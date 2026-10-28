La grosse nouveauté de ce nouveau modèle est donc l’écran choisi par Apple : une dalle tandem-OLED (avec deux couches de pixels auto-émissifs) de 14,2 ou 16,3 pouces, avec prise en charge des commandes tactiles et jusqu’à 2000 cd/m2 de luminosité maximale en SDR.

Fidèle à ses habitudes en la matière, Apple donne à cet écran, qui s’annonce d’ores et déjà comme l’un des plus beaux du marché, une dénomination marketing bien particulière : PROLED XDR. Cette dalle organique promet quoi qu’il en soit d’afficher jusqu’à 10 000 000:1 de taux de contraste tout en délivrant une gamme de couleurs toujours plus riche, couvrant cette fois aussi bien le gamut DCI-P3 que le spectre Adobe RGB (ou l’espace de couleurs Rec. 2020, qui sera pour sa part géré à plus de 80 %)… et ce, tout en continuant d’offrir la technologie de rafraîchissement dynamique ProMotion de manière à osciller entre 10 et 120 Hz en fonction des contenus affichés.

Apple annonce aussi exploiter, sur cet écran PROLED XDR, un moteur d’affichage capable de gérer indépendamment chaque pixel, en tenant compte de l’usure, de la température et du contenu. On apprend aussi que des préréglages de référence seront au menu pour le cinéma, la photo et même l’imagerie médicale, tandis que le traitement nano-texturé de l’écran restera proposé en option, mais avec une nouveauté : la nano-texture étant désormais gravée directement dans le verre.