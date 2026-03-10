Il y a quelques jours, nous évoquions une prophétie du spécialiste américain du conseil informatique, Gartner : « le segment des PC d'entrée de gamme à moins de 500 dollars disparaîtra d'ici 2028 ».

En attendant de la voir – ou non – se réaliser, il faut bien admettre que le marché du PC d'entrée de gamme est à la peine avec cette inflation galopante sur la DRAM et la NAND. En effet, depuis bientôt six mois, elle fait exploser les prix des barrettes de mémoire vive et des SSD. Deux composants sur lesquels il est difficile de réduire la voilure pour faire baisser la note finale.

Les ordinateurs portables d'entrée de gamme ont depuis longtemps adopté les processeurs les moins puissants et renoncé à toute solution graphique un tant soit peu moderne. Depuis longtemps également, ils embarquent le minimum vital pour la RAM comme pour le stockage et ne sont accompagnés d'aucun accessoire dit superflu. HP a toutefois trouvé un autre moyen d'action.

L'annonce n'est pas disponible en France, mais sur le site américain d'Amazon et concerne donc un modèle de laptop 15,6 pouces. Un modèle tout ce qu'il y a de plus classique pour de l'entrée de gamme.