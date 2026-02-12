HP a lancé aux États-Unis une formule de location pour ses PC portables. Cette offre permet d'utiliser la plupart des modèles de la marque en payant un abonnement chaque mois, avec des accessoires en option, quelques avantages client et la possibilité de changer de modèle tous les ans… Mais sans aucune option d'achat in fine.
HP pense avoir trouvé la parade à l'évaporation des ventes de PC portables attendue courant 2026, à mesure que la pénurie de RAM poussera les tarifs vers le haut. Une situation qui devrait impacter plus fortement encore les laptops gaming, fatalement plus dépendants du prix de la mémoire vive, qu'ils utilisent en plus grande quantité, tant au niveau de leurs modules DDR5 que de la mémoire GDDR6 / GDDR7 adjointe à leur carte graphique dédiée.
HP tente quelque chose…
Pour tenter d'apporter une solution à un problème qui va devenir très concret dans les prochains mois, et qui l'est d'ailleurs déjà dans bien des cas, HP a lancé discrètement aux États-Unis (il y a visiblement quelques mois déjà) une formule de location pour ses PC portables, gaming ou non. L'objectif ? Apporter de la visibilité au consommateur, mais avec de (grosses) contreparties à la clé.
Dans le détail, cette formule permet en effet de louer au mois son PC portable HP, avec des accessoires en option (pour un prix alors plus élevé), quelques avantages client pratiques (période d'essai de 30 jours, garantie non limitée dans le temps, remplacement la journée même en cas de panne, service client joignable 24h/24, 7j/7) et surtout la possibilité de changer de modèle tous les ans.
La location d'un PC portable gaming, sans option d'achat
Jusqu'ici l'offre est plutôt alléchante, alors où est le piège ? Il y en a deux à vrai dire.
Premièrement, cette formule ne vous permet pas de devenir propriétaire de la machine que vous louez… même une fois que vous avez payé suffisamment pour couvrir son prix de vente conseillé. Deuxièmement, cette formule implique d'importants frais d'annulation si vous voulez résilier votre contrat de location une fois les 30 jours d'essai écoulés.
De quoi rendre l'offre tout de suite beaucoup moins appétente, d'autant que les formules de financement à taux 0 % existent dans bien des cas, avec l'avantage non négligeable de disposer à la fin d'un PC portable qui vous appartient, pour de bon.
Alors est-ce que cette nouvelle formule de location vaut vraiment le coup ? Nous avons comme un doute, mais puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, HP répond « oui » dans sa FAQ :
« Pour de nombreux joueurs, la réponse est oui. Le cycle de mise à niveau traditionnel fait que la plupart des joueurs ont toujours un temps de retard. Mais avec l'accès à un nouvel ordinateur portable chaque année, votre abonnement OMEN Gaming brise complètement ce cycle, garantissant que votre matériel évolue aussi rapidement que les derniers jeux », lit-on.
Nous avons contacté HP France pour savoir si une telle offre pourrait un jour arriver en France.