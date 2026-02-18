Asus a discrètement listé une option baptisée « Windows 11 Pure OS » dans les caractéristiques techniques de son nouveau portable professionnel. Personne ou presque n'a relevé la chose. Et pour cause : cette version n'est pas faite pour le grand public.
Microsoft impose depuis des années un Windows alourdi par des applications préinstallées, des widgets publicitaires et des services superflus. Les utilisateurs lambda s'en accommodent, ou cherchent des alternatives bricolées comme tiny11 25H2, cette version non officielle allégée qui fait depuis quelques mois le tour des forums. Cette fois, c'est un grand fabricant qui prend le sujet à bras-le-corps, mais uniquement pour ses clients professionnels.
Asus glisse un Windows 11 allégé dans ses fiches techniques d'entreprise
Tout part d'une mention anodine. Comme le rapporte TechRadar, l'ExpertBook B5 G2, le dernier portable Copilot+ d'Asus destiné aux entreprises, propose parmi ses options de système d'exploitation une entrée intitulée « Windows 11 pure OS (not for open channel) ». Cette formulation, « not for open channel », est un terme courant dans les appels d'offres professionnels : elle signifie que la configuration n'est pas commercialisée via les circuits de distribution classiques, mais réservée aux achats groupés d'organisations.
Asus n'a publié aucun communiqué sur cette option, et elle ne figure pas dans les supports marketing de l'appareil. La mention apparaît uniquement dans les tableaux de spécifications techniques, aux côtés des versions Windows 11 Pro, Home et de la configuration sans système d'exploitation. Ce silence entretenu autour du sujet en dit long sur la cible visée : les directions informatiques d'entreprises, pas les acheteurs en magasin.
Concrètement, ce « Pure OS » laisse entendre un préchargement nettoyé, sans les couches logicielles grand public habituellement imposées par les fabricants sur leurs machines. Pour les équipes IT qui déploient des centaines de postes, chaque application inutile supprimée représente du temps de configuration économisé et une surface d'attaque réduite. HP, Lenovo et Dell proposent des configurations similaires depuis longtemps, sans jamais les mettre en avant publiquement.
Ce que cette option révèle du rapport d'Asus à Windows
L'aspect le plus intéressant ici n'est pas technique. C'est ce que cette décision expose : le décalage persistant entre ce que Microsoft livre au grand public et ce que les grandes organisations exigent pour travailler sereinement. Les entreprises n'ont pas attendu Asus pour contourner le problème. Elles disposent d'outils de déploiement comme Microsoft Intune ou des images sysprep maison pour reconstruire un Windows propre dès la sortie du carton.
Ce que fait Asus, c'est proposer cette configuration dès l'achat, en amont du déploiement. C'est une commodité, pas une percée. Et surtout, le fabricant ne précise toujours pas ce que cette version « pure » inclut exactement, ni ce qu'elle exclut. Le terme est attrayant, mais il reste vague. On ne sait pas si des utilitaires de gestion Asus y sont toujours présents, ni quel est le niveau de personnalisation réel par rapport à une image Windows 11 Pro standard.
L'ExpertBook B5 G2 embarque par ailleurs des processeurs Intel Core Ultra avec un NPU atteignant 50 TOPS, jusqu'à 96 Go de RAM et 4 To de stockage, ce qui en fait une bête de course pour l'IA locale. Mais l'option « Pure OS » restera le détail le plus commenté des prochaines semaines, tant le sujet du bloatware Windows reste une plaie ouverte pour l'ensemble du marché.
Un Windows propre dès l'achat, c'est ce que tout le monde réclame depuis des années. Mais pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de faire des bons de commande, des solutions comme Tiny11 ou FlyOOBE aident à se dépatouiller.