Haier, constructeur spécialisé dans le gros électroménager, dévoile les résultats de la troisième vague de son Baromètre de la Maison Engagée, mené par OpinionWay. Cette étude souligne une prise de conscience grandissante des Français sur les enjeux liés à la durabilité des produits, mais aussi les attentes fortes qu’ils expriment à l’égard des marques pour les accompagner dans une démarche plus vertueuse.

Selon cette étude, près de la moitié des Français déclarent accorder une importance majeure à la durabilité et à la réparabilité lorsqu’ils achètent un appareil électroménager. Derrière le prix, ce sont désormais les considérations environnementales qui guident l’acte d’achat : 51 % regardent la classe énergétique, 48 % s’intéressent à la résistance à l’usure, et 27 % à l’indice de réparabilité. Au-delà de l’achat, les pratiques d’entretien et de réparation progressent également : 91 % des sondés estiment qu’un bon entretien permet d’éviter des pannes, et 86 % reconnaissent que cela réduit la consommation d’énergie.

Malgré cette conscience écologique, les Français souhaitent être mieux accompagnés. 93 % attendent des fabricants qu’ils leur fournissent davantage d’informations pour prolonger la durée de vie de leurs appareils, et 61 % souhaiteraient une application mobile dédiée à l’entretien, un chiffre qui atteint même 57 % chez les 50-64 ans. Ce nouvel indice de durabilité est un pas en avant dans le bon sens.