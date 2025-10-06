Parmi les principaux composants, c'est sans grande surprise la batterie qui reste le talon d'Achille des ordinateurs portables. Au fil des cycles de charge, elle perd progressivement son autonomie jusqu'à transformer votre machine mobile en poste fixe cloué à sa prise. Selon Adrien Piron, d'Assistouest, compter 150 euros pour un modèle standard et jusqu'à 250 euros pour les PC gamer équipés de batteries plus puissantes. Notons que le spécialiste informatique a dévoilé une longue étude sur les prix de la réparation de son ordinateur constatés à Nantes, en 2025.