Créée par NTDev, Tiny11 est une version modifiée de Windows 11, optimisée pour réduire drastiquement les besoins en stockage et en mémoire. Celle-ci permet donc d'éliminer tous les composants non essentiels au fonctionnement de l'OS afin de créer un système compatible sur les configurations les plus modestes. Ainsi, là où l’installation de Windows 11 exige plus de 20 Go d'espace libre, celle de Tiny11 ne nécessite que 8 Go.

Comme nous l'évoquions précédemment, le développeur de Tiny11 ne se contente pas simplement de lorgner sur l'espace de stockage, mais œuvre également à proposer une version allégée en mémoire. Pour ce faire, NTDev a supprimé certaines applications préinstallées (Caméra, OneDrive, etc.) ainsi que des processus gourmands en ressources. Il y a quelques jours, cette stratégie a d'ailleurs permis au développeur de ramener l’utilisation de la mémoire à seulement 184 Mo. Oui, vous avez bien lu.