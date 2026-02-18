Asus n'a publié aucun communiqué sur cette option, et elle ne figure pas dans les supports marketing de l'appareil. La mention apparaît uniquement dans les tableaux de spécifications techniques, aux côtés des versions Windows 11 Pro, Home et de la configuration sans système d'exploitation. Ce silence entretenu autour du sujet en dit long sur la cible visée : les directions informatiques d'entreprises, pas les acheteurs en magasin.

Concrètement, ce « Pure OS » laisse entendre un préchargement nettoyé, sans les couches logicielles grand public habituellement imposées par les fabricants sur leurs machines. Pour les équipes IT qui déploient des centaines de postes, chaque application inutile supprimée représente du temps de configuration économisé et une surface d'attaque réduite. HP, Lenovo et Dell proposent des configurations similaires depuis longtemps, sans jamais les mettre en avant publiquement.