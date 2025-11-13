La nuit du 13 novembre restera marquée d'une pierre noire pour la concession Tesla des Pennes-Mirabeau. Vers 3 heures du matin, un incendie a ravagé pas moins de 24 véhicules électriques sur le parking de la zone d'activités située entre Marseille et son aéroport, que les voyageurs remarquent facilement lors de leur retour sur la cité phocéenne. Un grillage découpé, des départs de feu multiples… Les éléments collectés par les enquêteurs orientent désormais l'enquête vers un acte criminel délibéré.