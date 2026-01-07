MisterDams

A mon avis, ce qui a dû jouer c’est le discours du vendeur qui a certainement dit « Oh avec 170km d’autonomie, vous êtes large pour votre tournée de 140km », car en soit citer la norme WLTP n’est pas erroné. Je pense qu’on est plus dans le défaut de conseil que dans la publicité mensongère.

D’ailleurs, c’est exactement la même chose en thermique, personne ne réalise non plus ni les autonomies annoncées, ni les consommations WLTP affichées. La différence, c’est qu’on s’en rend moins compte avec le carburant qu’avec une batterie qui est vide sur le trajet. Sur ce point, le véhicule électrique a remplacé l’argent par du temps, donc on perçoit beaucoup plus ce genre d’écart.