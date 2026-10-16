Apple préparerait l’arrivée de nouveaux MacBook Pro équipés d’un écran OLED tactile, avec une présentation envisagée à la fin du mois d’octobre. Selon les informations rapportées par Mark Gurman, leur commercialisation pourrait débuter quelques jours plus tard.
La rentrée est particulièrement mouvementée du côté de la marque à la pomme. Après avoir dévoilé ses nouveaux iPhone 18 Pro le mois dernier, Apple a profité de la première quinzaine d'octobre pour lever le voile sur une gamme complète d'appareils à destination de la maison connectée. Mais ce n'est pas encore terminé. Le géant de Cupertino s'apprête à présenter son tout premier MacBook OLED tactile dans une poignée de jours, pour une commercialisation a priori prévue au début du mois prochain.
Un réaménagement des Apple Store qui en dit long
Les Apple Store devraient connaître un important réaménagement dans la soirée du 5 novembre, qui se poursuivrait jusqu'au lendemain, le vendredi 6 novembre. Mark Gurman y voit un possible indice du lancement des nouveaux MacBook Pro. Le journaliste évoque également une rencontre organisée à Los Angeles à destination des créateurs, à l’occasion de la présentation des prochains produits. Apple ne prévoirait toutefois pas nécessairement de conférence traditionnelle et pourrait se contenter de présenter ses nouveautés en vidéos.
Le nom attribué au futur MacBook doté d'un écran tactile a évolué plusieurs fois au fil du temps. Le journaliste avait d’abord évoqué l’appellation « MacBook Ultra » pour les modèles équipés d’un écran OLED, avant de revenir sur cette hypothèse. La nouvelle machine resterait finalement rattachées à la gamme MacBook Pro, et ne devrait donc pas, contrairement à ce que nous pouvions imaginer, constituer une nouvelle famille de produits.
Un écran OLED tactile, mais pas de nouvelle puce
La principale nouveauté de ces MacBook Pro serait leur écran OLED tactile, une technologie qui ferait pour la première fois son apparition sur les ordinateurs portables d’Apple. Pour le reste, les changements seraient plus limités : les machines conserveraient les puces M5 Pro et M5 Max déjà utilisées dans les modèles actuels, toujours selon les informations rapportées par Mark Gurman.
Apple pourrait ainsi proposer ces versions OLED en complément des MacBook Pro équipés d’un écran mini-LED, plutôt que de remplacer immédiatement ces derniers. Ces nouveaux modèles se positionneraient alors plus haut dans la gamme, avec l’écran tactile comme principale différence. Reste désormais à attendre la confirmation d’Apple pour connaître les caractéristiques définitives de ces nouveaux modèles, ainsi que leur prix.
Si le calendrier de sortie évoqué par Mark Gurman se confirme, Apple enchaînerait plusieurs sorties en l'espace de quelques semaines : l’iPhone Duo est attendu le 23 octobre, le HomePod mini 2 le 30 octobre, puis les nouveaux MacBook Pro tactiles le 6 novembre. Le HomeView et l’Apple TV 4K de quatrième génération suivraient le 13 novembre.