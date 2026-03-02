inconnu_de_passage

Je trouve ça étrange.

Si le voiture a un risque avéré d’incendie, est-ce qu’elle ne devait pas être d’emblée interdite de parking souterrain comme les voitures GPL ?

Ensuite, s’il y a une procédure de rappel parce que le véhicule est dangereux, je me dis naïvement que ça devrait être la responsabilité du constructeur de gérer ce danger, vu qu’ils ont fauté à la construction.

Donc je me dis que la voiture aurait du rester au garage Stellantis le temps qu’elle soit mise en sécurité, mais visiblement ce n’est pas une piste évoquée dans ce cas.

Pourquoi ?