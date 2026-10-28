Après des années de fuites éparses, de rumeurs incessantes et de spéculations à tout va, Apple présente enfin son tout premier MacBook Pro à écran tactile. L’appareil s’appuie, comme prévu, sur un châssis affiné et passe à la technologie d’affichage OLED. Voici ce qu’il faut retenir de ce nouveau produit.
On savait que ces 27 et 28 octobre 2026 seraient chargés en matière de nouveaux Mac, ils le sont effectivement. Après avoir dévoilé hier ses iMac M6 et MacBook Pro M6, aux designs inchangés, Apple dégaine aujourd’hui un tout nouveau MacBook Pro qui fera date : il est en effet le premier à intégrer un écran OLED tactile. Une particularité à laquelle le géant de Cupertino s’était jusqu’à présent refusé, et qui propulse donc, pour la première fois, macOS dans l’univers de la commande du bout des doigts.
Un MacBook Pro OLED plus léger, avec Dynamic Island et logo lumineux… Mais sans nouveauté côté puces
La grosse nouveauté de ce nouveau modèle est donc l’écran choisi par Apple : une dalle tandem-OLED (avec deux couches de pixels auto-émissifs) de 14,2 ou 16,3 pouces, avec prise en charge des commandes tactiles et jusqu’à 2000 cd/m2 de luminosité maximale en SDR.
Fidèle à ses habitudes en la matière, Apple donne à cet écran, qui s’annonce d’ores et déjà comme l’un des plus beaux du marché, une dénomination marketing bien particulière : PROLED XDR. Cette dalle organique promet quoi qu’il en soit d’afficher jusqu’à 10 000 000:1 de taux de contraste tout en délivrant une gamme de couleurs toujours plus riche, couvrant cette fois aussi bien le gamut DCI-P3 que le spectre Adobe RGB (ou l’espace de couleurs Rec. 2020, qui sera pour sa part géré à plus de 80 %)… et ce, tout en continuant d’offrir la technologie de rafraîchissement dynamique ProMotion de manière à osciller entre 10 et 120 Hz en fonction des contenus affichés.
Apple annonce aussi exploiter, sur cet écran PROLED XDR, un moteur d’affichage capable de gérer indépendamment chaque pixel, en tenant compte de l’usure, de la température et du contenu. On apprend aussi que des préréglages de référence seront au menu pour le cinéma, la photo et même l’imagerie médicale, tandis que le traitement nano-texturé de l’écran restera proposé en option, mais avec une nouveauté : la nano-texture étant désormais gravée directement dans le verre.
Fonction tactile oblige, Apple explique enfin avoir revu la charnière de son nouveau MacBook Pro pour la rendre moins souple afin d’éviter au maximum les vibrations lorsque l’on interagira de manière tactile avec l’appareil. La firme indique par ailleurs avoir travaillé à une réduction de la latence pour permettre des commandes tactiles extrêmement réactives.
Autre petit détail qui tend à prouver qu’Apple a soigné sa copie, on apprend que la webcam 12 Mpx de l’appareil (désormais logée dans une Dynamic Island et non plus dans une encoche) dispose d’une stabilisation vidéo pour que l’image ne tremble pas quand on touche l’écran durant une visioconférence.
Quant à macOS, il a été calibré pour convertir automatiquement les touchers en clics, avec de nouvelles animations et de nouvelles API proposées aux développeurs pour exploiter toujours mieux ces nouvelles commandes tactiles / gestuelles.
Lancement le 6 novembre prochain, à partir de 3299 euros
Côté design, il y a bien de la nouveauté aussi, mais elle saute un peu moins aux yeux. On retrouve globalement les lignes des précédentes générations de MacBook Pro Apple Silicon, mais avec un châssis légèrement affiné et allégé.
Apple évoque notamment un châssis plus léger : 1,38 kg pour le modèle de 14 pouces et 1,82 kg pour celui de 16 pouces. Pour le formuler autrement, comptez 230 grammes de moins pour nouveau MacBook OLED de 14 pouces et 320 grammes en moins pour son grand frère par rapport à la génération précédente. Quant à leur châssis, il s’amincit de 0,5 mm en 14 pouces et 1 mm en 16 pouces grâce à la finesse induite par la technologie OLED, qui permet aussi de basculer sur des bordures d’écran plus fines. Les deux moutures du MacBook Pro PROLED XDR resteront par contre proposées en noir sidéral et en argent.
Autre nouveauté, le retour d’un logo Apple illuminé sur le capot. La marque a toutefois peu communiqué là-dessus à ce stade, on ignore donc si ce rétroéclairage sera visible uniquement au démarrage (en même temps que le son de lancement de macOS), ou s’il sera persistant, à l’instar de ce que proposaient les MacBook d’il y a une bonne quinzaine d’années.
On notera enfin qu’Apple ne mise pas sur de nouvelles connectiques pour ses MacBook Pro PROLED XDR, qui conservent en l’occurrence trois ports Thunderbolt 5, une sortie HDMI, un port d’alimentation MagSafe 3, un lecteur SDXC et une prise casque.
Comme cela avait été pressenti, le géant californien s’en tient par ailleurs aux puces M5 Pro et M5 Max que l’on connaît depuis le début d’année. Ces nouveaux MacBook Pro ne passent donc pas une génération, ce qui laisse même à penser que les puces M6 Pro et M6 Max sont encore loin d’être prêtes… Et qu’Apple n’a pas souhaité les attendre pour dégainer ses nouveaux MacBook Pro à écran OLED tactile.
On retrouve quoi qu’il en soit une puce M5 Pro pouvant embarquer jusqu’à 18 cœurs CPU, 20 cœurs GPU et 64 Go de mémoire unifiée ; ou un processeur M5 Max combinant cette fois 18 cœurs CPU et jusqu’à 40 cœurs GPU pour un maximum de 128 Go de mémoire unifiée. Apple positionne d’ailleurs clairement cette version 128 Go comme une solution faite pour la gestion locale de très grands modèles de langage. Une manière de faire un joli pied de nez à NVIDIA et ses premières machines RTX Spark… qui ne tiennent pas toutes leurs promesses.
Apple explique enfin avoir doublé les vitesses de ses SSD pour permettre d’accroître encore un peu plus la réactivité du système et doper les transferts de fichiers en grands volumes. Les pros apprécieront. Pour le reste, ces nouveaux Mac sont censés tenir jusqu’à 24 heures sur batterie, se recharger à 50 % en 30 minutes et intégrer de nouveaux haut-parleurs offrant des graves plus profonds. Nous avons hâte de tester tout ça sur Clubic.
Reste le prix de ces nouveaux modèles. Il fait mal, comme on pouvait s’y attendre : 3299 euros en prix de départ pour le modèle de 14 pouces et 3899 euros pour la version de base du modèle de 16 pouces. Comptez d’ailleurs plus de 16 000 euros si vous voulez mettre la main sur le MacBook Pro 16 PROLED XDR le mieux équipé (M5 Max 40 cœurs GPU, 128 Go de RAM et 16 To de SSD). Les deux moutures de l’appareil sont quoi qu’il en soit attendues sur le marché français le 6 novembre prochain.
Source : Communiqué de presse Apple