inconnu_de_passage

Comment est-ce qu’il a fait pour vendre une voiture qui ne lui appartient pas ?

Et avant ça, comment est-ce qu’il a pu souscrire 2 contrats de LOA alors qu’il était déjà endetté ?

Et après avoir vendu la voiture qui ne lui appartient pas, je serais curieux de savoir comment il a pu dépenser 27000€ aussi rapidement en « loisirs ».

Je dois manquer d’imagination, parce que à part flamber au casino, je vois pas trop comment dépenser autant aussi rapidement.