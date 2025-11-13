Un incendie probablement criminel a détruit 24 Tesla aux Pennes-Mirabeau, près de Marseille, dans la nuit de mercredi à jeudi. Les enquêteurs ont découvert sur place des indices troublants.
La nuit du 13 novembre restera marquée d'une pierre noire pour la concession Tesla des Pennes-Mirabeau. Vers 3 heures du matin, un incendie a ravagé pas moins de 24 véhicules électriques sur le parking de la zone d'activités située entre Marseille et son aéroport, que les voyageurs remarquent facilement lors de leur retour sur la cité phocéenne. Un grillage découpé, des départs de feu multiples… Les éléments collectés par les enquêteurs orientent désormais l'enquête vers un acte criminel délibéré.
24 voitures électriques Tesla ravagées par un incendie
Les images capturées par un automobiliste la nuit dernière laissent peu de place au doute. Des flammes gigantesques dévorent le parking de la concession Tesla, projetant un panache de fumée visible à des kilomètres. « C'est le garage Tesla qui crame, un truc de malade », s'exclame le témoin alors que les véhicules de secours foncent vers le sinistre.
Comme le rapporte La Provence, l'alerte est donnée rapidement. Près de 50 sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône convergent vers les lieux et déploient des moyens importants pour circonscrire le brasier. Leur réactivité a permis d'éviter le pire, puisque le bâtiment principal a été épargné, tout comme une cinquantaine d'autres véhicules stationnés à proximité.
Les opérations ont été prolongées jusqu'à 6h30 du matin. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Mais le spectacle est désolant, puisque les 24 Tesla touchées ne sont plus que des épaves fumantes et méconnaissables. Malgré le sinistre, la concession a décidé d'ouvrir normalement ce jeudi, en isolant simplement la zone sinistrée par des rubans de balisage.
Une enquête qui pointe vers un incendie volontaire
Les premiers relevés des enquêteurs nous mettent rapidement sur la piste criminelle de l'incendie. Une brèche aurait été faite dans le grillage de protection du site, selon une source policière. Détail intéressant, les flammes ont pris naissance à plusieurs endroits distincts en même temps, un mode opératoire qui donne très peu de crédit à la thèse de l'accident.
La police judiciaire, saisie de l'affaire, a retenu les qualifications pénales de « dégradations ou destructions par moyen dangereux en bande organisée, et association de malfaiteurs ». Du côté de Tesla, on annonce collaborer avec les autorités. « Nous menons actuellement une enquête interne et collaborerons étroitement avec les autorités locales afin d'identifier les responsables », indique le constructeur.
Tesla se dit peut-être être victime d'une série noire en France. En mars dernier, en pleine période de polémiques autour d'Elon Musk, des concessions avaient déjà été ciblées à Niort et Toulouse, avec 10 à 12 véhicules incendiés à chaque fois. Le siège français à Saint-Ouen avait aussi subi des dégradations. Une année décidément mouvementée pour la marque américaine…