tendance à diminuer au fil des générations. Rembourser le prix d’origine en cas d’indisponibilité pouvait donc être une issue relativement indolore, voire une bonne affaire.
Avec un marché sous tension, la mécanique s’inverse : le même montant peut désormais acheter beaucoup moins de mémoire. La propre garantie Crucial prévoit justement que, dans certaines circonstances, Micron peut fournir un avoir ou un remboursement correspondant au prix d'achat initial ou à la juste valeur de marché, « whichever is lower », c’est-à-dire le montant le plus faible.
Autrement dit, la protection contractuelle existe bien, mais elle n’offre pas nécessairement au consommateur les moyens de retrouver un produit équivalent. Et certains clients rapportent une autre difficulté : des échanges avec le service après-vente qui s'éternisent, avec des références indisponibles ou des propositions qui ne correspondent pas exactement au produit initial.
Sur Reddit, plusieurs témoignages récents font état de procédures RMA particulièrement longues et de solutions finalement trouvées après plusieurs semaines de discussions. Si on ne peut pas dire que Micron refuse d'honorer ses engagements, il reste difficile de se satisfaire des conditions proposées à ses clients et, une fois encore, la promesse d'une garantie à vie ne semble engager que ceux qui y croient.
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