L'achat d'un PC Portable a mal tourné pour un client qui s'est senti trahi par le vendeur, la Fnac, estimant que l'autonomie de la batterie était plus faible que celle annoncée. La justice ne l'a pas suivi.
[INFO Clubic] Un client de la Fnac, qui avait acheté un ordinateur portable Lenovo IdeaPad Slim 3 à plus de 500 euros auprès de l'enseigne, a crié à l'arnaque. Convaincu que le PC pouvait tenir 8 heures sur batterie, il s'est estimé lésé en constatant qu'en usage réel, l'autonomie de l'appareil était en fait bien inférieure. Après des mois de réclamations, il a attaqué la Fnac devant le tribunal judiciaire de Montpellier, qui dans une décision du 12 mai 2026, n'a que peu hésité sur ce cas.
Un Lenovo acheté sur le site de la Fnac avec une autonomie batterie qui ne tient pas ses promesses
Le 2 septembre 2024, Maxence (nous avons volontairement changé son prénom) craque pour un Lenovo IdeaPad Slim 3 à 549,99 euros sur le site internet de la Fnac. Avant de valider son panier, il pose une question simple via le chat du site, en demandant combien de temps tient la batterie ? Il affirme qu'on lui a répondu « 8 heures » ce jour-là. C'est parfait, car c'est ce qu'il lui faut. Il valide donc son panier et procède à l'achat. Mais six semaines plus tard, il commence à douter en s'apercevant qu'au quotidien, entre la navigation, la bureautique, et une luminosité certaine de l'écran, l'ordinateur ne répond pas à la « promesse » faite dans le chat.
Le 24 octobre 2024, il apporte son ordinateur au service après-vente de la Fnac. Les techniciens l'examinent et ne relèvent pas de défaut détecté. Pour eux, la machine fonctionne normalement. Mais il revient une deuxième fois, cette fois avec ses propres mesures en main, car il a ce coup-ci pris la peine de chronométrer l'autonomie de sa batterie. Il est monté de 4h jusqu'à 6h30, pas plus. Le SAV maintient que ce résultat est tout à fait conforme, et que tout dépend de comment on utilise l'appareil. Pas convaincu, Maxence envoie le 6 novembre une lettre de réclamation officielle à la Fnac, en exigeant cette fois le remplacement de son PC.
Le 13 novembre 2024, la Fnac confirme par écrit son refus de remplacement. Dans un mail envoyé le même jour, elle prend soin d'expliquer que l'autonomie annoncée par le fabricant est mesurée dans des conditions très particulières (écran peu lumineux, connexions désactivées, aucune application gourmande ouverte). Mais Maxence ne lâche pas pour autant et relance l'enseigne, captures d'écran de ses propres mesures à l'appui. Les choses vont assez loin puisqu'en mai 2025, une médiation est tentée via la FEVAD, l'organisme officiel de règlement des litiges liés aux achats en ligne, sans succès. Il ne reste plus qu'une option : la justice.
MobileMark 2018, une norme qui mesure l'autonomie batterie des PC portables et qui fait débat
Maxence a donc, toujours en mai 2025, officiellement saisi le tribunal judiciaire de Montpellier. Dans sa requête, il demande le remboursement intégral de son ordinateur (550 euros), 150 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi, 50 euros de frais de procédure, et l'annulation pure et simple de la vente. Lors de l'audience du 12 mars 2026, il comparaît sans avocat, défend lui-même son dossier et insiste en disant qu'on lui a vendu un ordinateur dont la promesse était de tenir 8 heures sur batterie.
La Fnac, avec son avocat, souligne que les échanges qui ont eu lieu lors de la médiation sont confidentiels par nature et ne peuvent pas être utilisés comme arguments devant le juge. Elle défend ensuite ses techniciens, en insistant sur la rigueur des tests réalisés en atelier sur la batterie. Elle retourne enfin l'argument contre l'acheteur en lui reprochant de ne pas avoir expliqué dans quelles conditions exactes il a mesuré ses 6h30 d'autonomie. La Fnac réclame 200 euros à Maxence pour couvrir une partie de ses frais d'avocat.
Au cœur du débat, on se demande comment est mesurée l'autonomie d'un PC portable ? L'autonomie de 8 heures est basée sur MobileMark 2018, un protocole de test standardisé, utilisé par des fabricants dans le monde entier. Le test est réalisé avec la luminosité de l'écran au minimum, un Wi-Fi coupé, aucune application ouverte en parallèle, et la simple lecture d'une vidéo en qualité moyenne. Autant dire un usage plutôt modéré. Le chiffre obtenu est censé être fiable et comparable d'une marque à l'autre. Sur Clubic, nous poussons aussi assez loin les tests des PC portables.
La justice valide la norme constructeur sur l'autonomie batterie, une leçon pour tous les acheteurs de PC portables ?
Alors qu'a dit le tribunal dans son jugement du 12 mai 2026 ? Pour les juges, le chiffre de 8 heures avancé par le fabricant est parfaitement légal, car il repose sur une norme reconnue internationalement, appliquée de la même façon par tous les constructeurs. Maxence n'a jamais fourni de mesures sérieuses et vérifiables, puisque ses propres relevés oscillaient entre 4 heures et 6h30 sans qu'il explique jamais dans quelles conditions il les avait effectués. Aucun expert indépendant n'a d'ailleurs été mandaté pour authentifier ses mesures. Le tribunal révèle aussi que la Fnac n'avait elle-même jamais affiché la donnée de 8 heures d'autonomie sur sa propre fiche produit, et qu'il s'agissait d'une information venant du constructeur, pas d'une promesse commerciale de l'enseigne.
Défaite cuisante donc pour Maxence, qui voit le tribunal écarter toutes ses demandes. Pas de remboursement, pas de dommages et intérêts, pas d'annulation de la vente. Il est aussi condamné à régler les frais de justice. La Fnac, elle, n'obtient pas tout ce qu'elle voulait, car les 200 euros qu'elle réclamait pour couvrir ses frais d'avocat lui sont refusés par le tribunal, qui estime que ce serait inéquitable compte tenu de la situation de chaque partie.
Certains se demandent peut-être ce que représente concrètement le chiffre d'autonomie affiché sur la fiche d'un PC portable ? Il s'agit plus d'une mesure de laboratoire, obtenue dans des conditions idéales qui ne reflètent pas un usage normal. Dans la vraie vie, l'écart peut être significatif, et c'est légal, même si certains trouveront ça injuste.