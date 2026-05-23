Le 24 octobre 2024, il apporte son ordinateur au service après-vente de la Fnac. Les techniciens l'examinent et ne relèvent pas de défaut détecté. Pour eux, la machine fonctionne normalement. Mais il revient une deuxième fois, cette fois avec ses propres mesures en main, car il a ce coup-ci pris la peine de chronométrer l'autonomie de sa batterie. Il est monté de 4h jusqu'à 6h30, pas plus. Le SAV maintient que ce résultat est tout à fait conforme, et que tout dépend de comment on utilise l'appareil. Pas convaincu, Maxence envoie le 6 novembre une lettre de réclamation officielle à la Fnac, en exigeant cette fois le remplacement de son PC.