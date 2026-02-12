Jusqu'ici l'offre est plutôt alléchante, alors où est le piège ? Il y en a deux à vrai dire.

Premièrement, cette formule ne vous permet pas de devenir propriétaire de la machine que vous louez… même une fois que vous avez payé suffisamment pour couvrir son prix de vente conseillé. Deuxièmement, cette formule implique d'importants frais d'annulation si vous voulez résilier votre contrat de location une fois les 30 jours d'essai écoulés.

De quoi rendre l'offre tout de suite beaucoup moins appétente, d'autant que les formules de financement à taux 0 % existent dans bien des cas, avec l'avantage non négligeable de disposer à la fin d'un PC portable qui vous appartient, pour de bon.

Alors est-ce que cette nouvelle formule de location vaut vraiment le coup ? Nous avons comme un doute, mais puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, HP répond « oui » dans sa FAQ :

« Pour de nombreux joueurs, la réponse est oui. Le cycle de mise à niveau traditionnel fait que la plupart des joueurs ont toujours un temps de retard. Mais avec l'accès à un nouvel ordinateur portable chaque année, votre abonnement OMEN Gaming brise complètement ce cycle, garantissant que votre matériel évolue aussi rapidement que les derniers jeux », lit-on.

Nous avons contacté HP France pour savoir si une telle offre pourrait un jour arriver en France.