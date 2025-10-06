La réparation d'un ordinateur portable ou fixe peut coûter entre 60 et 600 euros, en 2025. Un spécialiste de l'informatique explique les différences parfois conséquentes selon les composants ciblés.
Chaque année, des milliers de machines finissent à la poubelle alors qu'une simple intervention aurait suffi, et la fin du support gratuit de Windows 10 relance de plus belle le débat. Entre une batterie qui ne tient plus et un écran fissuré, les tarifs varient du simple au décuple. Si certaines réparations prolongent la vie d'un PC pour quelques dizaines d'euros, d'autres coûtent si cher qu'elles remettent en question l'intérêt même d'intervenir, plutôt que de racheter.
150 euros de réparation qui peuvent donner trois ans de vie à votre ordinateur
Parmi les principaux composants, c'est sans grande surprise la batterie qui reste le talon d'Achille des ordinateurs portables. Au fil des cycles de charge, elle perd progressivement son autonomie jusqu'à transformer votre machine mobile en poste fixe cloué à sa prise. Selon Adrien Piron, d'Assistouest, compter 150 euros pour un modèle standard et jusqu'à 250 euros pour les PC gamer équipés de batteries plus puissantes. Notons que le spécialiste informatique a dévoilé une longue étude sur les prix de la réparation de son ordinateur constatés à Nantes, en 2025.
La mémoire vive, elle, joue dans une autre catégorie. Remplacer une barrette défectueuse oscille entre 60 et 100 euros, mais l'opération peut aussi servir à booster un PC qui rame. Ajouter de la RAM pour gagner en fluidité coûte généralement entre 70 et 120 euros, une intervention qui redonne du souffle à une machine vieillissante, personne n'en doutera.
Ces deux réparations présentent un excellent rapport qualité-prix quand l'ordinateur reste récent et performant. Elles permettent de gagner plusieurs années d'utilisation pour un investissement raisonnable. Attention toutefois aux ultrabooks avec RAM soudée à la carte mère, puisque dans ce cas, il n'y a pas d'évolution possible.
Écran, clavier et connecteur : des réparations qui font mal au portefeuille
L'écran figure parmi les interventions les plus onéreuses. Une dalle cassée, des pixels morts ou un rétroéclairage défaillant imposent souvent un remplacement complet. La facture grimpe vite, entre 150 et 350 euros selon la taille et la résolution, comme l'indique Adrien Piron dans son guide.
Le clavier suit la même logique. Sur certains modèles, il se remplace facilement pour 80 à 150 euros. Mais sur d'autres, il est intégré au châssis supérieur, ce qui oblige à changer l'ensemble du bloc, avec un coût qui peut alors atteindre 250 euros. Dans ce cas, brancher un clavier USB externe reste une alternative économique.
Le connecteur de charge pose un autre dilemme. Quand il se desserre ou casse, la réparation coûte entre 100 et 150 euros sur les modèles où la pièce est démontable. Mais sur les ultrabooks récents, le connecteur est soudé directement à la carte mère. Résultat, la réparation devient impossible ou disproportionnée par rapport à la valeur de la machine. Mais continuons.
Quand réparer peut coûter plus cher que racheter un PC neuf
Remplacer un disque dur mécanique par un SSD transforme littéralement un PC. L'ordinateur retrouve de la vivacité, les démarrages s'accélèrent et l'expérience utilisateur s'améliore nettement. L'opération, réinstallation système comprise, tourne autour de 120 à 180 euros, d'après Adrien Piron. Insistons sur le fait qu'il s'agisse de l'un des rares interventions qui améliore réellement les performances.
La carte mère, de son côté, représente un peu le scénario catastrophe. Véritable colonne vertébrale de l'ordinateur, elle relie tous les composants. Son remplacement impose un démontage complet et une recherche de pièce compatible souvent compliquée et une main-d'œuvre intensive. Le devis atteint facilement 400 à 600 euros, ce qui peut être plus que la valeur résiduelle du PC.
Ces tarifs de réparation élevés montrent l'importance de choisir dès le départ un ordinateur réparable. Un PC de bureau permet de changer facilement chaque composant à l'unité. À l'inverse, les ultrabooks ultraplats ont souvent leurs composants collés ou soudés, ce qui rend impossible leur remplacement en cas de panne. L'ordinateur que vous achetez aujourd'hui détermine donc s'il finira à la poubelle après trois ans ou s'il tiendra plus longtemps.