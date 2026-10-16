Les Apple Store devraient connaître un important réaménagement dans la soirée du 5 novembre, qui se poursuivrait jusqu'au lendemain, le vendredi 6 novembre. Mark Gurman y voit un possible indice du lancement des nouveaux MacBook Pro. Le journaliste évoque également une rencontre organisée à Los Angeles à destination des créateurs, à l’occasion de la présentation des prochains produits. Apple ne prévoirait toutefois pas nécessairement de conférence traditionnelle et pourrait se contenter de présenter ses nouveautés en vidéos.

Le nom attribué au futur MacBook doté d'un écran tactile a évolué plusieurs fois au fil du temps. Le journaliste avait d’abord évoqué l’appellation « MacBook Ultra » pour les modèles équipés d’un écran OLED, avant de revenir sur cette hypothèse. La nouvelle machine resterait finalement rattachées à la gamme MacBook Pro, et ne devrait donc pas, contrairement à ce que nous pouvions imaginer, constituer une nouvelle famille de produits.