Toutes les astuces sont bonnes pour essayer de convaincre les acheteurs de l'intérêt – supposé – de son produit, même si cela implique de jouer un peu sur les mots.
Cela n'a rien de nouveau : pour vendre un produit, on le présente sous son meilleur jour. Aujourd'hui, les fabricants d'ordinateurs portables sont confrontés à la double inflation de la mémoire vive et des SSD, mais HP a une astuce.
Réduire les coûts quitte à tromper un peu le client
Il y a quelques jours, nous évoquions une prophétie du spécialiste américain du conseil informatique, Gartner : « le segment des PC d'entrée de gamme à moins de 500 dollars disparaîtra d'ici 2028 ».
En attendant de la voir – ou non – se réaliser, il faut bien admettre que le marché du PC d'entrée de gamme est à la peine avec cette inflation galopante sur la DRAM et la NAND. En effet, depuis bientôt six mois, elle fait exploser les prix des barrettes de mémoire vive et des SSD. Deux composants sur lesquels il est difficile de réduire la voilure pour faire baisser la note finale.
Les ordinateurs portables d'entrée de gamme ont depuis longtemps adopté les processeurs les moins puissants et renoncé à toute solution graphique un tant soit peu moderne. Depuis longtemps également, ils embarquent le minimum vital pour la RAM comme pour le stockage et ne sont accompagnés d'aucun accessoire dit superflu. HP a toutefois trouvé un autre moyen d'action.
L'annonce n'est pas disponible en France, mais sur le site américain d'Amazon et concerne donc un modèle de laptop 15,6 pouces. Un modèle tout ce qu'il y a de plus classique pour de l'entrée de gamme.
Stockage local + stockage dans le nuage
Il intègre assez logiquement le petit processeur Intel N100, quatre cœurs et une fréquence de 3,4 GHz. Chose plus surprenante, le portable existe en trois versions avec 8, 16 ou 32 Go de mémoire vive. Avouons que les 32 Go ont de quoi surprendre aujourd'hui… d'autant plus qu'Intel elle-même indique sur son site que le N100 ne peut gérer qu'un maximum de 16 Go.
La partie stockage du portable constitue une autre surprise. Un SSD de 128 Go est, de base, intégré par HP. C'est très (trop) petit, mais ça devient la norme sur les modèles les moins onéreux. En revanche, pour faire passer la pilule, HP parle d'un stockage de 1,1 To et associe, pour y parvenir, le SSD interne et un stockage en ligne de 1 To sur Microsoft OneDrive.
Le stockage dans le nuage, c'est commode, mais ça ne remplace pas un SSD physique auquel on peut accéder sans contrainte et rapidement. Plus gênant encore, le 1 To évoqué est lié à une souscription d'un an à Microsoft 365 : le délai dépassé, on revient aux 128 Go de stockage simple.
Certains diront que tout est écrit sur la fiche du portable. Il est vrai que la mention OneDrive est bien en avant. C'est déjà moins le cas pour la souscription d'un an à Microsoft 365 et clairement plus du tout pour le lien entre les deux. Pas si simple, pour un néophyte, de comprendre qu'après un an, il ne sera bien question que de 128 Go.
Il n'est pas possible de parler d'arnaque, mais les éléments sont présentés de manière à ce que le client peu au fait de la technologie pense faire une affaire. Alors que la situation n'est pas simple, soyez donc plus que jamais attentifs à la fiche technique de tout produit que vous envisagez d'acheter.