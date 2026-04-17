C'est une affaire intéressante, d'abord parce qu'elle concerne Tesla bien sûr, mais aussi et surtout parce qu'elle fait le pont entre le droit et les moyens de preuve ou de communication de notre temps, comme les captures d'écran. Le « conflit » débute avec trois interventions réalisées sur les véhicules d'un client de Tesla France. La société lui réclame le règlement de trois factures, d'un montant de 985,66 euros, 14 467,97 euros et 6 245,78 euros, soit 21 699,41 euros au total, auxquels s'ajoutent les intérêts légaux depuis le 20 mars 2023, date de la première mise en demeure, et 4 500 euros de frais de procédure.