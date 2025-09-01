Francis7

Dans les années 1990, période de mes études, un ordinateur portable coutait dans les 20.000 Francs (+ de 3000 €).

Pour le smartphone, l’âge recommandé est de 14 ans, ce qui correspond à l’entrée au lycée (pour ceux qui n’ont pas redoublé au collège) ou la classe de 3ème au collège. Mais faire des interdits entre les élèves au collège ça crée des conflits de jalousie, très certainement. Autant l’interdire au collège pour tout le monde.