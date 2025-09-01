Cette rentrée 2025 commence fort avec une série de promotions taillées pour tous les profils. Les étudiants et professionnels trouveront dans l’Asus Vivobook 17,3" un excellent compromis entre confort et performance, tandis que les gamers peuvent compter sur l’Acer Nitro V 15 équipé d’une RTX 4050 pour profiter des derniers titres dans de bonnes conditions. Les amateurs de machines compactes ne sont pas oubliés avec le Mini PC GEEKOM A6, discret mais puissant grâce à son Ryzen 7.

Côté stockage, les prix chutent aussi. Le SanDisk Extreme Pro 4 To est un allié de choix pour sécuriser photos, vidéos et gros fichiers, tandis que le Crucial X10 Pro 2 To séduit par sa rapidité et son prix ajusté. Pour compléter son setup, Amazon propose un écran Lenovo Legion 27" QHD, idéal pour le gaming et la productivité, ainsi qu’une webcam Logitech C920 HD Pro, toujours une référence pour la visioconférence.

Enfin, l’imprimante Canon PIXMA TS5350i s’affiche à petit prix pour répondre aux besoins quotidiens, et la PNY RTX 5070 Ti permet aux passionnés de graphisme et de gaming de s’offrir une carte graphique dernière génération à prix réduit. Bref, Amazon met sur la table des deals capables de séduire un large public en quête de puissance et de fiabilité.